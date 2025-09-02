https://crimea.ria.ru/20250902/patrushev-zayavil-ob-ugroze-dlya-rossii-so-storony-yaponii-1149138904.html

Патрушев заявил об угрозе для России со стороны Японии

Патрушев заявил об угрозе для России со стороны Японии - РИА Новости Крым, 02.09.2025

Патрушев заявил об угрозе для России со стороны Японии

В национальном самосознании японцев происходит сдвиг от пацифизма к реваншизму, что представляет угрозу для России. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на... РИА Новости Крым, 02.09.2025

2025-09-02T10:45

2025-09-02T10:45

2025-09-02T10:45

япония

россия

новости

николай патрушев

безопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/1d/1127836890_0:10:3234:1829_1920x0_80_0_0_ca014dc3ed06c15af015e982c0823e34.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. В национальном самосознании японцев происходит сдвиг от пацифизма к реваншизму, что представляет угрозу для России. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на помощника президента РФ, председателя Морской коллегии Николая Патрушева.По его словам, несмотря на закрепленный в конституции пацифизм, Япония последовательно наращивает военный потенциал, в том числе развивая современный подводный флот. Патрушев отметил, что эта страна способна создать собственное ядерное оружие за несколько лет. Главную угрозу, подчеркнул помощник президента, представляет не столько рост военной мощи, сколько изменения в массовом сознании.Он добавил, что казненные после Второй мировой войны японские военные преступники в современной Японии почитаются как национальные герои. При этом в образовательных программах искажается историческая правда, в том числе события августа 1945 года, когда СССР вступил в войну против Японии.Ранее президент Фонда исторической перспективы, историк и политолог Наталия Нарочницкая рассказала, что к капитуляции Японии и окончанию Второй мировой войны в сентябре 1945 года привели не сбросы американцами атомных бомб на Хиросиму и Нагасаки, а разгром советскими войсками Квантунской армии. По ее словам, после случившегося в Токио очень испугались того, что Советский Союз продвинется дальше и, возможно, даже оккупирует второй по величине японский остров Хоккайдо. Поэтому власти Японии предпочитали скорее сдаться американцам, чем СССР.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Историк развенчала миф о войне на Дальнем Востоке в 1945 годуЗахарова прокомментировала "вмешательство" РФ на выборах в ЯпонииПремьер-министр Японии уходит в отставку – СМИ

япония

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

япония, россия, новости, николай патрушев, безопасность