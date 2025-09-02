https://crimea.ria.ru/20250902/reshitelnoe-prodvizhenie-armiya-rossii-osvobodili-fedorovku--1149141894.html

Решительное продвижение: Армия России освободила Федоровку

Решительное продвижение: Армия России освободила Федоровку - РИА Новости Крым, 02.09.2025

Решительное продвижение: Армия России освободила Федоровку

Российские войска освободили населенный пункт Федоровка в Донбассе. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 02.09.2025

2025-09-02T13:01

2025-09-02T13:01

2025-09-02T13:02

россия

новости сво

министерство обороны рф

донецкая народная республика (днр)

вооруженные силы россии

всу (вооруженные силы украины)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/0f/1141097702_0:90:3246:1916_1920x0_80_0_0_05531544474ac39bb5862170dbac2c8a.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен - РИА Новости Крым. Российские войска освободили населенный пункт Федоровка в Донбассе. Об этом сообщает Минобороны РФ. Ранее глава Генштаба ВС России Валерий Герасимов заявил, что объединенной группировкой войск российской армии продолжается безостановочное наступление практически по всей линии фронта в зоне СВО. С марта освобождено более 3,5 тысяч квадратных километров территории и 149 населенных пунктов. Так, в Луганской Народной Республике освобождено 99,7% территории, в Донецкой – 79%. Под контролем российских войск находятся также 74% территории Запорожской и 76% Херсонской областей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские военные создают зону безопасности в Сумской областиРоссийские войска освободили еще один населенный пункт в ДонбассеВС РФ наступают по всему фронту: в Генштабе подвели итоги летней кампании

россия

донецкая народная республика (днр)

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, новости сво, министерство обороны рф, донецкая народная республика (днр), вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины)