В Киеве гремят взрывы - воздушная тревога объявлена в регионах Украины

2025-09-02T10:02

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен - РИА Новости Крым. В Киеве прогремели взрывы во время воздушной тревоги, сообщают украинские власти и СМИ.Также он сообщил о БПЛА над центром столицы.Согласно данным ресурса, тревога в Киеве была объявлена в 9.20. Тревога также звучит в части Киевской, Черниговской, Сумской областях.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года: через два дня после первого теракта на Крымском мосту, за которым стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в частности, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

