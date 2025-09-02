https://crimea.ria.ru/20250902/dvoe-muzhchin-podorvalis-na-minnom-pole-v-kurskoy-oblasti-1149139464.html

Двое мужчин подорвались на минном поле в Курской области

Двое мужчин подорвались на минном поле в Курской области - РИА Новости Крым, 02.09.2025

Двое мужчин подорвались на минном поле в Курской области

Двое мужчин 28-ми и 38-ми лет подорвались на минном поле рядом с селом Поповка Курской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн. РИА Новости Крым, 02.09.2025

2025-09-02T11:24

2025-09-02T11:24

2025-09-02T11:24

курская область

александр хинштейн

происшествия

новости

россия

новости сво

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/0d/1134171587_0:0:3203:1802_1920x0_80_0_0_035d440500826e3583c9796e867f9740.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. Двое мужчин 28-ми и 38-ми лет подорвались на минном поле рядом с селом Поповка Курской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.Хинштейн подчеркнул, что приграничные регионы изобилуют неразорвавшимися боеприпасами и призвал местное население быть бдительными.28 августа оператор ВГТРК подорвался на мине во время работы в одном из населенных пунктов курского приграничья. Журналиста доставили в областную больницу.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Два человека пострадали при атаке БПЛА в Беловском районе Курской областиМужчина и ребенок погибли при атаке дрона на автомобиль в Курской областиЧисло пострадавших при атаке ВСУ по Курску возросло до 12 человек

курская область

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

курская область, александр хинштейн, происшествия, новости, россия, новости сво, общество