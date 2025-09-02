https://crimea.ria.ru/20250902/magnitnaya-burya-zemlyu-budet-shtormit-dva-dnya-1149136457.html
Магнитная буря: Землю будет штормить два дня
сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. На Земле бушует магнитная буря уровня G2. Согласно прогнозу ученых, она продлится в течение вторника и в среду. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.При этом ученые отмечают, что сейчас геомагнитная ситуация развивается по мягкому сценарию. Однако, согласно прогнозам, в середине дня знак магнитного поля переключится, сдерживающих факторов не будет и геомагнитный шторм выйдет на "заявленный" уровень G3.Кроме того, как сообщили в лаборатории, этой ночью в северо-западных районах страны удалось успеть поймать "хвост" зоны полярных сияний. Более того, ученые не исключили, что сияния можно будет повторно наблюдать в ночь со 2 на 3 сентября уже над всей территорией страны.Также ранее сообщалось, что плазма, выброшенная Солнцем, придет к Земле в ночь на 2 сентября, по предварительным прогнозам, это вызовет сильные магнитные бури уровня G3.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Опасность рентгеновского излучения – на Солнце произошли сильные вcпышкиСолнце повторило двухмесячный рекорд - зафиксирована сильная вспышкаОт поверхности Солнца оторвался протуберанец – что ждет землян
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. На Земле бушует магнитная буря уровня G2. Согласно прогнозу ученых, она продлится в течение вторника и в среду. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
"В настоящее время на Земле продолжается геомагнитная буря, начавшаяся вчера около полуночи по московскому времени после ожидавшегося прихода выброса солнечной плазмы. Согласно прогнозу, событие с небольшими перерывами продлится не менее суток, то есть весь сегодняшний день и, с большой вероятностью, часть среды по московскому времени", - говорится в сообщении.
При этом ученые отмечают, что сейчас геомагнитная ситуация развивается по мягкому сценарию. Однако, согласно прогнозам, в середине дня знак магнитного поля переключится, сдерживающих факторов не будет и геомагнитный шторм выйдет на "заявленный" уровень G3.
Кроме того, как сообщили в лаборатории, этой ночью в северо-западных районах страны удалось успеть поймать "хвост" зоны полярных сияний. Более того, ученые не исключили, что сияния можно будет повторно наблюдать в ночь со 2 на 3 сентября уже над всей территорией страны.
Также ранее сообщалось
, что плазма, выброшенная Солнцем, придет к Земле в ночь на 2 сентября, по предварительным прогнозам, это вызовет сильные магнитные бури уровня G3.
