Режим ЧС ввели в районе Ростова-на-Дону после атаки БПЛА - РИА Новости Крым, 02.09.2025
Режим ЧС ввели в районе Ростова-на-Дону после атаки БПЛА
Режим ЧС ввели в районе Ростова-на-Дону после атаки БПЛА - РИА Новости Крым, 02.09.2025
Режим ЧС ввели в районе Ростова-на-Дону после атаки БПЛА
Режим ЧС ввели в жилом районе Ростова-на-Дону, где после атаки БПЛА повреждены дома. Об этом сообщил глава города Александр Скрябин. РИА Новости Крым, 02.09.2025
2025-09-02T10:26
2025-09-02T10:27
россия
ростов-на-дону
атаки всу
беспилотник (бпла, дрон)
новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен - РИА Новости Крым. Режим ЧС ввели в жилом районе Ростова-на-Дону, где после атаки БПЛА повреждены дома. Об этом сообщил глава города Александр Скрябин.В ночь на вторник два многоэтажных жилых дома загорелись в Ростове в результате атаки украинских беспилотников. За медицинской помощью обратились трое взрослых и ребенок. В одной из квартир пострадавшего дома был обнаружен неразорвавшийся заряд. Эвакуированы 320 жителей дома. Он поручил коммунальным службам города приступить к уборке прилегающих к месту ЧП территорий, а также организовать оперативный прием документов у жильцов пострадавших домов для осуществления предусмотренных выплат. Документы принимаются на базе администрации Советского района. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Удар по Ростову сегодня: жители эвакуированы из горящей многоэтажкиНа Кубани обломки БПЛА повредили жилые дома24 беспилотника сбили над Крымом и Черным морем
россия
ростов-на-дону
россия, ростов-на-дону, атаки всу, беспилотник (бпла, дрон), новости
Режим ЧС ввели в районе Ростова-на-Дону после атаки БПЛА

Режим ЧС ввели в районе Ростова-на-Дону после атаки БПЛА на жилые дома

10:26 02.09.2025 (обновлено: 10:27 02.09.2025)
 
Сигнальная лента
Сигнальная лента - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен - РИА Новости Крым. Режим ЧС ввели в жилом районе Ростова-на-Дону, где после атаки БПЛА повреждены дома. Об этом сообщил глава города Александр Скрябин.
В ночь на вторник два многоэтажных жилых дома загорелись в Ростове в результате атаки украинских беспилотников. За медицинской помощью обратились трое взрослых и ребенок. В одной из квартир пострадавшего дома был обнаружен неразорвавшийся заряд. Эвакуированы 320 жителей дома.

Заслушал доклады Управления по делам ГО и ЧС и главы администрации Советского района. Приняты решения: ввести режим ЧС в границах района, где пострадали дома; организовать работу оперативного штаба и комиссий для оценки ущерба; организовать поквартирный обход для оценки и фиксации ущерба", - сообщил Скрябин.

Он поручил коммунальным службам города приступить к уборке прилегающих к месту ЧП территорий, а также организовать оперативный прием документов у жильцов пострадавших домов для осуществления предусмотренных выплат. Документы принимаются на базе администрации Советского района.
