Роли и эпиграммы: к 90-летию Валентина Гафта

Роли и эпиграммы: к 90-летию Валентина Гафта - РИА Новости Крым, 02.09.2025

Роли и эпиграммы: к 90-летию Валентина Гафта

2 сентября 2025

2025-09-02T07:20

2025-09-02T07:20

2025-09-02T07:20

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен - РИА Новости Крым, Ольга Леонова. Мы знаем его как одного из лучших актеров золотого десятилетия советского кино – как карьериста Сатанеева из "Чародеев", полковника Покровского из "О бедном гусаре" и полковника Виноградова из "Анкор, еще анкор", предводителя бомжей из "Небес обетованных" и председателя правления гаражного кооператива. Сотни ролей в кино и театре уместились под одной незабываемой фамилией, которую Григорий Горин назвал диагнозом. Гафт.Он ушел из жизни пять лет назад, прожив 85 и из них более 70 лет – в театре: сначала в школьном, а потом и в "Современнике", которому если и изменял, то только с кино. Потрясающий кинозлодей. Любимый всей Россией! Но у актера оказался еще и писательский талант. Гафт – мастер эпиграммы и коротких стихотворений. В четырех-шести строках он мог пройти по грани между искрометностью и обидой коллег. Но не обижал никогда. Очень метко про Гафта сказал Роллан Быков: "Валентин Гафт живет во мне как роскошное панно: в центре – сам Его Великолепие Гафт – гениальный актер и поэт, в гениальном черном фраке с потрясающей бабочкой и ослепительной хризантемой в петлице; слева – Гафт-самоед, больной и нервный, в окружении благородного Игоря Кваши и других самых близких, но все равно далеких друзей; справа – Гафт-культурист с рельефными бицепсами и большими глазами в окружении взвинченных женщин и проходящих жен; сверху – Гафт – Саваоф, мирный, светящийся нежной добротой, прощением и грустной мудростью; а внизу – Гафт в адовом огне собственных глаз, полный почти настоящего гнева и желчи. Тут он – конечное слияние Фауста с Мефистофелем, тут гений и злодейство совместились. Хотя гений – подлинный, а злодейство – придуманное, чтобы не было так больно жить".Михалковым:Россия! Чуешь этот странный зуд!Три Михалкова по тебе ползут!Юрию Никулину:Он как подарок с огорода,Самый любимый у народа.Пусть неказист слегка на вид,Красавцы рядом с ним – уроды.Вот вам и матушка природа –Она и клоунов родит.Андрею Мягкову:Не будь "иронии" в судьбе,Мы б и не узнали о тебе.Молодежи "Современника":Нет ничего дешевле и дороже,Чем эта группа нашей молодежи.Державин Ширвиндта заметил,Благословил, но в гроб не лег,Им равных не было в дуэте,Их превзойти никто не мог.Ушел Державин в "Кабачок",Но Ширвиндт пережил разлуку.Ему Миронов протянулСвою "Брильянтовую руку".Любимцы публики, кумиры,Без выходных играют дней.Три мастера одной сатиры.Одной и той же – так точней.Все это правда, а не враки,И вовсе не шизофрения:В Крыму гуляли две собаки,Поменьше – шпиц, побольше – Ия.И к тебе пришла фортуна,Фарада, и ты поешь,Но тебя в "моменто уно"Не задушишь, не убьешь.Всем известно, жизнь – театр.Этот раб, тот император,Кто мудрец, кто идиот,Тот молчун, а тот оратор.Честный или провокатор.Людям роли Бог дает.Для него мы все игрушки,Расставляет нас с небесАлександр Сергеич Пушкин,А напротив Жорж Дантес!Эльдару Рязанову:Переосмысливая зановоКартины Элика Рязанова,Скажу: талант его растет,Как и живот, им нет предела,Но вырывается впередЕго талантливое тело!КротЕсть у крота секрет,Известный лишь ему,Он вечно ищет свет,Предпочитая тьму.АктерНе стыдно ль жизнь, судьбу чужую,Нам представлять в своем лице!Я – мертв, но видно, что дышу я,Убит и кланяюсь в конце.

Ольга Леонова

Ольга Леонова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg

Ольга Леонова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg

