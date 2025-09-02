https://crimea.ria.ru/20250902/novosti-svo-kievskiy-rezhim-poteryal-pochti-1300-boevikov-za-sutki-1149144380.html
Новости СВО: киевский режим потерял почти 1300 боевиков за сутки
Новости СВО: киевский режим потерял почти 1300 боевиков за сутки - РИА Новости Крым, 02.09.2025
Новости СВО: киевский режим потерял почти 1300 боевиков за сутки
Потери вооруженных сил Украины за прошедшие сутки в зоне спецоперации составили около 1300 боевиков и более 80 единиц техники, следует из сводки Минобороны... РИА Новости Крым, 02.09.2025
2025-09-02T14:57
2025-09-02T14:57
2025-09-02T15:50
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. Потери вооруженных сил Украины за прошедшие сутки в зоне спецоперации составили около 1300 боевиков и более 80 единиц техники, следует из сводки Минобороны России.Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям ВСУ в районах девяти населенных пунктов Сумской и Харьковской областей. Противник потерял до 175 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину, 15 автомобилей, три орудия полевой артиллерии, станцию радиоэлектронной борьбы, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы, склад боеприпасов и девять складов материальных средств.Военнослужащие группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение и нанесено поражение живой силе и технике противника в районах пяти населенных пунктов Харьковской области и Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили свыше боевиков военнослужащих, две боевые бронированные машины, 22 автомобиля и артиллерийское орудие. Также уничтожены восемь станций радиоэлектронной борьбы и три склада боеприпасов.Бойцы "Южной" группировки войск освободили населенный пункт Федоровка в Донбассе и нанесли поражение формированиям киевского режима в районах четырех населенных пунктов ДНР. Противник потерял свыше 205 военнослужащих, две боевые бронированные машины западного производства, семь автомобилей, артиллерийское орудие, три станции радиоэлектронной борьбы, склад боеприпасов и склад материальных средств.Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции и разгромили формирования ВСУ в районах пяти населенных пунктов ДНР. Потери украинских вооруженных формирований составили до 385 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, четыре автомобиля и три артиллерийских орудия.Военнослужащие группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника и нанесли поражение формированиям противника в районах четырех населенных пунктов Днепропетровской и Запорожской областей. ВСУ потеряли до 225 военнослужащих и 11 автомобилей.Бойцы группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах четырех населенных пунктов Запорожской и Херсонской областей. ВСУ потеряли до 65 военнослужащих, боевую бронированную машину западного производства, девять автомобилей, три станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.
Новости СВО: киевский режим потерял почти 1300 боевиков за сутки
Новости СВО – потери киевского режима за сутки составили около 1300 военнослужащих
14:57 02.09.2025 (обновлено: 15:50 02.09.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. Потери вооруженных сил Украины за прошедшие сутки в зоне спецоперации составили около 1300 боевиков и более 80 единиц техники, следует из сводки Минобороны России.
Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям ВСУ в районах девяти населенных пунктов Сумской и Харьковской областей. Противник потерял до 175 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину, 15 автомобилей, три орудия полевой артиллерии, станцию радиоэлектронной борьбы, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы, склад боеприпасов и девять складов материальных средств.
Военнослужащие группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение и нанесено поражение живой силе и технике противника в районах пяти населенных пунктов Харьковской области и Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили свыше боевиков военнослужащих, две боевые бронированные машины, 22 автомобиля и артиллерийское орудие. Также уничтожены восемь станций радиоэлектронной борьбы и три склада боеприпасов.
Бойцы "Южной" группировки войск
освободили населенный пункт Федоровка
в Донбассе и нанесли поражение формированиям киевского режима в районах четырех населенных пунктов ДНР. Противник потерял свыше 205 военнослужащих, две боевые бронированные машины западного производства, семь автомобилей, артиллерийское орудие, три станции радиоэлектронной борьбы, склад боеприпасов и склад материальных средств.
Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции и разгромили формирования ВСУ в районах пяти населенных пунктов ДНР. Потери украинских вооруженных формирований составили до 385 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, четыре автомобиля и три артиллерийских орудия.
Военнослужащие группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника и нанесли поражение формированиям противника в районах четырех населенных пунктов Днепропетровской и Запорожской областей. ВСУ потеряли до 225 военнослужащих и 11 автомобилей.
Бойцы группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах четырех населенных пунктов Запорожской и Херсонской областей. ВСУ потеряли до 65 военнослужащих, боевую бронированную машину западного производства, девять автомобилей, три станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.
