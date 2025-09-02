Рейтинг@Mail.ru
Над Черным морем сбили украинские беспилотники
Над Черным морем сбили украинские беспилотники
Над Черным морем сбили украинские беспилотники - РИА Новости Крым, 02.09.2025
Над Черным морем сбили украинские беспилотники
Два беспилотных летательных аппарата ВСУ сбили российские силы ПВО над акваторией Черного моря вечером во вторник. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 02.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. Два беспилотных летательных аппарата ВСУ сбили российские силы ПВО над акваторией Черного моря вечером во вторник. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Ранее в оборонном ведомстве сообщили, что потери вооруженных сил Украины за прошедшие сутки в зоне спецоперации составили около 1300 боевиков и более 80 единиц техники. Кроме того, российские войска освободили населенный пункт Федоровка в Донбассе.Ранее глава Генштаба ВС России Валерий Герасимов заявил, что объединенной группировкой войск российской армии продолжается безостановочное наступление практически по всей линии фронта в зоне СВО. С марта освобождено более 3,5 тысяч квадратных километров территории и 149 населенных пунктов.
Над Черным морем сбили украинские беспилотники

Над акваторией Черного моря сбили два украинских беспилотника

20:26 02.09.2025 (обновлено: 20:27 02.09.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. Два беспилотных летательных аппарата ВСУ сбили российские силы ПВО над акваторией Черного моря вечером во вторник. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В период с 19:00 до 20:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над акваторией Черного моря", – сказано в сообщении.

Ранее в оборонном ведомстве сообщили, что потери вооруженных сил Украины за прошедшие сутки в зоне спецоперации составили около 1300 боевиков и более 80 единиц техники. Кроме того, российские войска освободили населенный пункт Федоровка в Донбассе.
Ранее глава Генштаба ВС России Валерий Герасимов заявил, что объединенной группировкой войск российской армии продолжается безостановочное наступление практически по всей линии фронта в зоне СВО. С марта освобождено более 3,5 тысяч квадратных километров территории и 149 населенных пунктов.
