Назад в учебный ритм: крымчане делятся впечатлениями о новом учебном годе
Назад в учебный ритм: крымчане делятся впечатлениями о новом учебном годе - РИА Новости Крым, 02.09.2025
Назад в учебный ритм: крымчане делятся впечатлениями о новом учебном годе
С окончанием летних каникул школьники, студенты и их родители постепенно возвращаются к учебному графику. Корреспонденты РИА Новости Крым вышли на улицы...
2025-09-02
2025-09-02T20:11
2025-09-02T20:11
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. С окончанием летних каникул школьники, студенты и их родители постепенно возвращаются к учебному графику. Корреспонденты РИА Новости Крым вышли на улицы крымской столицы, чтобы узнать, как жители готовились к школе и университету, как распределяют время между отдыхом и учебой и с какими трудностями столкнулись.О смене режима дня, покупке канцтоваров и радостных встречах с друзьями за партами – в нашем видеоопросе.
Назад в учебный ритм: крымчане делятся впечатлениями о новом учебном годе
Как крымские школьники и студенты возвращаются к учебе – трудности и радости в видеоопросе