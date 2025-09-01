Рейтинг@Mail.ru
Взрывы в Ленинском районе Крыма - власти назвали причину - РИА Новости Крым, 01.09.2025
Взрывы в Ленинском районе Крыма - власти назвали причину
Взрывы в Ленинском районе Крыма - власти назвали причину - РИА Новости Крым, 01.09.2025
Взрывы в Ленинском районе Крыма - власти назвали причину
Звуки взрывов, которые могут быть слышны в Ленинском районе Крыма в понедельник, связаны с работами по уничтожению боеприпасов времен Великой Отечественной... РИА Новости Крым, 01.09.2025
2025-09-01T12:21
2025-09-01T12:21
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/06/1148531777_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_92d0fea0b08b1177e541a4e730d2ef93.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости Крым. Звуки взрывов, которые могут быть слышны в Ленинском районе Крыма в понедельник, связаны с работами по уничтожению боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщают в администрации муниципалитета.Власти просят жителей и гостей района не подаваться панике и не посещать территорию на время выполнения работ.Ранее сообщалось, что с начала лета и до 30 ноября на полигоне "Чауда" в Ленинском районе Крыма будут проводиться мероприятия по уничтожению боеприпасов. Кроме того, на территории Крыма и Севастополя регулярно проходят учения военных и антидиверсионные тренировки с участием отрядов самообороны.С февраля 2023 года в Крыму бессрочно действует желтый (высокий) уровень террористической опасности.
12:21 01.09.2025
 
© МЧС СевастополяУничтожение взрывоопасных предметов
Уничтожение взрывоопасных предметов
© МЧС Севастополя
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости Крым. Звуки взрывов, которые могут быть слышны в Ленинском районе Крыма в понедельник, связаны с работами по уничтожению боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщают в администрации муниципалитета.
"Администрация Ленинского района Республики Крым доводит до сведения, что 01 сентября 2025 г. во второй половине дня на территории Багеровского сельского поселения, юго-западнее п. Багерово на Багеровском полигоне, планируются подрывы взрывоопасных предметов", – пишут в пресс-службе.
Власти просят жителей и гостей района не подаваться панике и не посещать территорию на время выполнения работ.
Ранее сообщалось, что с начала лета и до 30 ноября на полигоне "Чауда" в Ленинском районе Крыма будут проводиться мероприятия по уничтожению боеприпасов. Кроме того, на территории Крыма и Севастополя регулярно проходят учения военных и антидиверсионные тренировки с участием отрядов самообороны.
С февраля 2023 года в Крыму бессрочно действует желтый (высокий) уровень террористической опасности.
