https://crimea.ria.ru/20250902/v-sevastopole-nepogoda-ostanovila-rabotu-paroma-1149154973.html
В Севастополе непогода остановила работу парома
В Севастополе непогода остановила работу парома - РИА Новости Крым, 02.09.2025
В Севастополе непогода остановила работу парома
В Севастополе приостановил работу паром, который отправляется от Артиллерийской бухты. Об этом сообщает городской департамент транспорта РИА Новости Крым, 02.09.2025
2025-09-02T18:01
2025-09-02T18:01
2025-09-02T17:54
севастополь
департамент транспорта севастополя
новости севастополя
паромы и катера в севастополе
морской транспорт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/10/1140378198_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_fd5184d15f5c4f03c7c6677af5b50ea6.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе приостановил работу паром, который отправляется от Артиллерийской бухты. Об этом сообщает городской департамент транспортаРаботу морского пассажирского транспорта периодически приостанавливают из-за погодных условий, а также в целях безопасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/10/1140378198_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_9356ebe8c85db999febe5d703dddaf40.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, департамент транспорта севастополя, новости севастополя, паромы и катера в севастополе, морской транспорт
В Севастополе непогода остановила работу парома
В Севастополе из-за ухудшения погоды остановили движение парома