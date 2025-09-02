https://crimea.ria.ru/20250902/kak-organizovat-rezhim-dnya-shkolnika-1149137577.html

Как организовать режим дня школьника

Как организовать режим дня школьника - РИА Новости Крым, 02.09.2025

Как организовать режим дня школьника

Распределение времени на учебу, отдых, прогулки, сон и прием пищи помогает детям хорошо себя чувствовать и лучше учиться в школе. Благодаря режиму школьник... РИА Новости Крым, 02.09.2025

2025-09-02T21:48

2025-09-02T21:48

2025-09-02T21:48

роспотребнадзор

совет эксперта

школа

учебный год

дети

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/01/1140041471_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_c63287fc7642728f5ed03313434e99dd.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. Распределение времени на учебу, отдых, прогулки, сон и прием пищи помогает детям хорошо себя чувствовать и лучше учиться в школе. Благодаря режиму школьник быстрее вольется в учебный процесс, адаптируется к новым условиям после летних каникул. Об этом напомнили в Межрегиональном управлении Роспотребнадзора (РПН) по Крыму и Севастополю.И отметили, что при отсутствии распорядка дня школьники часто неправильно питаются и недостаточно времени проводят на улице. В будущем таким детям будет сложно планировать время и придерживаться здоровых привычек. Составляя режим дня, следует учитывать возраст ребенка, индивидуальные ограничения и рекомендации по здоровью.Дети школьного возраста должны ложиться и вставать в одинаковое время даже по выходным и на каникулах. После 19 часов следует ограничить шумные и подвижные игры, не рекомендуется "сидеть" в интернете и перед телевизором. Перед сном полезно прогуляться, принять ванну или душ, почитать книжку, добавили в пресс-службе.Для здоровья и самочувствия детей важны прогулки на свежем воздухе, в распорядке дня младшеклассников активные игры, спорт и прогулки на улице должны занимать не менее 3-3,5 часов в день, а старшие школьники – не менее 2,5 часов, подчеркнули специалисты.Также особенно важен для школьника здоровый режим питания – полноценного и сбалансированного. Школьникам рекомендуется принимать пищу пять раз в день с интервалом 4-5 часов, отметили в РПН, обращая внимание, что соблюдение распорядка дня важно не только для хорошего настроения ребенка, но и для профилактики многих заболеваний.При этом в ведомстве обращают внимание, что поначалу ребенку будет непросто придерживаться режима, но постепенно он свыкнется с расписанием и сможет его соблюдать. Важно, чтобы распорядок дня всегда был перед глазами ребенка.Следить за соблюдением графика удобно с помощью наклеек: зеленую звездочку можно клеить напротив строки с выполненным пунктом, красную – в случае, если режим нарушен. В конце недели можно сравнить количество наклеек и сделать выводы, считают в ведомстве, делая акцент на том, что приучать школьника к режиму должны все члены семьи своим собственным примером.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как в Крыму переоборудуют кабинеты труда в школахСиняя форма и новые предметы: главные новшества в школах КрымаВ новых регионах России с 2022 года построили и обновили 875 школ

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

роспотребнадзор, совет эксперта, школа, учебный год, дети