https://crimea.ria.ru/20250902/krymskiy-most-vyrosla-probka-so-storony-kerchi-1149147005.html
Крымский мост: выросла пробка со стороны Керчи
Крымский мост: выросла пробка со стороны Керчи - РИА Новости Крым, 02.09.2025
Крымский мост: выросла пробка со стороны Керчи
У Крымского моста сейчас начала расти пробка со стороны Керчи. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе. РИА Новости Крым, 02.09.2025
2025-09-02T15:20
2025-09-02T15:20
2025-09-02T15:20
ситуация на дорогах крыма
крым
крымский мост
очереди на крымском мосту
транспорт
логистика
керчь
тамань
новости
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/0f/1148745837_0:541:964:1083_1920x0_80_0_0_8b21dfd10b702529d5392b209138f27a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. У Крымского моста сейчас начала расти пробка со стороны Керчи. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.При этом со стороны Тамани очереди больше нет - проезд к досмотровым пунктам свободен.Затор с кубанской стороны перед Крымским мостом начал собираться еще с утра: в 7.00 проезда ожидали уже 120 транспортных средств.На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, автомобили и перевозимый в них багаж проверяют. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон мостоперехода – все работают на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее.Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>>>Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
крымский мост
керчь
тамань
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/0f/1148745837_0:557:964:1280_1920x0_80_0_0_f44b4c270399d0d605ab674d4f5d257f.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, крымский мост, очереди на крымском мосту, транспорт, логистика, керчь, тамань, новости, новости крыма
Крымский мост: выросла пробка со стороны Керчи
У Крымского моста выросла очередь на досмотр со стороны Керчи