Над Черным морем сбили украинские беспилотники

Два беспилотных летательных аппарата ВСУ сбили российские силы ПВО над акваторией Черного моря вечером во вторник. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 02.09.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. Два беспилотных летательных аппарата ВСУ сбили российские силы ПВО над акваторией Черного моря вечером во вторник. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Ранее в оборонном ведомстве сообщили, что потери вооруженных сил Украины за прошедшие сутки в зоне спецоперации составили около 1300 боевиков и более 80 единиц техники. Кроме того, российские войска освободили населенный пункт Федоровка в Донбассе.Ранее глава Генштаба ВС России Валерий Герасимов заявил, что объединенной группировкой войск российской армии продолжается безостановочное наступление практически по всей линии фронта в зоне СВО. С марта освобождено более 3,5 тысяч квадратных километров территории и 149 населенных пунктов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВС России нанесли удары по портовой инфраструктуре УкраиныАтака на Киев – Кличко сообщил о прилетах в разных районахВ Севастополе военный организовывал незаконные рейсы на самолетах ВКС РФ

