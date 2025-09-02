Рейтинг@Mail.ru
Сербия будет сохранять военный нейтралитет по Украине – Вучич - РИА Новости Крым, 02.09.2025
Сербия будет сохранять военный нейтралитет по Украине – Вучич
Сербия будет сохранять военный нейтралитет по Украине – Вучич - РИА Новости Крым, 02.09.2025
Сербия будет сохранять военный нейтралитет по Украине – Вучич
Президент Сербии Александр Вучич на встрече с российским лидером Владимиром Путиным в Пекине заверил, что Белград и в дальнейшем не будет вводить санкции против РИА Новости Крым, 02.09.2025
2025-09-02T16:37
2025-09-02T16:50
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. Президент Сербии Александр Вучич на встрече с российским лидером Владимиром Путиным в Пекине заверил, что Белград и в дальнейшем не будет вводить санкции против РФ и сохранит военный нейтралитет в отношении украинского конфликта.Он отметил, что Сербия с начала украинского кризиса находится в очень трудной ситуации и под большим давлением."Но несмотря на это мы смогли сохранить нашу принципиальную позицию, отстоять независимость Сербии", – заявил глава государства.По его словам, для Белграда очень важно сотрудничество на высоком уровне с Москвой во всех областях.Владимир Путин в свою очередь отметил, что стратегическое партнерство РФ и Сербии носит взаимовыгодный характер и приносит положительные результаты для обеих стран.Российский лидер 31 августа – 3 сентября работает в Китае. Глава государства принял участие в саммите ШОС и провел на его площадке ряд двусторонних встреч. Во вторник в Пекине прошли трехсторонние переговоры России, Китая и Монголии, затем Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели двусторонние переговоры.3 сентября в Пекине состоится масштабный парад, посвященный 80-летию победы над японским милитаризмом и окончанию Второй мировой войны. На церемонии будет присутствовать президент РФ и лидеры других стран. Российский лидер примет участие в качестве главного гостя.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/02/1149150357_157:0:2888:2048_1920x0_80_0_0_01c05494c69305017551c33ec498303e.jpg
1920
1920
true
владимир путин (политик), александр вучич, россия, сербия, новости, политика, сотрудничество, в мире
Сербия будет сохранять военный нейтралитет по Украине – Вучич

Вучич пообещал Путину сохранить военный нейтралитет Сербии в украинском конфликте

16:37 02.09.2025 (обновлено: 16:50 02.09.2025)
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Сербии Александр Вучич (слева)
Президент РФ Владимир Путин и президент Сербии Александр Вучич (слева)
© POOL
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. Президент Сербии Александр Вучич на встрече с российским лидером Владимиром Путиным в Пекине заверил, что Белград и в дальнейшем не будет вводить санкции против РФ и сохранит военный нейтралитет в отношении украинского конфликта.

"Мы сегодня являемся единственной страной Европы, которая не ввела никаких санкций в отношении Российской Федерации. Конечно, мы и в будущем будем сохранять наш военный нейтралитет", – сказал Вучич.

Он отметил, что Сербия с начала украинского кризиса находится в очень трудной ситуации и под большим давлением.
"Но несмотря на это мы смогли сохранить нашу принципиальную позицию, отстоять независимость Сербии", – заявил глава государства.
По его словам, для Белграда очень важно сотрудничество на высоком уровне с Москвой во всех областях.
Владимир Путин в свою очередь отметил, что стратегическое партнерство РФ и Сербии носит взаимовыгодный характер и приносит положительные результаты для обеих стран.

"Мы видим и с уважением относимся к независимому внешнеполитическому курсу, который проводит Сербия под вашим руководством", – подчеркнул глава государства.

Российский лидер 31 августа – 3 сентября работает в Китае. Глава государства принял участие в саммите ШОС и провел на его площадке ряд двусторонних встреч. Во вторник в Пекине прошли трехсторонние переговоры России, Китая и Монголии, затем Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели двусторонние переговоры.
3 сентября в Пекине состоится масштабный парад, посвященный 80-летию победы над японским милитаризмом и окончанию Второй мировой войны. На церемонии будет присутствовать президент РФ и лидеры других стран. Российский лидер примет участие в качестве главного гостя.
Владимир Путин (политик)Александр ВучичРоссияСербияНовостиПолитикаСотрудничествоВ мире
 
