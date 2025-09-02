https://crimea.ria.ru/20250902/silnye-livni-s-gradom-i-shkvalom-obrushatsya-na-krym-1149151039.html

Сильные ливни с градом и шквалом обрушатся на Крым

Сильные ливни с градом и шквалом обрушатся на Крым - РИА Новости Крым, 02.09.2025

Сильные ливни с градом и шквалом обрушатся на Крым

В Крыму вечером во вторник ожидаются сильные ливни с грозами и градом и усиление ветра до 20 метров в секунду. Об этом сообщает главное управление МЧС России по РИА Новости Крым, 02.09.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. В Крыму вечером во вторник ожидаются сильные ливни с грозами и градом и усиление ветра до 20 метров в секунду. Об этом сообщает главное управление МЧС России по республике.В данных условиях высока вероятность возникновения аварий на объектах энергетики и ЖКХ, увеличение количества дорожно-транспортных происшествий, нарушений транспортного сообщения, затруднения движения автомобильного транспорта на автодорогах. Также возможны подтопления территорий, отметили в МЧС.Спасатели предупреждают об угрозе жизни и здоровью населения в связи с возможным падением рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций, деревьев и возможными обрывами линий электропередачи.Также существует вероятность возникновения происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива. Нахождение людей в прибрежной зоне, на пирсах и берегоукрепительных сооружениях опасно для жизни.Крымчан и гостей полуострова просят исключить выход в горно-лесную местность, не выходить на набережные и берегоукрепительные сооружения, ограничить пребывание в непосредственной близости от русел рек, в том числе и пересохших.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

