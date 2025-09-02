https://crimea.ria.ru/20250902/krymskaya-semya-voshla-v-chislo-pobediteley-vo-vserossiyskom-konkurse-1149154878.html

Крымская семья вошла в число победителей во Всероссийском конкурсе

Крымская семья вошла в число победителей во Всероссийском конкурсе - РИА Новости Крым, 02.09.2025

Крымская семья вошла в число победителей во Всероссийском конкурсе

Семья Деркачевых из села Желябовка Нижнегорского района Крыма вошла в число победителей Всероссийского конкурса "Семья года" – они получили почетное звание в... РИА Новости Крым, 02.09.2025

2025-09-02T19:53

2025-09-02T19:53

2025-09-02T18:17

новости крыма

нижнегорский район

крым

семья

минобраз крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/02/1149155189_79:89:1201:720_1920x0_80_0_0_7feeb39aad78d45c799344e0002ea944.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. Семья Деркачевых из села Желябовка Нижнегорского района Крыма вошла в число победителей Всероссийского конкурса "Семья года" – они получили почетное звание в номинации "Сельская семья", сообщили в министерстве образования, науке и молодежи республики.Этап конкурса прошел в Крыму при поддержке регионального минобраза совместно с Министерством труда и социальной защиты. По его итогам Деркачевы получили право представить полуостров на федеральном уровне.На всероссийском этапе семья продемонстрировала свой опыт и достижения, что позволило ей войти в число лучших в стране. Победа стала признанием их трудолюбия, приверженности семейным традициям и активной жизненной позиции.Супруги Деркачевы состоят в браке более десяти лет и воспитывают пятерых детей. По словам организаторов конкурса, их образ жизни, основанный на взаимопонимании и заботе друг о друге, стал ярким примером для подражания.Конкурс "Семья года" проводится ежегодно и направлен на укрепление института семьи в России. Его цель – популяризация традиционных ценностей, ответственного родительства и социально активного образа жизни. Мероприятия проходили в нескольких номинациях, среди которых "Многодетная семья", "Молодая семья", "Сельская семья", "Золотая семья России", "Семья – хранитель традиций" и "Семья защитника Отечества".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму беременным студенткам начнут выплачивать повышенное пособиеВ детских садах будут проводить "Разговоры о важном"Сколько семей с детьми в Крыму получают социальные выплаты

нижнегорский район

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, нижнегорский район, крым, семья, минобраз крыма