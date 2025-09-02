Магнитная буря: Землю будет штормить два дня

https://crimea.ria.ru/20250902/magnitnaya-burya-zemlyu-budet-shtormit-dva-dnya-1149136457.html

сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. На Земле бушует магнитная буря уровня G2. Согласно прогнозу ученых, она продлится в течение вторника и в среду. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.При этом ученые отмечают, что сейчас геомагнитная ситуация развивается по мягкому сценарию. Однако, согласно прогнозам, в середине дня знак магнитного поля переключится, сдерживающих факторов не будет и геомагнитный шторм выйдет на "заявленный" уровень G3.Кроме того, как сообщили в лаборатории, этой ночью в северо-западных районах страны удалось успеть поймать "хвост" зоны полярных сияний. Более того, ученые не исключили, что сияния можно будет повторно наблюдать в ночь со 2 на 3 сентября уже над всей территорией страны.Также ранее сообщалось, что плазма, выброшенная Солнцем, придет к Земле в ночь на 2 сентября, по предварительным прогнозам, это вызовет сильные магнитные бури уровня G3.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Опасность рентгеновского излучения – на Солнце произошли сильные вcпышкиСолнце повторило двухмесячный рекорд - зафиксирована сильная вспышкаОт поверхности Солнца оторвался протуберанец – что ждет землян

