https://crimea.ria.ru/20250902/krymskiy-most-operativnaya-informatsiya-na-vecher-ponedelnika-1149157360.html

Крымский мост: оперативная информация на вечер вторника

Крымский мост: оперативная информация на вечер вторника - РИА Новости Крым, 02.09.2025

Крымский мост: оперативная информация на вечер вторника

Во вторник вечером перед пунктами досмотра на подъездах к Крымскому мосту проезд свободен с обеих сторон транспортного перехода через Керченский пролив. Об этом РИА Новости Крым, 02.09.2025

2025-09-02T22:03

2025-09-02T22:03

2025-09-02T22:04

ситуация на дорогах крыма

крымский мост

крым

керчь

тамань

краснодарский край

очереди на крымском мосту

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/0d/1148687754_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_9585e12fd018ff950f2f63cc410ccbc3.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. Во вторник вечером перед пунктами досмотра на подъездах к Крымскому мосту проезд свободен с обеих сторон транспортного перехода через Керченский пролив. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.До четырех часов придется ожидать проезда по транспортному переходу через Керченский пролив тем, кто для путешествия выберет 1 и 2, а также 12 и 13 сентября.Ранее водителей предупредили, что проезд к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края разрешен только по федеральной трассе А-290 Новороссийск – Керчь, съезды к транспортному переходу со стороны станицы Тамань закрыты.Автотуристам напоминают, что на Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода – все задействованы на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее.Добраться в Крым с материка и обратно можно и по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>>>Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Высокий сезон в Крыму: эксперты заявляют о рекордном турпотокеОтветственный туризм: безопасность на природе в летний период5 млн пассажиров перевезла за полгода Крымская железная дорога

крымский мост

крым

керчь

тамань

краснодарский край

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, крым, керчь, тамань, краснодарский край, очереди на крымском мосту