Ситуация на дорогах Крыма
Крымский мост сейчас: обстановка к утру вторника
Крымский мост сейчас: обстановка к утру вторника
У Крымского моста сейчас перед досмотровыми пунктами проезда ожидают 120 автомобилей. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на...
2025-09-02T07:11
2025-09-02T07:12
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. У Крымского моста сейчас перед досмотровыми пунктами проезда ожидают 120 автомобилей. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на объекте.На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, автомобили и перевозимый в них багаж проверяют. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон мостоперехода – все работают на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее.Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь &gt;&gt;&gt;&gt;Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Крымский мост сейчас: обстановка к утру вторника

Крымский мост сейчас: обстановка к семи часам утра вторника

07:11 02.09.2025 (обновлено: 07:12 02.09.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. У Крымского моста сейчас перед досмотровыми пунктами проезда ожидают 120 автомобилей. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на объекте.

"В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 120 транспортных средств. Со стороны Керчи очереди перед пунктом ручного досмотра нет", - говорится в сообщении на 7 часов утра.

На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, автомобили и перевозимый в них багаж проверяют. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон мостоперехода – все работают на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее.
Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>>>
