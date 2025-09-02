https://crimea.ria.ru/20250902/avariya-obestochila-chast-simferopolskogo-rayona-1149151369.html

Часть Симферополя и района обесточены из-за аварии

Часть Симферополя и района обесточены из-за аварии - РИА Новости Крым, 02.09.2025

Часть Симферополя и района обесточены из-за аварии

Четыре населенных пункта Симферопольского района обесточены из-за аварии на линиях электропередачи, сообщает "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 02.09.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. Четыре населенных пункта Симферопольского района обесточены из-за аварии на линиях электропередачи, сообщает "Крымэнерго".Ремонтная бригада работает на месте, предположительное время восстановления подачи ресурса – 3 часа.Ранее сообщалось, что из-за поломки обесточен центр Симферополя.

