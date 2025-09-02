https://crimea.ria.ru/20250902/ataka-na-kiev--klichko-soobschil-o-priletakh-v-raznykh-rayonakh-1149147576.html
Атака на Киев – Кличко сообщил о прилетах в разных районах
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил об атаке беспилотников на Киев и прилетах в двух районах города. РИА Новости Крым, 02.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил об атаке беспилотников на Киев и прилетах в двух районах города.Удары по Киеву были нанесены в вторник днем. Мэр украинской столицы сообщил о работе ПВО и дронах над центром города. Позже он уточнил информацию о местах падений обломков.
Удары по Киеву были нанесены в вторник днем. Мэр украинской столицы сообщил о работе ПВО и дронах над центром города. Позже он уточнил информацию о местах падений обломков.
"По предварительной информации, в Днепровском районе обломок БПЛА упал на зеленую зону. Экстренные службы направляются на место. Также в Днепровском районе, на территории закрытого на ремонт учреждения обнаружили обломки БПЛА. Службы направляются на место", - отметил он.
Обломки упали и в Голосеевском районе.
"На одной из улиц в центре города обнаружили обломок воздушной цели. Экстренные службы работают на месте", - добавил Кличко.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года: через два дня после первого теракта на Крымском мосту, за которым стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в частности, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.