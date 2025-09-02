Роли и эпиграммы: к 90-летию Валентина Гафта
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен - РИА Новости Крым, Ольга Леонова. Мы знаем его как одного из лучших актеров золотого десятилетия советского кино – как карьериста Сатанеева из "Чародеев", полковника Покровского из "О бедном гусаре" и полковника Виноградова из "Анкор, еще анкор", предводителя бомжей из "Небес обетованных" и председателя правления гаражного кооператива. Сотни ролей в кино и театре уместились под одной незабываемой фамилией, которую Григорий Горин назвал диагнозом. Гафт.
Он ушел из жизни пять лет назад, прожив 85 и из них более 70 лет – в театре: сначала в школьном, а потом и в "Современнике", которому если и изменял, то только с кино.
Потрясающий кинозлодей. Любимый всей Россией!
Но у актера оказался еще и писательский талант. Гафт – мастер эпиграммы и коротких стихотворений. В четырех-шести строках он мог пройти по грани между искрометностью и обидой коллег. Но не обижал никогда.
Очень метко про Гафта сказал Роллан Быков: "Валентин Гафт живет во мне как роскошное панно: в центре – сам Его Великолепие Гафт – гениальный актер и поэт, в гениальном черном фраке с потрясающей бабочкой и ослепительной хризантемой в петлице; слева – Гафт-самоед, больной и нервный, в окружении благородного Игоря Кваши и других самых близких, но все равно далеких друзей; справа – Гафт-культурист с рельефными бицепсами и большими глазами в окружении взвинченных женщин и проходящих жен; сверху – Гафт – Саваоф, мирный, светящийся нежной добротой, прощением и грустной мудростью; а внизу – Гафт в адовом огне собственных глаз, полный почти настоящего гнева и желчи. Тут он – конечное слияние Фауста с Мефистофелем, тут гений и злодейство совместились. Хотя гений – подлинный, а злодейство – придуманное, чтобы не было так больно жить".
Презентация книги Валентина Гафта "Ступени"
Михалковым:
Россия! Чуешь этот странный зуд!
© РИА Новости . А. Агеев / Перейти в фотобанкУчастники телевизионной передачи "Театральная гостиная": народный артист СССР М. Ульянов , актер театра "Современник" В. Гафт народный артист СССР Ю. Никулин, писатель К. Симонов (слева направо) и актриса театра "Современник" М. Неелова (2 справа).
Участники телевизионной передачи "Театральная гостиная": народный артист СССР М. Ульянов , актер театра "Современник" В. Гафт народный артист СССР Ю. Никулин, писатель К. Симонов (слева направо) и актриса театра "Современник" М. Неелова (2 справа).
Юрию Никулину:
Он как подарок с огорода,
Сбор труппы театра "Современник"
Андрею Мягкову:
Не будь "иронии" в судьбе,
© РИА Новости . Юрий Абрамочкин / Перейти в фотобанкСцена из спектакля Сергея Михалкова "Балалайкин и Ко" по роману М.Е. Салтыкова-Щедрина "Современная идиллия". Народный артист РСФСР Игорь Кваша (слева) в роли рассказчика и заслуженный артист РСФСР Валентин Гафт в роли Глумова. Московский театр "Современник".
Сцена из спектакля Сергея Михалкова "Балалайкин и Ко" по роману М.Е. Салтыкова-Щедрина "Современная идиллия". Народный артист РСФСР Игорь Кваша (слева) в роли рассказчика и заслуженный артист РСФСР Валентин Гафт в роли Глумова. Московский театр "Современник".
Молодежи "Современника":
Нет ничего дешевле и дороже,
Сбор труппы театра "Современник"
Всем известно, жизнь – театр.
Эльдару Рязанову:
Переосмысливая заново
Кадры из фильма Юрия Кары "Мастер и Маргарита"
Крот
Есть у крота секрет,
Презентация книги Валентина Гафта "Ступени".
Актер
Не стыдно ль жизнь, судьбу чужую,
