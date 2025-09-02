https://crimea.ria.ru/20250902/udar-po-rostovu-segodnya-v-gorode-goryat-mnogoetazhki-1149134886.html
Удар по Ростову сегодня: жители эвакуированы из горящей многоэтажки
Удар по Ростову сегодня: жители эвакуированы из горящей многоэтажки - РИА Новости Крым, 02.09.2025
Удар по Ростову сегодня: жители эвакуированы из горящей многоэтажки
Два многоэтажных жилых дома загорелись в Ростове в результате атаки украинских беспилотников в ночь на вторник. Об этом сообщил врио губернатора Ростовской... РИА Новости Крым, 02.09.2025
2025-09-02T06:04
2025-09-02T06:04
2025-09-02T07:50
ростов-на-дону
ростовская область
юрий слюсарь
происшествия
атаки всу
беспилотник (бпла, дрон)
пожар
новости сво
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/14/1145821539_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_e2369a428a31d21f29242e50e0634e9f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. Два многоэтажных жилых дома загорелись в Ростове в результате атаки украинских беспилотников в ночь на вторник. Об этом сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.По его данным, БПЛА атаковали Ростов, Мясниковский и Неклиновский районы.Кроме того, по данным врио губернатора, в одной из квартир обнаружили неразорвавшийся снаряд. Он отметил, что после завершения работы саперов и следственных органов, муниципальная комиссия приступит к фиксации ущерба.Накануне в Приморско-Ахтарске Краснодарского края обломки БПЛА повредили жилые дома и прилегающие территории. По данным краевого оперштаба, в результате атаки незначительные повреждения получили кровли трех домов, в одном из них выбито остекление чердака.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ПВО уничтожила 260 украинских беспилотниковЕще 23 украинских беспилотника сбили над Черным и Азовским морямиДва человека пострадали при атаке БПЛА в Беловском районе Курской области
ростов-на-дону
ростовская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/14/1145821539_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_3027b6978680da6e7eccd22e64e638dd.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ростов-на-дону, ростовская область, юрий слюсарь, происшествия, атаки всу, беспилотник (бпла, дрон), пожар, новости сво, новости
Удар по Ростову сегодня: жители эвакуированы из горящей многоэтажки
В Ростове после атаки беспилотников загорелись многоквартирные дома и пострадал ребенок
06:04 02.09.2025 (обновлено: 07:50 02.09.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. Два многоэтажных жилых дома загорелись в Ростове в результате атаки украинских беспилотников в ночь на вторник. Об этом сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.
По его данным, БПЛА атаковали Ростов, Мясниковский и Неклиновский районы.
"В микрорайоне Левенцовский повреждения получили две многоэтажки. На ул. Ткачева повреждены фасад и кровля 19-этажного дома. Эвакуация жителей там не понадобилась. На ул. Еляна поврежден фасад и остекление в квартирах 25-этажного дома. Ночью с разными жалобами за медицинской помощью обратились трое взрослых и ребенок", - написал он в Telegram.
Кроме того, по данным врио губернатора, в одной из квартир обнаружили неразорвавшийся снаряд.
"Проводится эвакуация 320 жителей дома. Пункт временного размещения оперативно оборудован на базе ближайшей школы", - добавил Слюсарь.
Он отметил, что после завершения работы саперов и следственных органов, муниципальная комиссия приступит к фиксации ущерба.
Накануне в Приморско-Ахтарске Краснодарского края обломки БПЛА повредили жилые дома и прилегающие территории. По данным краевого оперштаба, в результате атаки незначительные повреждения получили кровли трех домов, в одном из них выбито остекление чердака.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: