Рейтинг@Mail.ru
Крымская семья вошла в число победителей во Всероссийском конкурсе - РИА Новости Крым, 02.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250902/krymskaya-semya-voshla-v-chislo-pobediteley-vo-vserossiyskom-konkurse-1149154878.html
Крымская семья вошла в число победителей во Всероссийском конкурсе
Крымская семья вошла в число победителей во Всероссийском конкурсе - РИА Новости Крым, 02.09.2025
Крымская семья вошла в число победителей во Всероссийском конкурсе
Семья Деркачевых из села Желябовка Нижнегорского района Крыма вошла в число победителей Всероссийского конкурса "Семья года" – они получили почетное звание в... РИА Новости Крым, 02.09.2025
2025-09-02T19:53
2025-09-02T18:17
новости крыма
нижнегорский район
крым
семья
минобраз крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/02/1149155189_79:89:1201:720_1920x0_80_0_0_7feeb39aad78d45c799344e0002ea944.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. Семья Деркачевых из села Желябовка Нижнегорского района Крыма вошла в число победителей Всероссийского конкурса "Семья года" – они получили почетное звание в номинации "Сельская семья", сообщили в министерстве образования, науке и молодежи республики.Этап конкурса прошел в Крыму при поддержке регионального минобраза совместно с Министерством труда и социальной защиты. По его итогам Деркачевы получили право представить полуостров на федеральном уровне.На всероссийском этапе семья продемонстрировала свой опыт и достижения, что позволило ей войти в число лучших в стране. Победа стала признанием их трудолюбия, приверженности семейным традициям и активной жизненной позиции.Супруги Деркачевы состоят в браке более десяти лет и воспитывают пятерых детей. По словам организаторов конкурса, их образ жизни, основанный на взаимопонимании и заботе друг о друге, стал ярким примером для подражания.Конкурс "Семья года" проводится ежегодно и направлен на укрепление института семьи в России. Его цель – популяризация традиционных ценностей, ответственного родительства и социально активного образа жизни. Мероприятия проходили в нескольких номинациях, среди которых "Многодетная семья", "Молодая семья", "Сельская семья", "Золотая семья России", "Семья – хранитель традиций" и "Семья защитника Отечества".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму беременным студенткам начнут выплачивать повышенное пособиеВ детских садах будут проводить "Разговоры о важном"Сколько семей с детьми в Крыму получают социальные выплаты
нижнегорский район
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/02/1149155189_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_9ef02a4603372f731d73fd991b12487f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости крыма, нижнегорский район, крым, семья, минобраз крыма
Крымская семья вошла в число победителей во Всероссийском конкурсе

Семья из Нижнегорского района Крыма вошла в число победителей конкурса "Семья года"

19:53 02.09.2025
 
© Министерство образования КрымаСемья Деркачевых из Нижнегорского района Крыма стала победителем конкурса "Семья года"
Семья Деркачевых из Нижнегорского района Крыма стала победителем конкурса Семья года
© Министерство образования Крыма
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. Семья Деркачевых из села Желябовка Нижнегорского района Крыма вошла в число победителей Всероссийского конкурса "Семья года" – они получили почетное звание в номинации "Сельская семья", сообщили в министерстве образования, науке и молодежи республики.
Этап конкурса прошел в Крыму при поддержке регионального минобраза совместно с Министерством труда и социальной защиты. По его итогам Деркачевы получили право представить полуостров на федеральном уровне.
"Основной задачей конкурса является выявление и поддержка самых достойных, дружных и социально активных семей, которые служат настоящим примером для всего общества", – рассказали в министерстве.
На всероссийском этапе семья продемонстрировала свой опыт и достижения, что позволило ей войти в число лучших в стране. Победа стала признанием их трудолюбия, приверженности семейным традициям и активной жизненной позиции.
Супруги Деркачевы состоят в браке более десяти лет и воспитывают пятерых детей. По словам организаторов конкурса, их образ жизни, основанный на взаимопонимании и заботе друг о друге, стал ярким примером для подражания.
Конкурс "Семья года" проводится ежегодно и направлен на укрепление института семьи в России. Его цель – популяризация традиционных ценностей, ответственного родительства и социально активного образа жизни. Мероприятия проходили в нескольких номинациях, среди которых "Многодетная семья", "Молодая семья", "Сельская семья", "Золотая семья России", "Семья – хранитель традиций" и "Семья защитника Отечества".
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Крыму беременным студенткам начнут выплачивать повышенное пособие
В детских садах будут проводить "Разговоры о важном"
Сколько семей с детьми в Крыму получают социальные выплаты
 
Новости КрымаНижнегорский районКрымсемьяМинобраз Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:26Над Черным морем сбили украинские беспилотники
20:11Назад в учебный ритм: крымчане делятся впечатлениями о новом учебном годе
19:53Крымская семья вошла в число победителей во Всероссийском конкурсе
19:42Налоговики выявили "серые схемы" у крымских стоматологов
19:29Депутат Рады предложил пополнять ряды ВСУ пенсионерами и полицейскими
19:06В Севастополе военный организовывал незаконные рейсы на самолетах ВКС РФ
18:43В Крыму на дорогах погибли шесть детей
18:16Две иномарки столкнулись в Севастополе – пострадал подросток
18:01В Севастополе непогода остановила работу парома
17:45В Севастополе продлены ограничения движения на улице Тоннельной
17:28Сбор винограда в Севастополе – что с урожаем этого года
17:17В Бахчисарае семь семей получили новые квартиры взамен аварийных
17:07В Севастополе пожилая туристка из Москвы упала с высоты и получила травмы
16:47Часть Симферополя и района обесточены из-за аварии
16:37Сербия будет сохранять военный нейтралитет по Украине – Вучич
16:27Сильные ливни с градом и шквалом обрушатся на Крым
16:16Новое землетрясение произошло в Афганистане
16:07Взрывы на Керченском полуострове – на полигоне работают саперы
15:58В Казачьей бухте Севастополя обустроили систему водоотведения
15:44В Севастополе подано более 45 тысяч заявлений на детскую выплату
Лента новостейМолния