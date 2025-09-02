https://crimea.ria.ru/20250902/v-kieve-gremyat-vzryvy---vozdushnaya-trevoga-obyavlena-v-regionakh-ukrainy--1149137442.html
В Киеве гремят взрывы - воздушная тревога объявлена в регионах Украины
В Киеве прогремели взрывы во время воздушной тревоги, сообщают украинские власти и СМИ. РИА Новости Крым, 02.09.2025
В Киеве гремят взрывы - воздушная тревога объявлена в регионах Украины
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен - РИА Новости Крым. В Киеве прогремели взрывы во время воздушной тревоги, сообщают украинские власти и СМИ.
"На левом берегу столицы работают силы ПВО по враждебным беспилотникам. Находитесь в укрытиях!", - написал в своих соцсетях мэр Киева Виталий Кличко.
Также он сообщил о БПЛА над центром столицы.
Согласно данным ресурса, тревога в Киеве была объявлена в 9.20. Тревога также звучит в части Киевской, Черниговской, Сумской областях.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года: через два дня после первого теракта на Крымском мосту, за которым стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в частности, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
