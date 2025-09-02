Рейтинг@Mail.ru
Крымский мост: оперативная информация на вечер вторника - РИА Новости Крым, 02.09.2025
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму - РИА Новости, 1920
Ситуация на дорогах Крыма
Крымский мост: оперативная информация на вечер вторника
Крымский мост: оперативная информация на вечер вторника - РИА Новости Крым, 02.09.2025
Крымский мост: оперативная информация на вечер вторника
Во вторник вечером перед пунктами досмотра на подъездах к Крымскому мосту проезд свободен с обеих сторон транспортного перехода через Керченский пролив. Об этом РИА Новости Крым, 02.09.2025
2025-09-02T22:03
2025-09-02T22:04
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
крым
керчь
тамань
краснодарский край
очереди на крымском мосту
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. Во вторник вечером перед пунктами досмотра на подъездах к Крымскому мосту проезд свободен с обеих сторон транспортного перехода через Керченский пролив. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.До четырех часов придется ожидать проезда по транспортному переходу через Керченский пролив тем, кто для путешествия выберет 1 и 2, а также 12 и 13 сентября.Ранее водителей предупредили, что проезд к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края разрешен только по федеральной трассе А-290 Новороссийск – Керчь, съезды к транспортному переходу со стороны станицы Тамань закрыты.Автотуристам напоминают, что на Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода – все задействованы на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее.Добраться в Крым с материка и обратно можно и по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.
крымский мост
крым
керчь
тамань
краснодарский край
Крымский мост: оперативная информация на вечер вторника

Крымский мост – проезд свободен с двух сторон транспортного перехода

22:03 02.09.2025 (обновлено: 22:04 02.09.2025)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. Во вторник вечером перед пунктами досмотра на подъездах к Крымскому мосту проезд свободен с обеих сторон транспортного перехода через Керченский пролив. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.
"С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к пунктам ручного досмотра нет", – сказано в сообщении по состоянию на 22 часа.
До четырех часов придется ожидать проезда по транспортному переходу через Керченский пролив тем, кто для путешествия выберет 1 и 2, а также 12 и 13 сентября.
Ранее водителей предупредили, что проезд к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края разрешен только по федеральной трассе А-290 Новороссийск – Керчь, съезды к транспортному переходу со стороны станицы Тамань закрыты.
Автотуристам напоминают, что на Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода – все задействованы на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее.
Добраться в Крым с материка и обратно можно и по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.
Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>>>
