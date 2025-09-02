Рейтинг@Mail.ru
Обвиняемый в убийстве Парубия назвал причину своего преступления - РИА Новости Крым, 02.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250902/obvinyaemyy-v-ubiystve-parubiya-nazval-prichinu-svoego-prestupleniya-1149143693.html
Обвиняемый в убийстве Парубия назвал причину своего преступления
Обвиняемый в убийстве Парубия назвал причину своего преступления - РИА Новости Крым, 02.09.2025
Обвиняемый в убийстве Парубия назвал причину своего преступления
Обвиняемый в убийстве экс-спикера Верховной рады Украины Андрея Парубия Михаил Сцельников признался в содеянном и заявил, что совершенное им преступление... РИА Новости Крым, 02.09.2025
2025-09-02T13:43
2025-09-02T13:43
андрей парубий
новости
украина
убийство
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/01/1149114785_0:105:1280:825_1920x0_80_0_0_d55a4368878ff4ae8f1bc2b34a37fd70.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. Обвиняемый в убийстве экс-спикера Верховной рады Украины Андрея Парубия Михаил Сцельников признался в содеянном и заявил, что совершенное им преступление является его личной местью украинской власти. Об этом он рассказал журналистам на судебном заседании по избранию меры пресечения.Мужчина также опроверг информацию о том, что его якобы шантажировали представители российских спецслужб России и склоняли его к убийству Парубия. По словам Сцельникова, он совершил нападение на политика по собственной инициативеНа вопрос "почему именно Парубий?" обвиняемый ответил: "потому что он был рядом. Если бы был Петя (экс-президент Украины Петр Порошенко – ред.), значит, был бы Петя".Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины и экс-спикер Верховной рады Андрей Парубий был убит во Львове 30 августа. В него выстрелили восемь раз из огнестрельного оружия. Подозреваемый в убийстве позже был задержан в Хмельницкой области.Андрей Парубий придерживался крайних националистических взглядов, был активным участником государственных переворотов на Украине 2004 и 2014 годов. Так, во время протестов в Киеве 2013-2014 годов он был "комендантом" палаточного лагеря на площади Независимости, руководил самообороной "Евромайдана".После госпереворота 2014 года политик стал секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины, а в 2016-2019 годах работал спикером Верховной рады.В октябре 2023 года Следственный комитет РФ заочно предъявил Парубию и бывшему генпрокурору Украины Олегу Махницкому обвинения в гибели и ранениях 1200 человек в Донбассе. По сведениям ведомства, они проголосовали за проведение так называемой "антитеррористической операции на юго-востоке страны". Подконтрольные Парубию и Махницкому боевики осуществили многочисленные обстрелы ДНР и ЛНР. 16 ноября 2023 года Андрей Парубий был объявлен в розыск.В период пребывания Парубия на посту главы СНБО Украины произошла трагедия в Одессе. 2 мая 2014 года в районе Греческой площади произошли столкновения между ними и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также участниками "евромайдана". Палаточный городок был разгромлен, а затем сторонники переворота и националисты подожгли Дом профсоюзов, где прятались приверженцы "антимайдана". В результате трагедии погибли 48 человек, более 250 получили ранения.Некоторые украинские политики и бывшие сотрудники СБУ предполагают, что Парубий мог лично участвовать в организации трагедии, координируя доставку боевиков в Одессу и их снабжение.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/01/1149114785_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_5d2e0da7fb7dbdb94aa2c1dcd869a20e.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
андрей парубий, новости, украина, убийство
Обвиняемый в убийстве Парубия назвал причину своего преступления

Обвиняемый в убийстве Парубия назвал причиной преступления личную месть украинской власти

