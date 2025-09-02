https://crimea.ria.ru/20250902/obvinyaemyy-v-ubiystve-parubiya-nazval-prichinu-svoego-prestupleniya-1149143693.html
Обвиняемый в убийстве Парубия назвал причину своего преступления
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. Обвиняемый в убийстве экс-спикера Верховной рады Украины Андрея Парубия Михаил Сцельников признался в содеянном и заявил, что совершенное им преступление является его личной местью украинской власти. Об этом он рассказал журналистам на судебном заседании по избранию меры пресечения.Мужчина также опроверг информацию о том, что его якобы шантажировали представители российских спецслужб России и склоняли его к убийству Парубия. По словам Сцельникова, он совершил нападение на политика по собственной инициативеНа вопрос "почему именно Парубий?" обвиняемый ответил: "потому что он был рядом. Если бы был Петя (экс-президент Украины Петр Порошенко – ред.), значит, был бы Петя".Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины и экс-спикер Верховной рады Андрей Парубий был убит во Львове 30 августа. В него выстрелили восемь раз из огнестрельного оружия. Подозреваемый в убийстве позже был задержан в Хмельницкой области.Андрей Парубий придерживался крайних националистических взглядов, был активным участником государственных переворотов на Украине 2004 и 2014 годов. Так, во время протестов в Киеве 2013-2014 годов он был "комендантом" палаточного лагеря на площади Независимости, руководил самообороной "Евромайдана".После госпереворота 2014 года политик стал секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины, а в 2016-2019 годах работал спикером Верховной рады.В октябре 2023 года Следственный комитет РФ заочно предъявил Парубию и бывшему генпрокурору Украины Олегу Махницкому обвинения в гибели и ранениях 1200 человек в Донбассе. По сведениям ведомства, они проголосовали за проведение так называемой "антитеррористической операции на юго-востоке страны". Подконтрольные Парубию и Махницкому боевики осуществили многочисленные обстрелы ДНР и ЛНР. 16 ноября 2023 года Андрей Парубий был объявлен в розыск.В период пребывания Парубия на посту главы СНБО Украины произошла трагедия в Одессе. 2 мая 2014 года в районе Греческой площади произошли столкновения между ними и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также участниками "евромайдана". Палаточный городок был разгромлен, а затем сторонники переворота и националисты подожгли Дом профсоюзов, где прятались приверженцы "антимайдана". В результате трагедии погибли 48 человек, более 250 получили ранения.Некоторые украинские политики и бывшие сотрудники СБУ предполагают, что Парубий мог лично участвовать в организации трагедии, координируя доставку боевиков в Одессу и их снабжение.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. Обвиняемый в убийстве экс-спикера Верховной рады Украины Андрея Парубия Михаил Сцельников признался в содеянном и заявил, что совершенное им преступление является его личной местью украинской власти. Об этом он рассказал журналистам на судебном заседании по избранию меры пресечения.
"Да, это я его убил, он был рядом… Это моя личная месть украинской власти", – приводят его слова украинские СМИ.
Мужчина также опроверг информацию о том, что его якобы шантажировали представители российских спецслужб России и склоняли его к убийству Парубия. По словам Сцельникова, он совершил нападение на политика по собственной инициативе
"Все, чего я хочу, – чтобы вы сейчас скорее вынесли приговор. Да, я знал его, я его убил. И хочу просить, чтобы меня обменяли на военнопленного, чтобы я мог поехать и найти тело своего сына", – заявил мужчина.
На вопрос "почему именно Парубий?" обвиняемый ответил: "потому что он был рядом. Если бы был Петя (экс-президент Украины Петр Порошенко – ред.), значит, был бы Петя".
Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины и экс-спикер Верховной рады Андрей Парубий был убит во Львове 30 августа.
В него выстрелили восемь раз из огнестрельного оружия. Подозреваемый в убийстве позже был задержан в Хмельницкой области
Андрей Парубий придерживался крайних националистических взглядов, был активным участником государственных переворотов на Украине 2004 и 2014 годов. Так, во время протестов в Киеве 2013-2014 годов он был "комендантом" палаточного лагеря на площади Независимости, руководил самообороной "Евромайдана".
После госпереворота 2014 года политик стал секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины, а в 2016-2019 годах работал спикером Верховной рады.
В октябре 2023 года Следственный комитет РФ заочно предъявил Парубию и бывшему генпрокурору Украины Олегу Махницкому обвинения в гибели и ранениях 1200 человек в Донбассе. По сведениям ведомства, они проголосовали за проведение так называемой "антитеррористической операции на юго-востоке страны". Подконтрольные Парубию и Махницкому боевики осуществили многочисленные обстрелы ДНР и ЛНР. 16 ноября 2023 года Андрей Парубий был объявлен в розыск.
В период пребывания Парубия на посту главы СНБО Украины произошла трагедия в Одессе. 2 мая 2014 года в районе Греческой площади произошли столкновения между ними и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также участниками "евромайдана". Палаточный городок был разгромлен, а затем сторонники переворота и националисты подожгли Дом профсоюзов, где прятались приверженцы "антимайдана". В результате трагедии погибли 48 человек, более 250 получили ранения.
Некоторые украинские политики и бывшие сотрудники СБУ предполагают, что Парубий мог лично участвовать в организации трагедии, координируя доставку боевиков в Одессу и их снабжение.
