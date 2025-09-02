Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе непогода остановила работу парома - РИА Новости Крым, 02.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250902/v-sevastopole-nepogoda-ostanovila-rabotu-paroma-1149154973.html
В Севастополе непогода остановила работу парома
В Севастополе непогода остановила работу парома - РИА Новости Крым, 02.09.2025
В Севастополе непогода остановила работу парома
В Севастополе приостановил работу паром, который отправляется от Артиллерийской бухты. Об этом сообщает городской департамент транспорта РИА Новости Крым, 02.09.2025
2025-09-02T18:01
2025-09-02T17:54
севастополь
департамент транспорта севастополя
новости севастополя
паромы и катера в севастополе
морской транспорт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/10/1140378198_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_fd5184d15f5c4f03c7c6677af5b50ea6.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе приостановил работу паром, который отправляется от Артиллерийской бухты. Об этом сообщает городской департамент транспортаРаботу морского пассажирского транспорта периодически приостанавливают из-за погодных условий, а также в целях безопасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/10/1140378198_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_9356ebe8c85db999febe5d703dddaf40.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, департамент транспорта севастополя, новости севастополя, паромы и катера в севастополе, морской транспорт
В Севастополе непогода остановила работу парома

В Севастополе из-за ухудшения погоды остановили движение парома

18:01 02.09.2025
 
© РИА Новости КрымПаромы и катера в Севастополе
Паромы и катера в Севастополе - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
© РИА Новости Крым
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе приостановил работу паром, который отправляется от Артиллерийской бухты. Об этом сообщает городской департамент транспорта
"Паром на линии "Артиллерийская бухта – Северная" временно приостановил движение из-за ухудшения погодных условий", – сказано в сообщении.
Работу морского пассажирского транспорта периодически приостанавливают из-за погодных условий, а также в целях безопасности.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
СевастопольДепартамент транспорта СевастополяНовости СевастополяПаромы и катера в СевастополеМорской транспорт
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:16Две иномарки столкнулись в Севастополе – пострадал подросток
18:01В Севастополе непогода остановила работу парома
17:45В Севастополе продлены ограничения движения на улице Тоннельной
17:28Сбор винограда в Севастополе – что с урожаем этого года
17:17В Бахчисарае семь семей получили новые квартиры взамен аварийных
17:07В Севастополе пожилая туристка из Москвы упала с высоты и получила травмы
16:47Часть Симферополя и района обесточены из-за аварии
16:37Сербия будет сохранять военный нейтралитет по Украине – Вучич
16:27Сильные ливни с градом и шквалом обрушатся на Крым
16:16Новое землетрясение произошло в Афганистане
16:07Взрывы на Керченском полуострове – на полигоне работают саперы
15:58В Казачьей бухте Севастополя обустроили систему водоотведения
15:44В Севастополе подано более 45 тысяч заявлений на детскую выплату
15:30Атака на Киев – Кличко сообщил о прилетах в разных районах
15:20Крымский мост: выросла пробка со стороны Керчи
15:17В лагерях Севастополя летом отдохнули более 8000 детей
15:08Сотрудники выездного сервиса ВТБ проходят в день путь леопарда
14:57Новости СВО: киевский режим потерял почти 1300 боевиков за сутки
14:35ВТБ: каждый третий житель России готов открыть совместный счет
14:16Число жертв землетрясения в Афганистане превысило 1100 человек
Лента новостейМолния