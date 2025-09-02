Атака на Киев – Кличко сообщил о прилетах в разных районах

https://crimea.ria.ru/20250902/ataka-na-kiev--klichko-soobschil-o-priletakh-v-raznykh-rayonakh-1149147576.html

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил об атаке беспилотников на Киев и прилетах в двух районах города.Удары по Киеву были нанесены в вторник днем. Мэр украинской столицы сообщил о работе ПВО и дронах над центром города. Позже он уточнил информацию о местах падений обломков.Обломки упали и в Голосеевском районе.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года: через два дня после первого теракта на Крымском мосту, за которым стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в частности, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

