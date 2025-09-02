https://crimea.ria.ru/20250902/serbiya-budet-sokhranyat-voennyy-neytralitet-po-ukraine--vuchich-1149150232.html

Сербия будет сохранять военный нейтралитет по Украине – Вучич

Президент Сербии Александр Вучич на встрече с российским лидером Владимиром Путиным в Пекине заверил, что Белград и в дальнейшем не будет вводить санкции против РИА Новости Крым, 02.09.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. Президент Сербии Александр Вучич на встрече с российским лидером Владимиром Путиным в Пекине заверил, что Белград и в дальнейшем не будет вводить санкции против РФ и сохранит военный нейтралитет в отношении украинского конфликта.Он отметил, что Сербия с начала украинского кризиса находится в очень трудной ситуации и под большим давлением."Но несмотря на это мы смогли сохранить нашу принципиальную позицию, отстоять независимость Сербии", – заявил глава государства.По его словам, для Белграда очень важно сотрудничество на высоком уровне с Москвой во всех областях.Владимир Путин в свою очередь отметил, что стратегическое партнерство РФ и Сербии носит взаимовыгодный характер и приносит положительные результаты для обеих стран.Российский лидер 31 августа – 3 сентября работает в Китае. Глава государства принял участие в саммите ШОС и провел на его площадке ряд двусторонних встреч. Во вторник в Пекине прошли трехсторонние переговоры России, Китая и Монголии, затем Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели двусторонние переговоры.3 сентября в Пекине состоится масштабный парад, посвященный 80-летию победы над японским милитаризмом и окончанию Второй мировой войны. На церемонии будет присутствовать президент РФ и лидеры других стран. Российский лидер примет участие в качестве главного гостя.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

