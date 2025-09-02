https://crimea.ria.ru/20250902/serbiya-budet-sokhranyat-voennyy-neytralitet-po-ukraine--vuchich-1149150232.html
Сербия будет сохранять военный нейтралитет по Украине – Вучич
Сербия будет сохранять военный нейтралитет по Украине – Вучич - РИА Новости Крым, 02.09.2025
Сербия будет сохранять военный нейтралитет по Украине – Вучич
Президент Сербии Александр Вучич на встрече с российским лидером Владимиром Путиным в Пекине заверил, что Белград и в дальнейшем не будет вводить санкции против РИА Новости Крым, 02.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. Президент Сербии Александр Вучич на встрече с российским лидером Владимиром Путиным в Пекине заверил, что Белград и в дальнейшем не будет вводить санкции против РФ и сохранит военный нейтралитет в отношении украинского конфликта.
"Мы сегодня являемся единственной страной Европы, которая не ввела никаких санкций в отношении Российской Федерации. Конечно, мы и в будущем будем сохранять наш военный нейтралитет", – сказал Вучич.
Он отметил, что Сербия с начала украинского кризиса находится в очень трудной ситуации и под большим давлением.
"Но несмотря на это мы смогли сохранить нашу принципиальную позицию, отстоять независимость Сербии", – заявил глава государства.
По его словам, для Белграда очень важно сотрудничество на высоком уровне с Москвой во всех областях.
Владимир Путин в свою очередь отметил, что стратегическое партнерство РФ и Сербии носит взаимовыгодный характер и приносит положительные результаты для обеих стран.
"Мы видим и с уважением относимся к независимому внешнеполитическому курсу, который проводит Сербия под вашим руководством", – подчеркнул глава государства.
Российский лидер 31 августа – 3 сентября работает в Китае. Глава государства принял участие в саммите ШОС и провел на его площадке ряд двусторонних встреч. Во вторник в Пекине прошли трехсторонние переговоры России, Китая и Монголии, затем Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели двусторонние переговоры.
3 сентября в Пекине состоится масштабный парад, посвященный 80-летию победы над японским милитаризмом и окончанию Второй мировой войны. На церемонии будет присутствовать президент РФ и лидеры других стран. Российский лидер примет участие в качестве главного гостя.
