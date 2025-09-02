Рейтинг@Mail.ru
Атака на Киев – Кличко сообщил о прилетах в разных районах - РИА Новости Крым, 02.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250902/ataka-na-kiev--klichko-soobschil-o-priletakh-v-raznykh-rayonakh-1149147576.html
Атака на Киев – Кличко сообщил о прилетах в разных районах
Атака на Киев – Кличко сообщил о прилетах в разных районах - РИА Новости Крым, 02.09.2025
Атака на Киев – Кличко сообщил о прилетах в разных районах
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил об атаке беспилотников на Киев и прилетах в двух районах города. РИА Новости Крым, 02.09.2025
2025-09-02T15:30
2025-09-02T15:30
украина
взрывы на украине
виталий кличко
новости сво
киев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/02/1149145933_0:88:853:568_1920x0_80_0_0_d443465a00a90e4e322f27b704e663bc.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил об атаке беспилотников на Киев и прилетах в двух районах города.Удары по Киеву были нанесены в вторник днем. Мэр украинской столицы сообщил о работе ПВО и дронах над центром города. Позже он уточнил информацию о местах падений обломков.Обломки упали и в Голосеевском районе.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года: через два дня после первого теракта на Крымском мосту, за которым стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в частности, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
украина
киев
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/02/1149145933_190:70:853:568_1920x0_80_0_0_fa0e07ff53b606c932f17513d384d18e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
украина, взрывы на украине, виталий кличко, новости сво, киев
Атака на Киев – Кличко сообщил о прилетах в разных районах

Мощная атака на Киев – Кличко сообщил о прилетах в двух районах города

15:30 02.09.2025
 
© Telegram Владимир ЗеленскийУкраинские пожарные
Украинские пожарные
© Telegram Владимир Зеленский
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил об атаке беспилотников на Киев и прилетах в двух районах города.
Удары по Киеву были нанесены в вторник днем. Мэр украинской столицы сообщил о работе ПВО и дронах над центром города. Позже он уточнил информацию о местах падений обломков.
"По предварительной информации, в Днепровском районе обломок БПЛА упал на зеленую зону. Экстренные службы направляются на место. Также в Днепровском районе, на территории закрытого на ремонт учреждения обнаружили обломки БПЛА. Службы направляются на место", - отметил он.
Обломки упали и в Голосеевском районе.
"На одной из улиц в центре города обнаружили обломок воздушной цели. Экстренные службы работают на месте", - добавил Кличко.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года: через два дня после первого теракта на Крымском мосту, за которым стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в частности, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
УкраинаВзрывы на УкраинеВиталий КличкоНовости СВОКиев
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:07Взрывы на Керченском полуострове – на полигоне работают саперы
15:58В Казачьей бухте Севастополя обустроили систему водоотведения
15:44В Севастополе подано более 45 тысяч заявлений на детскую выплату
15:30Атака на Киев – Кличко сообщил о прилетах в разных районах
15:20Крымский мост: выросла пробка со стороны Керчи
15:17В лагерях Севастополя летом отдохнули более 8000 детей
15:08Сотрудники выездного сервиса ВТБ проходят в день путь леопарда
14:57Новости СВО: киевский режим потерял почти 1300 боевиков за сутки
14:35ВТБ: каждый третий житель России готов открыть совместный счет
14:16Число жертв землетрясения в Афганистане превысило 1100 человек
14:07Медузы заполонили Азовское море: ученые тестируют меры защиты
14:02В Севастополе отменили воздушную тревогу
13:51В Севастополе объявлена воздушная тревога
13:43Обвиняемый в убийстве Парубия назвал причину своего преступления
13:33"Мы долго терпели": Путин и Фицо обсудили Украину и агрессию стран Запада
13:20ВС России нанесли удары по портовой инфраструктуре Украины
13:12Россия может сотрудничать с США и Украиной на Запорожской АЭС – Путин
13:01Решительное продвижение: Армия России освободила Федоровку
12:52В горах Крыма спасли двух женщин
12:34В Сочи туристов смыло в горную реку после сброса воды на ГЭС
Лента новостейМолния