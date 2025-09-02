https://crimea.ria.ru/20250902/slival-dannye-o-voennykh-v-krymu-za-gosizmenu-osuzhden-zhitel-melitopolya-1149139121.html
Сливал данные о военных: в Крыму за госизмену осужден житель Мелитополя
Сливал данные о военных: в Крыму за госизмену осужден житель Мелитополя - РИА Новости Крым, 02.09.2025
Сливал данные о военных: в Крыму за госизмену осужден житель Мелитополя
В Крыму 36-летнего жителя Мелитополя приговорили к 16 годам заключения по делу о государственной измене. Мужчина отправлял сведения о местах дислокации... РИА Новости Крым, 02.09.2025
крым
прокуратура республики крым
происшествия
госизмена
правосудие
приговор
новости крыма
общество
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. В Крыму 36-летнего жителя Мелитополя приговорили к 16 годам заключения по делу о государственной измене. Мужчина отправлял сведения о местах дислокации российских военных в чат-бот, используемый украинскими спецслужбами. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.Передаваемая украинской стороне информация являлась достоверной и могла быть использована против интересов Российской Федерации, уточнили в надзорном ведомстве.Также в администрируемом канале осужденный размещал публикации, призывающие к убийству российских военных, членов избиркомов и представителей органов власти, добавили в пресс-службе.Суд приговорил мужчину к 16 годам лишения свободы, отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на 1 год. Кроме того, он не сможет заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов в интернете на один год.Ранее 14 лет колонии получил севастополец, который за деньги отправлял украинским спецслужбам сведения о передвижения кораблей Черноморского флота и видео перемещения вертолетов Нацгвардии.
крым
Сливал данные о военных: в Крыму за госизмену осужден житель Мелитополя
В Крыму житель Мелитополя получил 16 лет колонии за сотрудничество с СБУ
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. В Крыму 36-летнего жителя Мелитополя приговорили к 16 годам заключения по делу о государственной измене. Мужчина отправлял сведения о местах дислокации российских военных в чат-бот, используемый украинскими спецслужбами. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.
"Судом установлено, что мужчина, будучи противником проведения специальной военной операции, с 2022 года являлся администратором одного из популярных на территории Запорожской области Telegram-каналов. Посредством сообщения, поступившего от одного из подписчиков, он получил информацию о перемещениях и местах дислокации российских военнослужащих, которую направил в чат-бот, используемый сотрудниками службы безопасности Украины", - говорится в сообщении.
Передаваемая украинской стороне информация являлась достоверной и могла быть использована против интересов Российской Федерации, уточнили в надзорном ведомстве.
Также в администрируемом канале осужденный размещал публикации, призывающие к убийству российских военных, членов избиркомов и представителей органов власти, добавили в пресс-службе.
Суд приговорил мужчину к 16 годам лишения свободы, отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на 1 год. Кроме того, он не сможет заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов в интернете на один год.
Ранее 14 лет колонии получил
севастополец, который за деньги отправлял украинским спецслужбам сведения о передвижения кораблей Черноморского флота и видео перемещения вертолетов Нацгвардии.
