Какой сегодня праздник: 2 сентября

Какой сегодня праздник: 2 сентября

В России отмечают День российской гвардии и День патрульно-постовой службы. В этот день закончилась Вторая мировая война, родились легендарные советские актеры...

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. В России отмечают День российской гвардии и День патрульно-постовой службы. В этот день закончилась Вторая мировая война, родились легендарные советские актеры Евгений Леонов и Валентин Гафт.Что празднуют в миреВ Вооруженных силах Российской Федерации отмечается День российской гвардии. Российская Императорская Гвардия была создана Петром I из "потешных войск" в составе Преображенского и Семеновского полков, официально получивших название "гвардейских" в 1700 году. Позже звание "гвардейский" стали присваивать воинским частям, кораблям, соединениям советских Вооруженных сил, отличившихся в боях Великой Отечественной войны. Воинское формирование получало гвардейское знамя, а личный состав – гвардейское звание и нагрудный знак. Сейчас более ста воинских частей и соединений армии и флота России имеют почетное наименование "гвардейских".Также в России в этот день свой профессиональный праздник отмечают сотрудники патрульно-постовой службы органов внутренних дел. Все потому, что в этот день в 1923 году Центральное административное управление НКВД опубликовало первую "Инструкцию постовому милиционеру".Ежегодно 2 сентября отмечается День независимости Приднестровской Молдавской Республики – непризнанного государства в Восточной Европе. 2 сентября 1990 года Приднестровская Молдавская Советская Социалистическая Республика была провозглашена как советская республика в составе СССР, а затем – независимой Приднестровской Молдавской Республики с центром в Тирасполе. Это стало ответной реакцией на волну национализма в Молдавии в конце 1980-х годов. Кишинев с таким решением не согласился, в Приднестровье попытались ввести войска, начался вооруженный конфликт, в котором с приднестровской стороны официально погибли 809 человек. Попытка Молдавии силой решить проблему не удалась, Приднестровье остается неподконтрольной Кишиневу территорией.Еще в эту субботу можно отметить День свободного ветра в крыльях, Всемирный день кокоса, Всемирный день бороды и Международный день бекона. Именины у Самуила, Севира, Максима, Ивана, Александра, Владимира, Тимофея, Николая, Виктора, Степана, Федора.Знаменательные событияВ 1945 году церемонией капитуляции Японии на борту американского линкора "Миссури" закончилась Вторая мировая война, которая продолжалась шесть лет и стала крупнейшим вооруженным конфликтом в истории человечества. В ней участвовали 62 государства из 73 существовавших на тот момент или 80% населения Земли. Всего в войне погибли свыше 55 миллионов человек. Наибольшие жертвы понес Советский Союз, потерявший 27 миллионов человек и защитивший мир от фашизма. При этом в России день окончания Второй мировой войны отмечается на следующий день – 3 сентября. Авторы законопроекта сослались на указ президиума Верховного Совета СССР об объявлении 3 сентября праздником Победы над Японией и днем всенародного торжества.В 1969 году в лаборатории Лена Кляйнрока в Университете Калифорнии впервые удалось передать данные от одного компьютера к другому по трехметровому кабелю. Эта дата считается днем рождения сети Arpanet, которая стала предшественницей Интернета.В 1972 году советские хоккеисты одержали знаменитую победу над канадцами в первом матче Суперсерии СССР – Канада. Матч проходил в Монреале. Это была первая встреча советских и канадских хоккеистов-профессионалов. Сборная Канады считалась непобедимой, но советские хоккеисты устроили настоящую сенсацию, разгромив ее со счетом 3:7. Две шайбы забросил легендарный советский хоккеист Валерий Харламов.Кто родилсяВ 1926 году родился знаменитый советский и российский актер, Народный артист СССР Евгений Леонов. Популярность Леонов приобрел после выхода на экраны фильма "Полосатый рейс". Яркий и мягкий комедийный характер большого обаяния, Леонов отличался непосредственностью и простодушной открытостью. В кино он практически не гримировался. Глуховатый хриплый голос актера моментально узнаваем. Самые знаменитые роли Леонов сыграл в фильмах "Джентельмены удачи", "Зигзаг удачи", "Белорусский вокзал", "Большая перемена", "Афоня", "Кин-дза-дза!", "Осенний марафон", "Обыкновенное чудо" и других. Широко известны его работы по озвучиванию персонажей мультфильмов, прежде всего, Винни-Пуха.2 сентября 1935 года родился советский и российский актер, режиссер, поэт и писатель Валентин Гафт. В кино дебютировал в 1956 году в фильме "Убийство на улице Данте" в роли одного из эпизодических персонажей – убийцы. Пользовался большой популярностью в ролях "кинозлодеев", обладая ярко выраженной отрицательной харизмой ("Гонки по вертикали", "Воры в законе", "Мастер и Маргарита" и т.д.). Также запомнился яркими ролями в картинах Эльдара Рязанова "Гараж", "Небеса обетованные", "Старые клячи", "О бедном гусаре замолвите слово…", "Забытая мелодия для флейты". Валентин Гафт прославился также как автор острых эпиграмм.В 1964 году родился актер, кинорежиссер продюсер и музыкант Киану Ривз. Наиболее известен по роли Нео в культовой "Матрице". Популярность Ривзу также принесли роли в фильмах "Адвокат дьявола", "Константин: Повелитель тьмы", "Джон Уик".59 лет исполняется мексикано-американской актрисе Сальме Хайек. За свою актерскую карьеру Хайек снялась в более чем 30 фильмах, в том числе "От заката до рассвета", "Дикий, дикий Вест", "Однажды в Мексике", "Бандитки" и других. Хайек – первая мексиканка, которая была номинирована на премию "Оскар" за лучшую женскую роль (фильм "Фрида").Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

2025

