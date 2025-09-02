https://crimea.ria.ru/20250902/reshitelnoe-prodvizhenie-armiya-rossii-osvobodili-fedorovku--1149141894.html
Решительное продвижение: Армия России освободила Федоровку
Российские войска освободили населенный пункт Федоровка в Донбассе. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 02.09.2025
2025-09-02T13:01
2025-09-02T13:01
2025-09-02T13:02
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен - РИА Новости Крым. Российские войска освободили населенный пункт Федоровка в Донбассе. Об этом сообщает Минобороны РФ. Ранее глава Генштаба ВС России Валерий Герасимов заявил, что объединенной группировкой войск российской армии продолжается безостановочное наступление практически по всей линии фронта в зоне СВО. С марта освобождено более 3,5 тысяч квадратных километров территории и 149 населенных пунктов. Так, в Луганской Народной Республике освобождено 99,7% территории, в Донецкой – 79%. Под контролем российских войск находятся также 74% территории Запорожской и 76% Херсонской областей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские военные создают зону безопасности в Сумской областиРоссийские войска освободили еще один населенный пункт в ДонбассеВС РФ наступают по всему фронту: в Генштабе подвели итоги летней кампании
13:01 02.09.2025 (обновлено: 13:02 02.09.2025)