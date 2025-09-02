https://crimea.ria.ru/20250902/magnitnye-buri-nad-zemley--kogda-zhdat-polyarnykh-siyaniy-nad-krymom-1149139900.html

Магнитные бури над Землей – когда ждать полярных сияний над Крымом

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым, Галина Оленева. Полярные сияния могут загореться над Крымом в скором времени из-за высокой активности Солнца, но ждать их грядущей ночью не стоит. Об этом РИА Новости Крым рассказал заведующий Лабораторией солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ), доктор физико-математических наук Сергей Кузин.При этом ученый отметил, что такая перспектива может быть очень скорой, поскольку вспышечная активность Солнца остается высокой.На Земле бушует магнитная буря уровня G2. Согласно прогнозу ученых, она продлится в течение вторника и в среду, сообщали ранее в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН. И не исключали, что полярные сияния можно будет наблюдать в ночь со 2 на 3 сентября над разными регионами страны.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Опасность рентгеновского излучения – на Солнце произошли сильные вcпышкиЧерез сосны - к Солнцу и звездам: 80 лет Крымской обсерваторииУченый объяснила влияние магнитных бурь на человека

