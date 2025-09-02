В Севастополе подано более 45 тысяч заявлений на детскую выплату

Рейтинг@Mail.ru
Больше 45 тысяч заявок на получение единовременной выплаты детям подали в Севастополе, сообщают в правительстве города.
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. Больше 45 тысяч заявок на получение единовременной выплаты детям подали в Севастополе, сообщают в правительстве города.Согласно данным пресс-службы, большая часть из них поступила через региональный портал Госуслуг. После получения уведомления "Заявление принято для выплаты" средства перечисляются заявителю не позднее 10 рабочих дней. Уже свыше 10 тысяч заявлений прошли проверку и одобрены. Перечисления будут направлены почти 17 тысячам детей на общую сумму около 84,8 млн рублей.Особое внимание уделено владельцам бывших карт РНКБ: их счета после миграции обслуживает ВТБ, и для получения выплаты необходимо указывать обновленные реквизиты. Прием заявлений продлится до 1 октября 2025 года. Для упрощения процедуры поручено подготовить пошаговую видеоинструкцию по заполнению формы и проверке реквизитов.Ранее сообщалось, что севастопольские семьи с детьми до 18 лет получат единовременную выплату в размере 5 тысяч рублей на каждого ребенка.
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. Больше 45 тысяч заявок на получение единовременной выплаты детям подали в Севастополе, сообщают в правительстве города.
Согласно данным пресс-службы, большая часть из них поступила через региональный портал Госуслуг. После получения уведомления "Заявление принято для выплаты" средства перечисляются заявителю не позднее 10 рабочих дней. Уже свыше 10 тысяч заявлений прошли проверку и одобрены. Перечисления будут направлены почти 17 тысячам детей на общую сумму около 84,8 млн рублей.
"Вместе с тем, есть ряд обращений, которые отклоняются по техническим причинам. Основные ошибки – неверно указанные банковские реквизиты: заявители часто вводят номер карты вместо лицевого счета, используют кредитные карты или указывают счет, не соответствующий данным паспорта", – отметили в правительстве.
Особое внимание уделено владельцам бывших карт РНКБ: их счета после миграции обслуживает ВТБ, и для получения выплаты необходимо указывать обновленные реквизиты. Прием заявлений продлится до 1 октября 2025 года. Для упрощения процедуры поручено подготовить пошаговую видеоинструкцию по заполнению формы и проверке реквизитов.
Ранее сообщалось, что севастопольские семьи с детьми до 18 лет получат единовременную выплату в размере 5 тысяч рублей на каждого ребенка.
