https://crimea.ria.ru/20250902/v-sevastopole-podano-bolee-45-tysyach-zayavleniy-na-detskuyu-vyplatu-1149146852.html
В Севастополе подано более 45 тысяч заявлений на детскую выплату
В Севастополе подано более 45 тысяч заявлений на детскую выплату - РИА Новости Крым, 02.09.2025
В Севастополе подано более 45 тысяч заявлений на детскую выплату
Больше 45 тысяч заявок на получение единовременной выплаты детям подали в Севастополе, сообщают в правительстве города. РИА Новости Крым, 02.09.2025
2025-09-02T15:44
2025-09-02T15:44
2025-09-02T15:44
севастополь
новости севастополя
дети
соцвыплаты
михаил развожаев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/1e/1127862491_0:143:3133:1905_1920x0_80_0_0_c23e0aae185648d62731649c434af8f0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. Больше 45 тысяч заявок на получение единовременной выплаты детям подали в Севастополе, сообщают в правительстве города.Согласно данным пресс-службы, большая часть из них поступила через региональный портал Госуслуг. После получения уведомления "Заявление принято для выплаты" средства перечисляются заявителю не позднее 10 рабочих дней. Уже свыше 10 тысяч заявлений прошли проверку и одобрены. Перечисления будут направлены почти 17 тысячам детей на общую сумму около 84,8 млн рублей.Особое внимание уделено владельцам бывших карт РНКБ: их счета после миграции обслуживает ВТБ, и для получения выплаты необходимо указывать обновленные реквизиты. Прием заявлений продлится до 1 октября 2025 года. Для упрощения процедуры поручено подготовить пошаговую видеоинструкцию по заполнению формы и проверке реквизитов.Ранее сообщалось, что севастопольские семьи с детьми до 18 лет получат единовременную выплату в размере 5 тысяч рублей на каждого ребенка.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Льготникам открывают социальные вклады и счета: что это такоеВ Севастополе стартовал прием документов на новые школьные выплатыВ Севастополе выплатят по 5 тысяч рублей родителям несовершеннолетних
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/1e/1127862491_202:0:2933:2048_1920x0_80_0_0_9b99d5efcfa0224f3ce66e12b5c5b844.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, новости севастополя, дети, соцвыплаты, михаил развожаев
В Севастополе подано более 45 тысяч заявлений на детскую выплату
Севастопольские семьи подали свыше 45 тысяч заявлений на выплату 5000 рублей на ребенка
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. Больше 45 тысяч заявок на получение единовременной выплаты детям подали в Севастополе, сообщают в правительстве города.
Согласно данным пресс-службы, большая часть из них поступила через региональный портал Госуслуг. После получения уведомления "Заявление принято для выплаты" средства перечисляются заявителю не позднее 10 рабочих дней. Уже свыше 10 тысяч заявлений прошли проверку и одобрены. Перечисления будут направлены почти 17 тысячам детей на общую сумму около 84,8 млн рублей.
"Вместе с тем, есть ряд обращений, которые отклоняются по техническим причинам. Основные ошибки – неверно указанные банковские реквизиты: заявители часто вводят номер карты вместо лицевого счета, используют кредитные карты или указывают счет, не соответствующий данным паспорта", – отметили в правительстве.
Особое внимание уделено владельцам бывших карт РНКБ: их счета после миграции обслуживает ВТБ, и для получения выплаты необходимо указывать обновленные реквизиты. Прием заявлений продлится до 1 октября 2025 года. Для упрощения процедуры поручено подготовить пошаговую видеоинструкцию по заполнению формы и проверке реквизитов.
Ранее сообщалось, что севастопольские семьи с детьми до 18 лет получат единовременную выплату
в размере 5 тысяч рублей на каждого ребенка.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: