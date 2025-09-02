https://crimea.ria.ru/20250902/dvoe-muzhchin-podorvalis-na-minnom-pole-v-kurskoy-oblasti-1149139464.html
Двое мужчин подорвались на минном поле в Курской области
Двое мужчин 28-ми и 38-ми лет подорвались на минном поле рядом с селом Поповка Курской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн. РИА Новости Крым, 02.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. Двое мужчин 28-ми и 38-ми лет подорвались на минном поле рядом с селом Поповка Курской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.Хинштейн подчеркнул, что приграничные регионы изобилуют неразорвавшимися боеприпасами и призвал местное население быть бдительными.28 августа оператор ВГТРК подорвался на мине во время работы в одном из населенных пунктов курского приграничья. Журналиста доставили в областную больницу.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Два человека пострадали при атаке БПЛА в Беловском районе Курской областиМужчина и ребенок погибли при атаке дрона на автомобиль в Курской областиЧисло пострадавших при атаке ВСУ по Курску возросло до 12 человек
