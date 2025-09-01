https://crimea.ria.ru/20250901/vozmozhen-dozhd-s-grozoy-pogoda-v-krymu-1-sentyabrya-1149061666.html
Возможен дождь с грозой: погода в Крыму 1 сентября
В понедельник погода в Крыму будет определяться зоной атмосферного фронта. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 31.08.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости Крым. В понедельник погода в Крыму будет определяться зоной атмосферного фронта. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +17...19, днем +28...30.В Севастополе переменная облачность. Ночью без осадков, днем без существенных осадков. Ветер южный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +19...21, днем +27...29 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии ночью переменная облачность, без осадков; днем временами дождь. В ночные часы температура воздуха от +22 до +24 градусов, днем от +28 до +30.В Крыму и Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность – объявлено штормовое предупреждение.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости Крым. В понедельник погода в Крыму будет определяться зоной атмосферного фронта. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ночью без осадков, утром и днем местами кратковременные грозовые дожди. Ветер юго-западный умеренный.Температура воздуха ночью +16…21, на побережье до +24; днем +26…31, в горах +19…24", – сказано в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +17...19, днем +28...30.
В Севастополе переменная облачность. Ночью без осадков, днем без существенных осадков. Ветер южный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +19...21, днем +27...29 градусов.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии ночью переменная облачность, без осадков; днем временами дождь. В ночные часы температура воздуха от +22 до +24 градусов, днем от +28 до +30.
В Крыму и Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность – объявлено штормовое предупреждение
