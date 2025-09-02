Рейтинг@Mail.ru
В Керчи возобновляется движение после замены коллектора - РИА Новости Крым, 02.09.2025
Ситуация на дорогах Крыма
В Керчи возобновляется движение после замены коллектора
В Керчи возобновляется движение после замены коллектора - РИА Новости Крым, 02.09.2025
В Керчи возобновляется движение после замены коллектора
В Керчи возобновляется движение городского пассажирского автотранспорта по улице Чкалова после завешения масштабных работ по замене коллектора. Об этом сообщает РИА Новости Крым, 02.09.2025
2025-09-02T08:29
2025-09-02T07:34
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. В Керчи возобновляется движение городского пассажирского автотранспорта по улице Чкалова после завешения масштабных работ по замене коллектора. Об этом сообщает в понедельник глава администарции города Олег Каторгин.По улице Пушкина движение общественного транспорта осуществляться не будет, кроме маршрута №2 "Завод Стеклоизделий – улица Пушкина", добавили в пресс-службе.Схема движения транспорта из-за аварийных работ по замене канализационного коллектора в Керчи поменялась с января 2025 года. Сообщалось о планах коммунальщиков заменить 2,4 километра старого трубопровода на трубу из высокопрочного материала.
В Керчи возобновляется движение после замены коллектора

В Керчи возобновляется движение городского транспорта по улице Чкалова – мэр Каторгин

08:29 02.09.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. В Керчи возобновляется движение городского пассажирского автотранспорта по улице Чкалова после завешения масштабных работ по замене коллектора. Об этом сообщает в понедельник глава администарции города Олег Каторгин.

"В связи с окончанием ремонтных работ по замене коллектора со 2 сентября официально возобновляется движение городского пассажирского автотранспорта по улице Чкалова", – сказано в сообщении.

По улице Пушкина движение общественного транспорта осуществляться не будет, кроме маршрута №2 "Завод Стеклоизделий – улица Пушкина", добавили в пресс-службе.
Схема движения транспорта из-за аварийных работ по замене канализационного коллектора в Керчи поменялась с января 2025 года. Сообщалось о планах коммунальщиков заменить 2,4 километра старого трубопровода на трубу из высокопрочного материала.
Лента новостейМолния