https://crimea.ria.ru/20250902/obstanovka-na-krymskom-mostu-seychas-rastet-probka-so-storony-tamani-1149139303.html
Обстановка на Крымском мосту сейчас: растет пробка со стороны Тамани
Обстановка на Крымском мосту сейчас: растет пробка со стороны Тамани - РИА Новости Крым, 02.09.2025
Обстановка на Крымском мосту сейчас: растет пробка со стороны Тамани
На Крымском мосту сейчас со стороны Тамани вытянулась длинная пробка, время ожидания проезда составляет около двух часов. Об этом свидетельствуют данные... РИА Новости Крым, 02.09.2025
2025-09-02T11:16
2025-09-02T11:16
2025-09-02T11:16
ситуация на дорогах крыма
крым
крымский мост
транспорт
логистика
очереди на крымском мосту
керчь
тамань
новости
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/0d/1148688700_0:126:3193:1922_1920x0_80_0_0_c343e0ec3024b15caf7b2eb08a310a40.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. На Крымском мосту сейчас со стороны Тамани вытянулась длинная пробка, время ожидания проезда составляет около двух часов. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.На выезде из Крыма очередей перед досмотровыми пунктами нет.Затор с кубанской стороны перед Крымским мостом начал собираться еще с утра: в 7.00 проезда ожидали уже 120 транспортных средств.На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, автомобили и перевозимый в них багаж проверяют. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон мостоперехода – все работают на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее.Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>>>Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
крымский мост
керчь
тамань
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/0d/1148688700_232:0:2963:2048_1920x0_80_0_0_6236ab3a674b57ac9b7e9e944bcc0401.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, крымский мост, транспорт, логистика, очереди на крымском мосту, керчь, тамань, новости, новости крыма
Обстановка на Крымском мосту сейчас: растет пробка со стороны Тамани
На Крымском мосту сейчас со стороны Тамани проезда ждут 398 машин