Китай с 15 сентября планирует ввести пробный безвизовый 30-дневный режим для граждан России, сообщили в МИД КНР. РИА Новости Крым, 02.09.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. Китай с 15 сентября планирует ввести пробный безвизовый 30-дневный режим для граждан России, сообщили в МИД КНР.Россия и Китай по итогам переговоров президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина заявили о намерении расширять стратегическое взаимодействие и деловое сотрудничество.Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во вторник провели переговоры в широком составе с участием делегаций в Пекине. До этого состоялась встреча Путина с председателем КНР Си Цзиньпином и лидером Монголии Ухнагийн Хурэлсухом.

