https://crimea.ria.ru/20250901/vozmozhen-dozhd-s-grozoy-pogoda-v-krymu-1-sentyabrya-1149061666.html

Возможен дождь с грозой: погода в Крыму 1 сентября

В понедельник погода в Крыму будет определяться зоной атмосферного фронта. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 31.08.2025

2025-09-01T00:01

2025-09-01T00:01

2025-08-31T17:45

погода в крыму

крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/09/1141733936_0:438:720:843_1920x0_80_0_0_30d41699b62be56fae154c711d8c36fb.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости Крым. В понедельник погода в Крыму будет определяться зоной атмосферного фронта. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +17...19, днем +28...30.В Севастополе переменная облачность. Ночью без осадков, днем без существенных осадков. Ветер южный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +19...21, днем +27...29 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии ночью переменная облачность, без осадков; днем временами дождь. В ночные часы температура воздуха от +22 до +24 градусов, днем от +28 до +30.В Крыму и Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность – объявлено штормовое предупреждение.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

2025

