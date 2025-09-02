https://crimea.ria.ru/20250902/novoe-zemletryasenie-proizoshlo-v-afganistane-1149150051.html

Новое землетрясение произошло в Афганистане

Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в Гиндукушском региона Афганистана на востоке страны. Об этом сообщается на сайте Европейского сейсмологического центра.

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в Гиндукушском региона Афганистана на востоке страны. Об этом сообщается на сайте Европейского сейсмологического центра.По данным сейсмоцентра, подземные толчки зафиксированы в 12:29 по всемирному времени (15:29 по Москве) в 36 километрах к западу от города Асадабада с населением 48 тысяч человек и в 56 километрах к северо-востоку от 200-тысячного Джелалабада.Очаг землетрясения залегал на глубине 35 километров, отмечается на сайте. О разрушениях и пострадавших к этому времени не сообщается.В ночь на понедельник произошло землетрясение, затронувшее восточные и центральные провинции Афганистана. Изначально сообщалось о 500 погибших и более чем тысяче раненых. Позднее данные выросли до 1100 и более погибших, количество пострадавших превысило 3 тысячи человек.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мощное землетрясение в Афганистане: есть ли угроза для КрымаСильное землетрясение произошло в Каспийском мореМощное землетрясение произошло в проливе Дрейка

