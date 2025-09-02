https://crimea.ria.ru/20250902/patrushev-zayavil-ob-ugroze-dlya-rossii-so-storony-yaponii-1149138904.html
Патрушев заявил об угрозе для России со стороны Японии
Патрушев заявил об угрозе для России со стороны Японии - РИА Новости Крым, 02.09.2025
Патрушев заявил об угрозе для России со стороны Японии
В национальном самосознании японцев происходит сдвиг от пацифизма к реваншизму, что представляет угрозу для России. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на... РИА Новости Крым, 02.09.2025
2025-09-02T10:45
2025-09-02T10:45
2025-09-02T10:45
япония
россия
новости
николай патрушев
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/1d/1127836890_0:10:3234:1829_1920x0_80_0_0_ca014dc3ed06c15af015e982c0823e34.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. В национальном самосознании японцев происходит сдвиг от пацифизма к реваншизму, что представляет угрозу для России. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на помощника президента РФ, председателя Морской коллегии Николая Патрушева.По его словам, несмотря на закрепленный в конституции пацифизм, Япония последовательно наращивает военный потенциал, в том числе развивая современный подводный флот. Патрушев отметил, что эта страна способна создать собственное ядерное оружие за несколько лет. Главную угрозу, подчеркнул помощник президента, представляет не столько рост военной мощи, сколько изменения в массовом сознании.Он добавил, что казненные после Второй мировой войны японские военные преступники в современной Японии почитаются как национальные герои. При этом в образовательных программах искажается историческая правда, в том числе события августа 1945 года, когда СССР вступил в войну против Японии.Ранее президент Фонда исторической перспективы, историк и политолог Наталия Нарочницкая рассказала, что к капитуляции Японии и окончанию Второй мировой войны в сентябре 1945 года привели не сбросы американцами атомных бомб на Хиросиму и Нагасаки, а разгром советскими войсками Квантунской армии. По ее словам, после случившегося в Токио очень испугались того, что Советский Союз продвинется дальше и, возможно, даже оккупирует второй по величине японский остров Хоккайдо. Поэтому власти Японии предпочитали скорее сдаться американцам, чем СССР.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Историк развенчала миф о войне на Дальнем Востоке в 1945 годуЗахарова прокомментировала "вмешательство" РФ на выборах в ЯпонииПремьер-министр Японии уходит в отставку – СМИ
япония
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/1d/1127836890_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_bd841bc6ac3006431d9475acbf7c9705.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
япония, россия, новости, николай патрушев, безопасность
Патрушев заявил об угрозе для России со стороны Японии
Патрушев: сдвиг от пацифизма к реваншизму в самосознании японцев угрожает России
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. В национальном самосознании японцев происходит сдвиг от пацифизма к реваншизму, что представляет угрозу для России. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на помощника президента РФ, председателя Морской коллегии Николая Патрушева.
По его словам, несмотря на закрепленный в конституции пацифизм, Япония последовательно наращивает военный потенциал, в том числе развивая современный подводный флот. Патрушев отметил, что эта страна способна создать собственное ядерное оружие за несколько лет. Главную угрозу, подчеркнул помощник президента, представляет не столько рост военной мощи, сколько изменения в массовом сознании.
"Угроза кроется не столько в эсминцах и ракетах, сколько в том, что в национальном самосознании японцев происходит сдвиг от пацифизма к оголтелому реваншизму. Во многом это следствие агрессивной пропаганды, ведущейся западными и провластными японскими СМИ, которые не просто лгут, а нагло оболванивают население этой страны", – отметил Патрушев.
Он добавил, что казненные после Второй мировой войны японские военные преступники в современной Японии почитаются как национальные герои. При этом в образовательных программах искажается историческая правда, в том числе события августа 1945 года, когда СССР вступил в войну против Японии.
"В результате сегодня уже около трети жителей страны ратуют за пересмотр 9-й статьи ее конституции, провозглашающей отказ от собственных вооруженных сил и от войны как способа разрешения международных споров", – заявил Патрушев.
Ранее президент Фонда исторической перспективы, историк и политолог Наталия Нарочницкая рассказала, что к капитуляции Японии
и окончанию Второй мировой войны в сентябре 1945 года привели не сбросы американцами атомных бомб на Хиросиму и Нагасаки, а разгром советскими войсками Квантунской армии. По ее словам, после случившегося в Токио очень испугались того, что Советский Союз продвинется дальше и, возможно, даже оккупирует второй по величине японский остров Хоккайдо. Поэтому власти Японии предпочитали скорее сдаться американцам, чем СССР.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: