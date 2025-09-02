https://crimea.ria.ru/20250902/groza-i-teplo-pogoda-v-krymu-vo-vtornik-1149061770.html
Гроза и тепло: погода в Крыму во вторник
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. Во вторник погода в Крыму будет определяться зоной атмосферного фронта. Ночью без существенных осадков; днем местами кратковременный дождь, гроза. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Ночью без существенных осадков; днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +16...18, днем +26...28.В Севастополе переменная облачность. Ночью без осадков, утром, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер ночью юго-западный 3-8 м/с, днем северо-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +17...19, днем +25...27 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, дождь, гроза. В ночные часы температура воздуха от +18 до +21 градус, днем от +26 до +30.В Крыму и Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность – объявлено штормовое предупреждение.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. Во вторник погода в Крыму будет определяться зоной атмосферного фронта. Ночью без существенных осадков; днем местами кратковременный дождь, гроза. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер северо-западный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +16…21; днем +24…29", – сказано в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Ночью без существенных осадков; днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +16...18, днем +26...28.
В Севастополе переменная облачность. Ночью без осадков, утром, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер ночью юго-западный 3-8 м/с, днем северо-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +17...19, днем +25...27 градусов.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, дождь, гроза. В ночные часы температура воздуха от +18 до +21 градус, днем от +26 до +30.
В Крыму и Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность – объявлено штормовое предупреждение
