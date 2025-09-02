Рейтинг@Mail.ru
Сильные ливни с градом и шквалом обрушатся на Крым - РИА Новости Крым, 02.09.2025
Сильные ливни с градом и шквалом обрушатся на Крым
Сильные ливни с градом и шквалом обрушатся на Крым - РИА Новости Крым, 02.09.2025
Сильные ливни с градом и шквалом обрушатся на Крым
В Крыму вечером во вторник ожидаются сильные ливни с грозами и градом и усиление ветра до 20 метров в секунду. Об этом сообщает главное управление МЧС России по РИА Новости Крым, 02.09.2025
2025-09-02T16:27
2025-09-02T16:30
новости крыма
гу мчс рф по республике крым
крым
погода в крыму
крымская погода
стихия
штормовое предупреждение
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. В Крыму вечером во вторник ожидаются сильные ливни с грозами и градом и усиление ветра до 20 метров в секунду. Об этом сообщает главное управление МЧС России по республике.В данных условиях высока вероятность возникновения аварий на объектах энергетики и ЖКХ, увеличение количества дорожно-транспортных происшествий, нарушений транспортного сообщения, затруднения движения автомобильного транспорта на автодорогах. Также возможны подтопления территорий, отметили в МЧС.Спасатели предупреждают об угрозе жизни и здоровью населения в связи с возможным падением рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций, деревьев и возможными обрывами линий электропередачи.Также существует вероятность возникновения происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива. Нахождение людей в прибрежной зоне, на пирсах и берегоукрепительных сооружениях опасно для жизни.Крымчан и гостей полуострова просят исключить выход в горно-лесную местность, не выходить на набережные и берегоукрепительные сооружения, ограничить пребывание в непосредственной близости от русел рек, в том числе и пересохших.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
новости крыма, гу мчс рф по республике крым, крым, погода в крыму, крымская погода, стихия, штормовое предупреждение
Сильные ливни с градом и шквалом обрушатся на Крым

На Крым обрушатся сильные ливни с градом и шквальным ветром – МЧС

16:27 02.09.2025 (обновлено: 16:30 02.09.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. В Крыму вечером во вторник ожидаются сильные ливни с грозами и градом и усиление ветра до 20 метров в секунду. Об этом сообщает главное управление МЧС России по республике.
"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, вечером 2 сентября в центральных, южных и восточных районах Крыма ожидаются сильные ливни (30-40 мм), грозы, град, шквал 15-20 м/с", – говорится в сообщении.
В данных условиях высока вероятность возникновения аварий на объектах энергетики и ЖКХ, увеличение количества дорожно-транспортных происшествий, нарушений транспортного сообщения, затруднения движения автомобильного транспорта на автодорогах. Также возможны подтопления территорий, отметили в МЧС.
Спасатели предупреждают об угрозе жизни и здоровью населения в связи с возможным падением рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций, деревьев и возможными обрывами линий электропередачи.
Также существует вероятность возникновения происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива. Нахождение людей в прибрежной зоне, на пирсах и берегоукрепительных сооружениях опасно для жизни.
Крымчан и гостей полуострова просят исключить выход в горно-лесную местность, не выходить на набережные и берегоукрепительные сооружения, ограничить пребывание в непосредственной близости от русел рек, в том числе и пересохших.
Новости КрымаГУ МЧС РФ по Республике КрымКрымПогода в КрымуКрымская погодаСтихияШтормовое предупреждение
 
