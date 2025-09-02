Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе отменили воздушную тревогу - РИА Новости Крым, 02.09.2025
В Севастополе отменили воздушную тревогу
В Севастополе отменили воздушную тревогу - РИА Новости Крым, 02.09.2025
В Севастополе отменили воздушную тревогу
В Севастополе отменили воздушную тревогу. Информацию об этом разместил в своем Telegram-канале губернатор региона Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 02.09.2025
2025-09-02T14:02
2025-09-02T14:02
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе отменили воздушную тревогу. Информацию об этом разместил в своем Telegram-канале губернатор региона Михаил Развожаев.Отбой воздушной тревоги в Севастополе дают только после соответствующего сигнала, поданного военными: звук сирены выключается, а по телеканалам и радио транслируется сигнал отбоя тревоги. В это время можно выходить из укрытий. Также возобновляет движение наземный и морской пассажирский транспорт.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
В Севастополе отменили воздушную тревогу

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе отменили воздушную тревогу. Информацию об этом разместил в своем Telegram-канале губернатор региона Михаил Развожаев.
"Отбой воздушной тревоги", – написал он в своем Telegram-канале.
Отбой воздушной тревоги в Севастополе дают только после соответствующего сигнала, поданного военными: звук сирены выключается, а по телеканалам и радио транслируется сигнал отбоя тревоги. В это время можно выходить из укрытий. Также возобновляет движение наземный и морской пассажирский транспорт.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
