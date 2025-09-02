Рейтинг@Mail.ru
Магнитные бури над Землей – когда ждать полярных сияний над Крымом
Эксклюзивы РИА Новости Крым
Магнитные бури над Землей – когда ждать полярных сияний над Крымом
Магнитные бури над Землей – когда ждать полярных сияний над Крымом - РИА Новости Крым, 02.09.2025
Магнитные бури над Землей – когда ждать полярных сияний над Крымом
Полярные сияния могут загореться над Крымом в скором времени из-за высокой активности Солнца, но ждать их грядущей ночью не стоит. Об этом РИА Новости Крым... РИА Новости Крым, 02.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым, Галина Оленева. Полярные сияния могут загореться над Крымом в скором времени из-за высокой активности Солнца, но ждать их грядущей ночью не стоит. Об этом РИА Новости Крым рассказал заведующий Лабораторией солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ), доктор физико-математических наук Сергей Кузин.При этом ученый отметил, что такая перспектива может быть очень скорой, поскольку вспышечная активность Солнца остается высокой.На Земле бушует магнитная буря уровня G2. Согласно прогнозу ученых, она продлится в течение вторника и в среду, сообщали ранее в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН. И не исключали, что полярные сияния можно будет наблюдать в ночь со 2 на 3 сентября над разными регионами страны.
Магнитные бури над Землей – когда ждать полярных сияний над Крымом

Магнитные бури могут привести к полярным сияниям над Крымом – ученый

11:49 02.09.2025 (обновлено: 11:58 02.09.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым, Галина Оленева. Полярные сияния могут загореться над Крымом в скором времени из-за высокой активности Солнца, но ждать их грядущей ночью не стоит. Об этом РИА Новости Крым рассказал заведующий Лабораторией солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ), доктор физико-математических наук Сергей Кузин.

"Прямо сегодня увидеть полярное сияние над Крымом получится вряд ли. Довольно слабое сейчас возмущение, однако в принципе это очень вероятно", – рассказал Кузин.

При этом ученый отметил, что такая перспектива может быть очень скорой, поскольку вспышечная активность Солнца остается высокой.

"Сейчас довольно высокая активность и очень высока вероятность более мощных событий. Такая активность сохранится до осени 2026 года, так что, в принципе, вероятность увидеть полярное сияние над полуостровом и не раз в этом периоде велика", – убежден эксперт.

На Земле бушует магнитная буря уровня G2. Согласно прогнозу ученых, она продлится в течение вторника и в среду, сообщали ранее в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН. И не исключали, что полярные сияния можно будет наблюдать в ночь со 2 на 3 сентября над разными регионами страны.
