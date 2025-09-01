https://crimea.ria.ru/20250901/vzryvy-v-leninskom-rayone-kryma---vlasti-nazvali-prichinu--1149120326.html
Взрывы в Ленинском районе Крыма - власти назвали причину
Взрывы в Ленинском районе Крыма - власти назвали причину - РИА Новости Крым, 01.09.2025
Взрывы в Ленинском районе Крыма - власти назвали причину
2025-09-01
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости Крым. Звуки взрывов, которые могут быть слышны в Ленинском районе Крыма в понедельник, связаны с работами по уничтожению боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщают в администрации муниципалитета.Власти просят жителей и гостей района не подаваться панике и не посещать территорию на время выполнения работ.Ранее сообщалось, что с начала лета и до 30 ноября на полигоне "Чауда" в Ленинском районе Крыма будут проводиться мероприятия по уничтожению боеприпасов. Кроме того, на территории Крыма и Севастополя регулярно проходят учения военных и антидиверсионные тренировки с участием отрядов самообороны.С февраля 2023 года в Крыму бессрочно действует желтый (высокий) уровень террористической опасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе уничтожили неразорвавшийся беспилотникВ Севастополе перекрыли движение из-за вражеского БПЛАВ Севастополе уничтожили боевую часть беспилотника ВСУ
2025
Взрывы в Ленинском районе Крыма - власти назвали причину
