Китай вводит безвизовый режим для россиян
https://crimea.ria.ru/20250902/kitay-vvodit-bezvizovyy-rezhim-dlya-rossiyan-1149138751.html
Китай вводит безвизовый режим для россиян
Китай вводит безвизовый режим для россиян
Китай вводит безвизовый режим для россиян
Китай с 15 сентября планирует ввести пробный безвизовый 30-дневный режим для граждан России, сообщили в МИД КНР.
2025-09-02
2025-09-02T10:34
китай
туризм
общество
россия
новости
паспорт
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/05/1f/1119631936_0:116:3231:1933_1920x0_80_0_0_b4055a0e67c8968a7b32280381c6a181.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. Китай с 15 сентября планирует ввести пробный безвизовый 30-дневный режим для граждан России, сообщили в МИД КНР.Россия и Китай по итогам переговоров президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина заявили о намерении расширять стратегическое взаимодействие и деловое сотрудничество.Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во вторник провели переговоры в широком составе с участием делегаций в Пекине. До этого состоялась встреча Путина с председателем КНР Си Цзиньпином и лидером Монголии Ухнагийн Хурэлсухом.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин и Си Цзиньпин проводят переговоры в ПекинеПутин в Пекине проводит переговоры с лидерами Китая и МонголииОсновные итоги встречи лидеров стран ШОС
китай
россия
2025
Новости
Китай вводит безвизовый режим для россиян

Китай с 15 сентября на год вводит пробный безвизовый режим для россиян

10:34 02.09.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. Китай с 15 сентября планирует ввести пробный безвизовый 30-дневный режим для граждан России, сообщили в МИД КНР.
"С 15 сентября 2025 года по 14 сентября 2026 года для владельцев обычных российских паспортов будет действовать пробный безвизовый режим", - заявил на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь, его слова приводит РИА Новости.
Россия и Китай по итогам переговоров президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина заявили о намерении расширять стратегическое взаимодействие и деловое сотрудничество.
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во вторник провели переговоры в широком составе с участием делегаций в Пекине. До этого состоялась встреча Путина с председателем КНР Си Цзиньпином и лидером Монголии Ухнагийн Хурэлсухом.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Путин и Си Цзиньпин проводят переговоры в Пекине
Путин в Пекине проводит переговоры с лидерами Китая и Монголии
Основные итоги встречи лидеров стран ШОС
 
