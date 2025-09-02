Рейтинг@Mail.ru
Обстановка на Крымском мосту сейчас: растет пробка со стороны Тамани - РИА Новости Крым, 02.09.2025
Ситуация на дорогах Крыма
Обстановка на Крымском мосту сейчас: растет пробка со стороны Тамани
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. На Крымском мосту сейчас со стороны Тамани вытянулась длинная пробка, время ожидания проезда составляет около двух часов. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.На выезде из Крыма очередей перед досмотровыми пунктами нет.Затор с кубанской стороны перед Крымским мостом начал собираться еще с утра: в 7.00 проезда ожидали уже 120 транспортных средств.На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, автомобили и перевозимый в них багаж проверяют. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон мостоперехода – все работают на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее.Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь &gt;&gt;&gt;&gt;Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
крымский мост
керчь
тамань
Обстановка на Крымском мосту сейчас: растет пробка со стороны Тамани

11:16 02.09.2025
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк
Автомобильная пробка перед Крымским мостом
Автомобильная пробка перед Крымским мостом - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. На Крымском мосту сейчас со стороны Тамани вытянулась длинная пробка, время ожидания проезда составляет около двух часов. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 398 транспортных средств. Время ожидания более двух часов", – говорится в публикации по состоянию на 11.00.
На выезде из Крыма очередей перед досмотровыми пунктами нет.
Затор с кубанской стороны перед Крымским мостом начал собираться еще с утра: в 7.00 проезда ожидали уже 120 транспортных средств.
На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, автомобили и перевозимый в них багаж проверяют. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон мостоперехода – все работают на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее.
Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>>>
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
