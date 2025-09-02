https://crimea.ria.ru/20250902/v-kerchi-vozobnovlyaetsya-dvizhenie-posle-zameny-kollektora-1149131513.html

В Керчи возобновляется движение после замены коллектора

В Керчи возобновляется движение после замены коллектора - РИА Новости Крым, 02.09.2025

В Керчи возобновляется движение после замены коллектора

В Керчи возобновляется движение городского пассажирского автотранспорта по улице Чкалова после завешения масштабных работ по замене коллектора. Об этом сообщает РИА Новости Крым, 02.09.2025

2025-09-02T08:29

2025-09-02T08:29

2025-09-02T07:34

новости

ситуация на дорогах крыма

олег каторгин

керчь

дороги

дороги крыма

канализационный коллектор

городская среда

новости крыма

крым

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110826/41/1108264192_311:1:2004:954_1920x0_80_0_0_cc331f7b602570e8bd691d4784b13bca.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. В Керчи возобновляется движение городского пассажирского автотранспорта по улице Чкалова после завешения масштабных работ по замене коллектора. Об этом сообщает в понедельник глава администарции города Олег Каторгин.По улице Пушкина движение общественного транспорта осуществляться не будет, кроме маршрута №2 "Завод Стеклоизделий – улица Пушкина", добавили в пресс-службе.Схема движения транспорта из-за аварийных работ по замене канализационного коллектора в Керчи поменялась с января 2025 года. Сообщалось о планах коммунальщиков заменить 2,4 километра старого трубопровода на трубу из высокопрочного материала.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Движение на трассе под Симферополем открытоВ Симферополе до лета закроют проезд по улице КрыловаЧасть трассы "Таврида" закроют для проезда грузовиков

керчь

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, олег каторгин, керчь, дороги, дороги крыма, канализационный коллектор, городская среда, новости крыма, крым