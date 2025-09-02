https://crimea.ria.ru/20250902/dve-inomarki-stolknulis-v-sevastopole--postradal-podrostok-1149155680.html
Две иномарки столкнулись в Севастополе – пострадал подросток
Две иномарки столкнулись в Севастополе – пострадал подросток - РИА Новости Крым, 02.09.2025
Две иномарки столкнулись в Севастополе – пострадал подросток
В Севастополе при столкновении двух иномарок пострадал подросток-пассажир одной из них, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции города. РИА Новости Крым, 02.09.2025
2025-09-02T18:16
2025-09-02T18:16
2025-09-02T18:10
севастополь
новости севастополя
госавтоинспекция севастополя
происшествия
дтп в крыму и севастополе
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/02/1149155807_0:118:1280:838_1920x0_80_0_0_34bfbfecd09872724463d945a12ccc4d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе при столкновении двух иномарок пострадал подросток-пассажир одной из них, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции города.По предварительной информации ГАИ, сегодня в 16 часов 10 минут на улице 5-я Бастионная 30-летний водитель автомобиля Kia неправильно выбрал безопасную дистанцию до впереди движущегося в попутном направлении автомобиля Hyundai под управлением 49-летней женщины-водителя и столкнулся с ним.На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники Госавтоинспекции Севастополя. Проводится проверка.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250902/v-sevastopole-inomarka-snesla-mototsiklista-1149139754.html
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/02/1149155807_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_01f123fb4cd177e9a0e85113125cd4ea.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, новости севастополя, госавтоинспекция севастополя, происшествия, дтп в крыму и севастополе
Две иномарки столкнулись в Севастополе – пострадал подросток
При столкновении двух иномарок в Севастополе пострадал подросток