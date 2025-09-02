https://crimea.ria.ru/20250902/rezhim-chs-vveli-v-rayone-rostova-na-donu-posle-ataki-bpla--1149138585.html

Режим ЧС ввели в районе Ростова-на-Дону после атаки БПЛА

Режим ЧС ввели в жилом районе Ростова-на-Дону, где после атаки БПЛА повреждены дома. Об этом сообщил глава города Александр Скрябин. РИА Новости Крым, 02.09.2025

россия

ростов-на-дону

атаки всу

беспилотник (бпла, дрон)

новости

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен - РИА Новости Крым. Режим ЧС ввели в жилом районе Ростова-на-Дону, где после атаки БПЛА повреждены дома. Об этом сообщил глава города Александр Скрябин.В ночь на вторник два многоэтажных жилых дома загорелись в Ростове в результате атаки украинских беспилотников. За медицинской помощью обратились трое взрослых и ребенок. В одной из квартир пострадавшего дома был обнаружен неразорвавшийся заряд. Эвакуированы 320 жителей дома. Он поручил коммунальным службам города приступить к уборке прилегающих к месту ЧП территорий, а также организовать оперативный прием документов у жильцов пострадавших домов для осуществления предусмотренных выплат. Документы принимаются на базе администрации Советского района.

россия

ростов-на-дону

2025

Новости

