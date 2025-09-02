Рейтинг@Mail.ru
Двое мужчин подорвались на минном поле в Курской области - РИА Новости Крым, 02.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250902/dvoe-muzhchin-podorvalis-na-minnom-pole-v-kurskoy-oblasti-1149139464.html
Двое мужчин подорвались на минном поле в Курской области
Двое мужчин подорвались на минном поле в Курской области - РИА Новости Крым, 02.09.2025
Двое мужчин подорвались на минном поле в Курской области
Двое мужчин 28-ми и 38-ми лет подорвались на минном поле рядом с селом Поповка Курской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн. РИА Новости Крым, 02.09.2025
2025-09-02T11:24
2025-09-02T11:24
курская область
александр хинштейн
происшествия
новости
россия
новости сво
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/0d/1134171587_0:0:3203:1802_1920x0_80_0_0_035d440500826e3583c9796e867f9740.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. Двое мужчин 28-ми и 38-ми лет подорвались на минном поле рядом с селом Поповка Курской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.Хинштейн подчеркнул, что приграничные регионы изобилуют неразорвавшимися боеприпасами и призвал местное население быть бдительными.28 августа оператор ВГТРК подорвался на мине во время работы в одном из населенных пунктов курского приграничья. Журналиста доставили в областную больницу.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Два человека пострадали при атаке БПЛА в Беловском районе Курской областиМужчина и ребенок погибли при атаке дрона на автомобиль в Курской областиЧисло пострадавших при атаке ВСУ по Курску возросло до 12 человек
курская область
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/0d/1134171587_472:0:3203:2048_1920x0_80_0_0_8ee36a81f7b19be25e7b25102372b267.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
курская область, александр хинштейн, происшествия, новости, россия, новости сво, общество
Двое мужчин подорвались на минном поле в Курской области

В Курской области на минном поле погибли двое мужчин – Хинштейн

11:24 02.09.2025
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкВзрыв
Взрыв - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. Двое мужчин 28-ми и 38-ми лет подорвались на минном поле рядом с селом Поповка Курской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

"Вблизи села Поповка Рыльского района на минном поле подорвались два мирных жителя. Это мужчина 38-ми и 28-ми лет. Оба, к глубокой скорби, погибли на месте", - написал он в своем Telegram-канале.

Хинштейн подчеркнул, что приграничные регионы изобилуют неразорвавшимися боеприпасами и призвал местное население быть бдительными.
28 августа оператор ВГТРК подорвался на мине во время работы в одном из населенных пунктов курского приграничья. Журналиста доставили в областную больницу.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Два человека пострадали при атаке БПЛА в Беловском районе Курской области
Мужчина и ребенок погибли при атаке дрона на автомобиль в Курской области
Число пострадавших при атаке ВСУ по Курску возросло до 12 человек
 
Курская областьАлександр ХинштейнПроисшествияНовостиРоссияНовости СВООбщество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:33"Мы долго терпели": Путин и Фицо обсудили Украину и агрессию стран Запада
13:20ВС России нанесли удары по портовой инфраструктуре Украины
13:12Россия может сотрудничать с США и Украиной на Запорожской АЭС – Путин
13:01Решительное продвижение: Армия России освободила Федоровку
12:52В горах Крыма спасли двух женщин
12:34В Сочи туристов смыло в горную реку после сброса воды на ГЭС
12:19В Ялте экс-руководителей МУП обвиняют в получении взяток
11:49Магнитные бури над Землей – когда ждать полярных сияний над Крымом
11:38В Севастополе иномарка снесла мотоциклиста
11:24Двое мужчин подорвались на минном поле в Курской области
11:16Обстановка на Крымском мосту сейчас: растет пробка со стороны Тамани
11:08Сливал данные о военных: в Крыму за госизмену осужден житель Мелитополя
10:45Патрушев заявил об угрозе для России со стороны Японии
10:34Китай вводит безвизовый режим для россиян
10:26Режим ЧС ввели в районе Ростова-на-Дону после атаки БПЛА
10:19Россия и Китай готовы укреплять сотрудничество
10:02В Киеве гремят взрывы - воздушная тревога объявлена в регионах Украины
09:21Более 30 человек пострадали в ДТП в Крыму
09:15Страшная авария с автобусом в Приамурье - пострадали 22 человека
08:43Магнитная буря: Землю будет штормить два дня
Лента новостейМолния