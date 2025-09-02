https://crimea.ria.ru/20250902/krymskiy-most-operativnaya-informatsiya-na-vecher-ponedelnika-1149157360.html
Крымский мост: оперативная информация на вечер вторника
Крымский мост: оперативная информация на вечер вторника - РИА Новости Крым, 02.09.2025
Крымский мост: оперативная информация на вечер вторника
Во вторник вечером перед пунктами досмотра на подъездах к Крымскому мосту проезд свободен с обеих сторон транспортного перехода через Керченский пролив. Об этом РИА Новости Крым, 02.09.2025
2025-09-02T22:03
2025-09-02T22:03
2025-09-02T22:04
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. Во вторник вечером перед пунктами досмотра на подъездах к Крымскому мосту проезд свободен с обеих сторон транспортного перехода через Керченский пролив. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.До четырех часов придется ожидать проезда по транспортному переходу через Керченский пролив тем, кто для путешествия выберет 1 и 2, а также 12 и 13 сентября.Ранее водителей предупредили, что проезд к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края разрешен только по федеральной трассе А-290 Новороссийск – Керчь, съезды к транспортному переходу со стороны станицы Тамань закрыты.Автотуристам напоминают, что на Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода – все задействованы на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее.Добраться в Крым с материка и обратно можно и по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.
Крымский мост: оперативная информация на вечер вторника
22:03 02.09.2025 (обновлено: 22:04 02.09.2025)