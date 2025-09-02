Рейтинг@Mail.ru
Решительное продвижение: Армия России освободила Федоровку - РИА Новости Крым, 02.09.2025
Решительное продвижение: Армия России освободила Федоровку
Решительное продвижение: Армия России освободила Федоровку - РИА Новости Крым, 02.09.2025
Решительное продвижение: Армия России освободила Федоровку
Российские войска освободили населенный пункт Федоровка в Донбассе. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 02.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен - РИА Новости Крым. Российские войска освободили населенный пункт Федоровка в Донбассе. Об этом сообщает Минобороны РФ. Ранее глава Генштаба ВС России Валерий Герасимов заявил, что объединенной группировкой войск российской армии продолжается безостановочное наступление практически по всей линии фронта в зоне СВО. С марта освобождено более 3,5 тысяч квадратных километров территории и 149 населенных пунктов. Так, в Луганской Народной Республике освобождено 99,7% территории, в Донецкой – 79%. Под контролем российских войск находятся также 74% территории Запорожской и 76% Херсонской областей.
россия
донецкая народная республика (днр)
Новости
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен - РИА Новости Крым. Российские войска освободили населенный пункт Федоровка в Донбассе. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"В результате решительных действий подразделений "Южной" группировки войск освобожден населенный пункт Федоровка Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.
Ранее глава Генштаба ВС России Валерий Герасимов заявил, что объединенной группировкой войск российской армии продолжается безостановочное наступление практически по всей линии фронта в зоне СВО. С марта освобождено более 3,5 тысяч квадратных километров территории и 149 населенных пунктов.
Так, в Луганской Народной Республике освобождено 99,7% территории, в Донецкой – 79%. Под контролем российских войск находятся также 74% территории Запорожской и 76% Херсонской областей.
