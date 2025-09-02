Магнитные бури над Землей – когда ждать полярных сияний над Крымом
Магнитные бури могут привести к полярным сияниям над Крымом – ученый
11:49 02.09.2025 (обновлено: 11:58 02.09.2025)
© NASAПолярное сияние на Земле снятое с Международной космической станции
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым, Галина Оленева. Полярные сияния могут загореться над Крымом в скором времени из-за высокой активности Солнца, но ждать их грядущей ночью не стоит. Об этом РИА Новости Крым рассказал заведующий Лабораторией солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ), доктор физико-математических наук Сергей Кузин.
"Прямо сегодня увидеть полярное сияние над Крымом получится вряд ли. Довольно слабое сейчас возмущение, однако в принципе это очень вероятно", – рассказал Кузин.
При этом ученый отметил, что такая перспектива может быть очень скорой, поскольку вспышечная активность Солнца остается высокой.
"Сейчас довольно высокая активность и очень высока вероятность более мощных событий. Такая активность сохранится до осени 2026 года, так что, в принципе, вероятность увидеть полярное сияние над полуостровом и не раз в этом периоде велика", – убежден эксперт.
На Земле бушует магнитная буря уровня G2. Согласно прогнозу ученых, она продлится в течение вторника и в среду, сообщали ранее в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН. И не исключали, что полярные сияния можно будет наблюдать в ночь со 2 на 3 сентября над разными регионами страны.
