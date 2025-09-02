Крымская семья вошла в число победителей во Всероссийском конкурсе

https://crimea.ria.ru/20250902/krymskaya-semya-voshla-v-chislo-pobediteley-vo-vserossiyskom-konkurse-1149154878.html
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. Семья Деркачевых из села Желябовка Нижнегорского района Крыма вошла в число победителей Всероссийского конкурса "Семья года" – они получили почетное звание в номинации "Сельская семья", сообщили в министерстве образования, науке и молодежи республики.Этап конкурса прошел в Крыму при поддержке регионального минобраза совместно с Министерством труда и социальной защиты. По его итогам Деркачевы получили право представить полуостров на федеральном уровне.На всероссийском этапе семья продемонстрировала свой опыт и достижения, что позволило ей войти в число лучших в стране. Победа стала признанием их трудолюбия, приверженности семейным традициям и активной жизненной позиции.Супруги Деркачевы состоят в браке более десяти лет и воспитывают пятерых детей. По словам организаторов конкурса, их образ жизни, основанный на взаимопонимании и заботе друг о друге, стал ярким примером для подражания.Конкурс "Семья года" проводится ежегодно и направлен на укрепление института семьи в России. Его цель – популяризация традиционных ценностей, ответственного родительства и социально активного образа жизни. Мероприятия проходили в нескольких номинациях, среди которых "Многодетная семья", "Молодая семья", "Сельская семья", "Золотая семья России", "Семья – хранитель традиций" и "Семья защитника Отечества".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму беременным студенткам начнут выплачивать повышенное пособиеВ детских садах будут проводить "Разговоры о важном"Сколько семей с детьми в Крыму получают социальные выплаты
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. Семья Деркачевых из села Желябовка Нижнегорского района Крыма вошла в число победителей Всероссийского конкурса "Семья года" – они получили почетное звание в номинации "Сельская семья", сообщили в министерстве образования, науке и молодежи республики.
Этап конкурса прошел в Крыму при поддержке регионального минобраза совместно с Министерством труда и социальной защиты. По его итогам Деркачевы получили право представить полуостров на федеральном уровне.
"Основной задачей конкурса является выявление и поддержка самых достойных, дружных и социально активных семей, которые служат настоящим примером для всего общества", – рассказали в министерстве.
На всероссийском этапе семья продемонстрировала свой опыт и достижения, что позволило ей войти в число лучших в стране. Победа стала признанием их трудолюбия, приверженности семейным традициям и активной жизненной позиции.
Супруги Деркачевы состоят в браке более десяти лет и воспитывают пятерых детей. По словам организаторов конкурса, их образ жизни, основанный на взаимопонимании и заботе друг о друге, стал ярким примером для подражания.
Конкурс "Семья года" проводится ежегодно и направлен на укрепление института семьи в России. Его цель – популяризация традиционных ценностей, ответственного родительства и социально активного образа жизни. Мероприятия проходили в нескольких номинациях, среди которых "Многодетная семья", "Молодая семья", "Сельская семья", "Золотая семья России", "Семья – хранитель традиций" и "Семья защитника Отечества".
