В Ялте мотоциклист погиб при столкновении с иномаркой

Житель Ялты предстанет перед судом за совершение ДТП со смертельным исходом, сообщает прокуратура Крыма. РИА Новости Крым, 01.09.2025

2025-09-01T13:52

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости Крым. Житель Ялты предстанет перед судом за совершение ДТП со смертельным исходом, сообщает прокуратура Крыма.По данным следствия, авария произошла в сентябре 2024 года. Мужчина, управляя автомобилем Toyota, выезжая со второстепенной дороги на трассу "Ялта – Севастополь", не пропустил мотоциклиста.Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.Ранее сообщалось, что три подростка попали в больницу с различными травмами после столкновения легковушки, в которой они ехали, с автобусом на Кубани.

ялта, прокуратура республики крым, дтп в крыму и севастополе, мототранспорт, происшествия