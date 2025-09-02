https://crimea.ria.ru/20250902/kak-organizovat-rezhim-dnya-shkolnika-1149137577.html
Как организовать режим дня школьника
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. Распределение времени на учебу, отдых, прогулки, сон и прием пищи помогает детям хорошо себя чувствовать и лучше учиться в школе. Благодаря режиму школьник быстрее вольется в учебный процесс, адаптируется к новым условиям после летних каникул. Об этом напомнили в Межрегиональном управлении Роспотребнадзора (РПН) по Крыму и Севастополю.И отметили, что при отсутствии распорядка дня школьники часто неправильно питаются и недостаточно времени проводят на улице. В будущем таким детям будет сложно планировать время и придерживаться здоровых привычек. Составляя режим дня, следует учитывать возраст ребенка, индивидуальные ограничения и рекомендации по здоровью.Дети школьного возраста должны ложиться и вставать в одинаковое время даже по выходным и на каникулах. После 19 часов следует ограничить шумные и подвижные игры, не рекомендуется "сидеть" в интернете и перед телевизором. Перед сном полезно прогуляться, принять ванну или душ, почитать книжку, добавили в пресс-службе.Для здоровья и самочувствия детей важны прогулки на свежем воздухе, в распорядке дня младшеклассников активные игры, спорт и прогулки на улице должны занимать не менее 3-3,5 часов в день, а старшие школьники – не менее 2,5 часов, подчеркнули специалисты.Также особенно важен для школьника здоровый режим питания – полноценного и сбалансированного. Школьникам рекомендуется принимать пищу пять раз в день с интервалом 4-5 часов, отметили в РПН, обращая внимание, что соблюдение распорядка дня важно не только для хорошего настроения ребенка, но и для профилактики многих заболеваний.При этом в ведомстве обращают внимание, что поначалу ребенку будет непросто придерживаться режима, но постепенно он свыкнется с расписанием и сможет его соблюдать. Важно, чтобы распорядок дня всегда был перед глазами ребенка.Следить за соблюдением графика удобно с помощью наклеек: зеленую звездочку можно клеить напротив строки с выполненным пунктом, красную – в случае, если режим нарушен. В конце недели можно сравнить количество наклеек и сделать выводы, считают в ведомстве, делая акцент на том, что приучать школьника к режиму должны все члены семьи своим собственным примером.
Рекомендации по организации режима дня школьника дали в Роспотребнадзоре
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. Распределение времени на учебу, отдых, прогулки, сон и прием пищи помогает детям хорошо себя чувствовать и лучше учиться в школе. Благодаря режиму школьник быстрее вольется в учебный процесс, адаптируется к новым условиям после летних каникул. Об этом напомнили в Межрегиональном управлении Роспотребнадзора (РПН) по Крыму и Севастополю.
"Без организованного режима дети склонны проводить много времени в телефоне или планшете и откладывать домашнее задание на потом. Когда расписания нет, у ребенка могут быть проблемы со сном и рассеянное внимание на уроках", – предупредили в РПН.
И отметили, что при отсутствии распорядка дня школьники часто неправильно питаются и недостаточно времени проводят на улице. В будущем таким детям будет сложно планировать время и придерживаться здоровых привычек. Составляя режим дня, следует учитывать возраст ребенка, индивидуальные ограничения и рекомендации по здоровью.
Дети школьного возраста должны ложиться и вставать в одинаковое время даже по выходным и на каникулах. После 19 часов следует ограничить шумные и подвижные игры, не рекомендуется "сидеть" в интернете и перед телевизором. Перед сном полезно прогуляться, принять ванну или душ, почитать книжку, добавили в пресс-службе.
"Оптимальная продолжительность сна для учащихся 1-5 классов – 10-10,5 часов, 6 и 7 классов – 9-10,5 часов, 8 и 9 классов – 9-9,5часов, 10 и 11 классов – 8-9 часов", – уточнили в ведомстве.
Для здоровья и самочувствия детей важны прогулки на свежем воздухе, в распорядке дня младшеклассников активные игры, спорт и прогулки на улице должны занимать не менее 3-3,5 часов в день, а старшие школьники – не менее 2,5 часов, подчеркнули специалисты.
Также особенно важен для школьника здоровый режим питания – полноценного и сбалансированного. Школьникам рекомендуется принимать пищу пять раз в день с интервалом 4-5 часов, отметили в РПН, обращая внимание, что соблюдение распорядка дня важно не только для хорошего настроения ребенка, но и для профилактики многих заболеваний.
"Постоянный режим помогает ребенку легче вставать по утрам и быстрее засыпать вечером. Если придерживаться графика несколько недель подряд, формируются привычки. Окончание каждого занятия будет сигналом для начала следующего. Чтобы ребенок захотел соблюдать режим, лучше не навязывать ему строгий график, а объяснять, почему стоит придерживаться расписания", – объяснили специалисты.
При этом в ведомстве обращают внимание, что поначалу ребенку будет непросто придерживаться режима, но постепенно он свыкнется с расписанием и сможет его соблюдать. Важно, чтобы распорядок дня всегда был перед глазами ребенка.
Следить за соблюдением графика удобно с помощью наклеек: зеленую звездочку можно клеить напротив строки с выполненным пунктом, красную – в случае, если режим нарушен. В конце недели можно сравнить количество наклеек и сделать выводы, считают в ведомстве, делая акцент на том, что приучать школьника к режиму должны все члены семьи своим собственным примером.
