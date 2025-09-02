https://crimea.ria.ru/20250902/kitay-vvodit-bezvizovyy-rezhim-dlya-rossiyan-1149138751.html
Китай вводит безвизовый режим для россиян
Китай вводит безвизовый режим для россиян - РИА Новости Крым, 02.09.2025
Китай вводит безвизовый режим для россиян
Китай с 15 сентября планирует ввести пробный безвизовый 30-дневный режим для граждан России, сообщили в МИД КНР. РИА Новости Крым, 02.09.2025
2025-09-02T10:34
2025-09-02T10:34
2025-09-02T10:34
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. Китай с 15 сентября планирует ввести пробный безвизовый 30-дневный режим для граждан России, сообщили в МИД КНР.Россия и Китай по итогам переговоров президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина заявили о намерении расширять стратегическое взаимодействие и деловое сотрудничество.Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во вторник провели переговоры в широком составе с участием делегаций в Пекине. До этого состоялась встреча Путина с председателем КНР Си Цзиньпином и лидером Монголии Ухнагийн Хурэлсухом.
Китай вводит безвизовый режим для россиян
Китай с 15 сентября на год вводит пробный безвизовый режим для россиян