Крымский мост: выросла пробка со стороны Керчи - РИА Новости Крым, 02.09.2025
Ситуация на дорогах Крыма
Ситуация на дорогах Крыма
https://crimea.ria.ru/20250902/krymskiy-most-vyrosla-probka-so-storony-kerchi-1149147005.html
Крымский мост: выросла пробка со стороны Керчи
Крымский мост: выросла пробка со стороны Керчи - РИА Новости Крым, 02.09.2025
Крымский мост: выросла пробка со стороны Керчи
У Крымского моста сейчас начала расти пробка со стороны Керчи. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе. РИА Новости Крым, 02.09.2025
2025-09-02T15:20
2025-09-02T15:20
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/0f/1148745837_0:541:964:1083_1920x0_80_0_0_8b21dfd10b702529d5392b209138f27a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. У Крымского моста сейчас начала расти пробка со стороны Керчи. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.При этом со стороны Тамани очереди больше нет - проезд к досмотровым пунктам свободен.Затор с кубанской стороны перед Крымским мостом начал собираться еще с утра: в 7.00 проезда ожидали уже 120 транспортных средств.На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, автомобили и перевозимый в них багаж проверяют. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон мостоперехода – все работают на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее.Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь &gt;&gt;&gt;&gt;Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Крымский мост: выросла пробка со стороны Керчи

У Крымского моста выросла очередь на досмотр со стороны Керчи

15:20 02.09.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. У Крымского моста сейчас начала расти пробка со стороны Керчи. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.

"В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находятся 297 транспортных средства. Время ожидания около часа", - говорится в сообщении.

При этом со стороны Тамани очереди больше нет - проезд к досмотровым пунктам свободен.
Затор с кубанской стороны перед Крымским мостом начал собираться еще с утра: в 7.00 проезда ожидали уже 120 транспортных средств.
На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, автомобили и перевозимый в них багаж проверяют. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон мостоперехода – все работают на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее.
Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>>>
