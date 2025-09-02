Рейтинг@Mail.ru
Назад в учебный ритм: крымчане делятся впечатлениями о новом учебном годе
Назад в учебный ритм: крымчане делятся впечатлениями о новом учебном годе
2025-09-02T20:11
2025-09-02T20:11
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. С окончанием летних каникул школьники, студенты и их родители постепенно возвращаются к учебному графику. Корреспонденты РИА Новости Крым вышли на улицы крымской столицы, чтобы узнать, как жители готовились к школе и университету, как распределяют время между отдыхом и учебой и с какими трудностями столкнулись.О смене режима дня, покупке канцтоваров и радостных встречах с друзьями за партами – в нашем видеоопросе.
Назад в учебный ритм: крымчане делятся впечатлениями о новом учебном годе

Как крымские школьники и студенты возвращаются к учебе – трудности и радости в видеоопросе

20:11 02.09.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. С окончанием летних каникул школьники, студенты и их родители постепенно возвращаются к учебному графику. Корреспонденты РИА Новости Крым вышли на улицы крымской столицы, чтобы узнать, как жители готовились к школе и университету, как распределяют время между отдыхом и учебой и с какими трудностями столкнулись.
О смене режима дня, покупке канцтоваров и радостных встречах с друзьями за партами – в нашем видеоопросе.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Школа формирует знания для качественной жизни - сенатор
Синяя форма и новые предметы: главные новшества в школах Крыма
Новый этап в жизни: лидеры Крыма поздравили школьников с Днем знаний
 
Лента новостейМолния