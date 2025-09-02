Рейтинг@Mail.ru
Новое землетрясение произошло в Афганистане - РИА Новости Крым, 02.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250902/novoe-zemletryasenie-proizoshlo-v-afganistane-1149150051.html
Новое землетрясение произошло в Афганистане
Новое землетрясение произошло в Афганистане - РИА Новости Крым, 02.09.2025
Новое землетрясение произошло в Афганистане
Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в Гиндукушском региона Афганистана на востоке страны. Об этом сообщается на сайте Европейского сейсмологического центра. РИА Новости Крым, 02.09.2025
2025-09-02T16:16
2025-09-02T16:29
афганистан
новости
происшествия
стихия
землетрясение
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/07/1140194544_0:1:1440:811_1920x0_80_0_0_074bf8e9b72c7e583b1f52a14d71e130.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в Гиндукушском региона Афганистана на востоке страны. Об этом сообщается на сайте Европейского сейсмологического центра.По данным сейсмоцентра, подземные толчки зафиксированы в 12:29 по всемирному времени (15:29 по Москве) в 36 километрах к западу от города Асадабада с населением 48 тысяч человек и в 56 километрах к северо-востоку от 200-тысячного Джелалабада.Очаг землетрясения залегал на глубине 35 километров, отмечается на сайте. О разрушениях и пострадавших к этому времени не сообщается.В ночь на понедельник произошло землетрясение, затронувшее восточные и центральные провинции Афганистана. Изначально сообщалось о 500 погибших и более чем тысяче раненых. Позднее данные выросли до 1100 и более погибших, количество пострадавших превысило 3 тысячи человек.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мощное землетрясение в Афганистане: есть ли угроза для КрымаСильное землетрясение произошло в Каспийском мореМощное землетрясение произошло в проливе Дрейка
афганистан
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/07/1140194544_0:0:1081:811_1920x0_80_0_0_ea9d865e08dd0ba8cd76441106d95330.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
афганистан, новости, происшествия, стихия, землетрясение
Новое землетрясение произошло в Афганистане

Новое землетрясение магнитудой 5,5 произошло в Афганистане – европейский сейсмоцентр

16:16 02.09.2025 (обновлено: 16:29 02.09.2025)
 
© iStock.com / AdventtrЗапись сейсмической активности
Запись сейсмической активности
© iStock.com / Adventtr
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в Гиндукушском региона Афганистана на востоке страны. Об этом сообщается на сайте Европейского сейсмологического центра.
По данным сейсмоцентра, подземные толчки зафиксированы в 12:29 по всемирному времени (15:29 по Москве) в 36 километрах к западу от города Асадабада с населением 48 тысяч человек и в 56 километрах к северо-востоку от 200-тысячного Джелалабада.
Очаг землетрясения залегал на глубине 35 километров, отмечается на сайте. О разрушениях и пострадавших к этому времени не сообщается.
В ночь на понедельник произошло землетрясение, затронувшее восточные и центральные провинции Афганистана. Изначально сообщалось о 500 погибших и более чем тысяче раненых. Позднее данные выросли до 1100 и более погибших, количество пострадавших превысило 3 тысячи человек.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Мощное землетрясение в Афганистане: есть ли угроза для Крыма
Сильное землетрясение произошло в Каспийском море
Мощное землетрясение произошло в проливе Дрейка
 
АфганистанНовостиПроисшествияСтихияЗемлетрясение
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:16Две иномарки столкнулись в Севастополе – пострадал подросток
18:01В Севастополе непогода остановила работу парома
17:45В Севастополе продлены ограничения движения на улице Тоннельной
17:28Сбор винограда в Севастополе – что с урожаем этого года
17:17В Бахчисарае семь семей получили новые квартиры взамен аварийных
17:07В Севастополе пожилая туристка из Москвы упала с высоты и получила травмы
16:47Часть Симферополя и района обесточены из-за аварии
16:37Сербия будет сохранять военный нейтралитет по Украине – Вучич
16:27Сильные ливни с градом и шквалом обрушатся на Крым
16:16Новое землетрясение произошло в Афганистане
16:07Взрывы на Керченском полуострове – на полигоне работают саперы
15:58В Казачьей бухте Севастополя обустроили систему водоотведения
15:44В Севастополе подано более 45 тысяч заявлений на детскую выплату
15:30Атака на Киев – Кличко сообщил о прилетах в разных районах
15:20Крымский мост: выросла пробка со стороны Керчи
15:17В лагерях Севастополя летом отдохнули более 8000 детей
15:08Сотрудники выездного сервиса ВТБ проходят в день путь леопарда
14:57Новости СВО: киевский режим потерял почти 1300 боевиков за сутки
14:35ВТБ: каждый третий житель России готов открыть совместный счет
14:16Число жертв землетрясения в Афганистане превысило 1100 человек
Лента новостейМолния