13:43 02.09.2025
 
© Нацполиция УкраиныЗадержание предполагаемого убийцы Андрея Парубия
Задержание предполагаемого убийцы Андрея Парубия
© Нацполиция Украины
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. Обвиняемый в убийстве экс-спикера Верховной рады Украины Андрея Парубия Михаил Сцельников признался в содеянном и заявил, что совершенное им преступление является его личной местью украинской власти. Об этом он рассказал журналистам на судебном заседании по избранию меры пресечения.
"Да, это я его убил, он был рядом… Это моя личная месть украинской власти", – приводят его слова украинские СМИ.
Мужчина также опроверг информацию о том, что его якобы шантажировали представители российских спецслужб России и склоняли его к убийству Парубия. По словам Сцельникова, он совершил нападение на политика по собственной инициативе
"Все, чего я хочу, – чтобы вы сейчас скорее вынесли приговор. Да, я знал его, я его убил. И хочу просить, чтобы меня обменяли на военнопленного, чтобы я мог поехать и найти тело своего сына", – заявил мужчина.
На вопрос "почему именно Парубий?" обвиняемый ответил: "потому что он был рядом. Если бы был Петя (экс-президент Украины Петр Порошенко – ред.), значит, был бы Петя".
Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины и экс-спикер Верховной рады Андрей Парубий был убит во Львове 30 августа. В него выстрелили восемь раз из огнестрельного оружия. Подозреваемый в убийстве позже был задержан в Хмельницкой области.
Андрей Парубий придерживался крайних националистических взглядов, был активным участником государственных переворотов на Украине 2004 и 2014 годов. Так, во время протестов в Киеве 2013-2014 годов он был "комендантом" палаточного лагеря на площади Независимости, руководил самообороной "Евромайдана".
После госпереворота 2014 года политик стал секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины, а в 2016-2019 годах работал спикером Верховной рады.
В октябре 2023 года Следственный комитет РФ заочно предъявил Парубию и бывшему генпрокурору Украины Олегу Махницкому обвинения в гибели и ранениях 1200 человек в Донбассе. По сведениям ведомства, они проголосовали за проведение так называемой "антитеррористической операции на юго-востоке страны". Подконтрольные Парубию и Махницкому боевики осуществили многочисленные обстрелы ДНР и ЛНР. 16 ноября 2023 года Андрей Парубий был объявлен в розыск.
В период пребывания Парубия на посту главы СНБО Украины произошла трагедия в Одессе. 2 мая 2014 года в районе Греческой площади произошли столкновения между ними и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также участниками "евромайдана". Палаточный городок был разгромлен, а затем сторонники переворота и националисты подожгли Дом профсоюзов, где прятались приверженцы "антимайдана". В результате трагедии погибли 48 человек, более 250 получили ранения.
Некоторые украинские политики и бывшие сотрудники СБУ предполагают, что Парубий мог лично участвовать в организации трагедии, координируя доставку боевиков в Одессу и их снабжение.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Андрей ПарубийНовостиУкраинаУбийство
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:07Взрывы на Керченском полуострове – на полигоне работают саперы
15:58В Казачьей бухте Севастополя обустроили систему водоотведения
15:44В Севастополе подано более 45 тысяч заявлений на детскую выплату
15:30Атака на Киев – Кличко сообщил о прилетах в разных районах
15:20Крымский мост: выросла пробка со стороны Керчи
15:17В лагерях Севастополя летом отдохнули более 8000 детей
15:08Сотрудники выездного сервиса ВТБ проходят в день путь леопарда
14:57Новости СВО: киевский режим потерял почти 1300 боевиков за сутки
14:35ВТБ: каждый третий житель России готов открыть совместный счет
14:16Число жертв землетрясения в Афганистане превысило 1100 человек
14:07Медузы заполонили Азовское море: ученые тестируют меры защиты
14:02В Севастополе отменили воздушную тревогу
13:51В Севастополе объявлена воздушная тревога
13:43Обвиняемый в убийстве Парубия назвал причину своего преступления
13:33"Мы долго терпели": Путин и Фицо обсудили Украину и агрессию стран Запада
13:20ВС России нанесли удары по портовой инфраструктуре Украины
13:12Россия может сотрудничать с США и Украиной на Запорожской АЭС – Путин
13:01Решительное продвижение: Армия России освободила Федоровку
12:52В горах Крыма спасли двух женщин
12:34В Сочи туристов смыло в горную реку после сброса воды на ГЭС
Лента новостейМолния