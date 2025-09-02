https://crimea.ria.ru/20250902/nazad-v-uchebnyy-ritm-krymchane-delyatsya-vpechatleniyami-o-novom-uchebnom-gode-1149144878.html

Назад в учебный ритм: крымчане делятся впечатлениями о новом учебном годе

02.09.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. С окончанием летних каникул школьники, студенты и их родители постепенно возвращаются к учебному графику. Корреспонденты РИА Новости Крым вышли на улицы крымской столицы, чтобы узнать, как жители готовились к школе и университету, как распределяют время между отдыхом и учебой и с какими трудностями столкнулись.О смене режима дня, покупке канцтоваров и радостных встречах с друзьями за партами – в нашем видеоопросе.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Школа формирует знания для качественной жизни - сенаторСиняя форма и новые предметы: главные новшества в школах КрымаНовый этап в жизни: лидеры Крыма поздравили школьников с Днем знаний

