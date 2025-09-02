https://crimea.ria.ru/20250902/krymskiy-most-seychas-obstanovka-k-utru-vtornika-1149135738.html
Крымский мост сейчас: обстановка к утру вторника
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. У Крымского моста сейчас перед досмотровыми пунктами проезда ожидают 120 автомобилей. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на объекте.На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, автомобили и перевозимый в них багаж проверяют. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон мостоперехода – все работают на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее.Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>>>Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым, крымский мост, очереди на крымском мосту, транспорт, логистика, новости, новости крыма, керчь, тамань
07:11 02.09.2025 (обновлено: 07:12 02.09.2025)