Сливал данные о военных: в Крыму за госизмену осужден житель Мелитополя

В Крыму 36-летнего жителя Мелитополя приговорили к 16 годам заключения по делу о государственной измене.

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. В Крыму 36-летнего жителя Мелитополя приговорили к 16 годам заключения по делу о государственной измене. Мужчина отправлял сведения о местах дислокации российских военных в чат-бот, используемый украинскими спецслужбами. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.Передаваемая украинской стороне информация являлась достоверной и могла быть использована против интересов Российской Федерации, уточнили в надзорном ведомстве.Также в администрируемом канале осужденный размещал публикации, призывающие к убийству российских военных, членов избиркомов и представителей органов власти, добавили в пресс-службе.Суд приговорил мужчину к 16 годам лишения свободы, отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на 1 год. Кроме того, он не сможет заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов в интернете на один год.Ранее 14 лет колонии получил севастополец, который за деньги отправлял украинским спецслужбам сведения о передвижения кораблей Черноморского флота и видео перемещения вертолетов Нацгвардии.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Передавали данные врагу – ФСБ задержала агентов Киева в ЯрославлеВ Севастополе мать и дочь ответят за госизменуСевастопольцу дали 14 лет за слив Киеву данных о военной технике РФ

