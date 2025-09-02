https://crimea.ria.ru/20250902/v-kerchi-vozobnovlyaetsya-dvizhenie-posle-zameny-kollektora-1149131513.html
В Керчи возобновляется движение после замены коллектора
2025-09-02
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. В Керчи возобновляется движение городского пассажирского автотранспорта по улице Чкалова после завешения масштабных работ по замене коллектора. Об этом сообщает в понедельник глава администарции города Олег Каторгин.По улице Пушкина движение общественного транспорта осуществляться не будет, кроме маршрута №2 "Завод Стеклоизделий – улица Пушкина", добавили в пресс-службе.Схема движения транспорта из-за аварийных работ по замене канализационного коллектора в Керчи поменялась с января 2025 года. Сообщалось о планах коммунальщиков заменить 2,4 километра старого трубопровода на трубу из высокопрочного материала.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Движение на трассе под Симферополем открытоВ Симферополе до лета закроют проезд по улице КрыловаЧасть трассы "Таврида" закроют для проезда грузовиков
керчь
крым
