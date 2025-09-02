Рейтинг@Mail.ru
В Киеве гремят взрывы - воздушная тревога объявлена в регионах Украины - РИА Новости Крым, 02.09.2025
В Киеве гремят взрывы - воздушная тревога объявлена в регионах Украины
В Киеве гремят взрывы - воздушная тревога объявлена в регионах Украины - РИА Новости Крым, 02.09.2025
В Киеве гремят взрывы - воздушная тревога объявлена в регионах Украины
В Киеве прогремели взрывы во время воздушной тревоги, сообщают украинские власти и СМИ. РИА Новости Крым, 02.09.2025
2025-09-02T10:02
2025-09-02T10:02
украина
новости
виталий кличко
взрывы на украине
новости сво
пво
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен - РИА Новости Крым. В Киеве прогремели взрывы во время воздушной тревоги, сообщают украинские власти и СМИ.Также он сообщил о БПЛА над центром столицы.Согласно данным ресурса, тревога в Киеве была объявлена в 9.20. Тревога также звучит в части Киевской, Черниговской, Сумской областях.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года: через два дня после первого теракта на Крымском мосту, за которым стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в частности, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
украина, новости, виталий кличко, взрывы на украине, новости сво, пво
В Киеве гремят взрывы - воздушная тревога объявлена в регионах Украины

В Киеве гремят мощные взрывы и объявлена воздушная тревога

10:02 02.09.2025
 
© Telegram Владимир ЗеленскийУкраинские пожарные
Украинские пожарные
© Telegram Владимир Зеленский
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен - РИА Новости Крым. В Киеве прогремели взрывы во время воздушной тревоги, сообщают украинские власти и СМИ.

"На левом берегу столицы работают силы ПВО по враждебным беспилотникам. Находитесь в укрытиях!", - написал в своих соцсетях мэр Киева Виталий Кличко.

Также он сообщил о БПЛА над центром столицы.
Согласно данным ресурса, тревога в Киеве была объявлена в 9.20. Тревога также звучит в части Киевской, Черниговской, Сумской областях.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года: через два дня после первого теракта на Крымском мосту, за которым стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в частности, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
