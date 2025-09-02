https://crimea.ria.ru/20250902/udar-po-rostovu-segodnya-v-gorode-goryat-mnogoetazhki-1149134886.html

Удар по Ростову сегодня: жители эвакуированы из горящей многоэтажки

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. Два многоэтажных жилых дома загорелись в Ростове в результате атаки украинских беспилотников в ночь на вторник. Об этом сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.По его данным, БПЛА атаковали Ростов, Мясниковский и Неклиновский районы.Кроме того, по данным врио губернатора, в одной из квартир обнаружили неразорвавшийся снаряд. Он отметил, что после завершения работы саперов и следственных органов, муниципальная комиссия приступит к фиксации ущерба.Накануне в Приморско-Ахтарске Краснодарского края обломки БПЛА повредили жилые дома и прилегающие территории. По данным краевого оперштаба, в результате атаки незначительные повреждения получили кровли трех домов, в одном из них выбито остекление чердака.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ПВО уничтожила 260 украинских беспилотниковЕще 23 украинских беспилотника сбили над Черным и Азовским морямиДва человека пострадали при атаке БПЛА в Беловском районе Курской области

