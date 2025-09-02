https://crimea.ria.ru/20250902/bezviz-s-kitaem-i-zaschitnye-seti-ot-meduz-v-azovskom-more-glavnoe-za-den-1149157566.html

Безвиз с Китаем и защитные сети от медуз в Азовском море: главное за день

Безвиз с Китаем и защитные сети от медуз в Азовском море: главное за день - РИА Новости Крым, 02.09.2025

Безвиз с Китаем и защитные сети от медуз в Азовском море: главное за день

Переговоры президента РФ Владимира Путина с мировыми лидерами в Китае. КНР с 15 сентября вводит пробный безвизовый режим для россиян. Двухдневная магнитная буря РИА Новости Крым, 02.09.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. Переговоры президента РФ Владимира Путина с мировыми лидерами в Китае. КНР с 15 сентября вводит пробный безвизовый режим для россиян. Двухдневная магнитная буря бушует на Земле. В Азовском море ученые будут испытывать заградительные сети от медуз. В Севастополе, в ответ на жалобы горожан, обустроили систему водоотведения.О главных событиях вторника – в подборке РИА Новости Крым.Сотрудничество России и Китая и безвизовый режимРоссия и Китай по итогам переговоров президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина заявили о намерении расширять стратегическое взаимодействие и деловое сотрудничество.Кроме того, с 15 сентября Китай планирует ввести пробный безвизовый 30-дневный режим для граждан России."С 15 сентября 2025 года по 14 сентября 2026 года для владельцев обычных российских паспортов будет действовать пробный безвизовый режим", – заявил на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь.Переговоры Путина с Фицо и ВучичемВо вторник президент РФ Владимир Путин встретился с премьером Словакии Робертом Фицо в Китае. Лидеры обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, украинского урегулирования и агрессии стран Запада."Мы очень ценим ту независимую внешнюю политику, которую проводите вы, ваша команда, ваше правительство. Она дает результат положительный. Прежде всего, конечно, я имею в виду экономические показатели", – сказал Путин в ходе встречи.Кроме того, президент Сербии Александр Вучич на встрече с российским лидером Владимиром Путиным в Пекине заверил, что Белград и в дальнейшем не будет вводить санкции против РФ и сохранит военный нейтралитет в отношении украинского конфликта.На Земле бушует двухдневная магнитная буряВо вторник и среду на Земле бушует магнитная буря уровня G2. Согласно прогнозам, в середине дня знак магнитного поля переключится, сдерживающих факторов не будет и геомагнитный шторм выйдет на "заявленный" уровень G3. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН."В настоящее время на Земле продолжается геомагнитная буря, начавшаяся вчера около полуночи по московскому времени после ожидавшегося прихода выброса солнечной плазмы. Согласно прогнозу, событие с небольшими перерывами продлится не менее суток, то есть весь сегодняшний день и, с большой вероятностью, часть среды по московскому времени", – говорится в сообщении.Испытание защитных сетей от медуз в Азовском мореАзовское море специалисты ВНИРО выбрали для проведения эксперимента по испытанию заградительных сетей в целях локальной минимизации негативного воздействия медуз. Об сообщают в Азово-Черноморском филиале Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО).Согласно данным, за последние десять лет в регионе наблюдаются заметные климатические изменения: повышается температура воды и воздуха, уменьшается количество льда и снега, снижается уровень воды в реках. Чтобы оценить последствия этих процессов, ученые впервые организовали ежедневный мониторинг подхода медуз к побережью.Систему водоотведения обустроили в СевастополеВ Севастополе в Казачьей бухте обустроили систему водоотведения. Модернизацию провели после многочисленных жалоб горожан. Основные работы выполнили к началу учебного года. Об этом сказано на официальном портале города-героя."На сегодняшний день готовность объекта составляет 98%. В течение недели подрядная организация завершит благоустройство территории", – сказано в сообщении.Чтобы обустроить ливневую канализацию, подрядчик демонтировал бордюры и частично тротуар с асфальтобетонным покрытием дороги.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

