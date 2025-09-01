https://crimea.ria.ru/20250901/v-yalte-mototsiklist-pogib-pri-stolknovenii-s-inomarkoy-1149124878.html
В Ялте мотоциклист погиб при столкновении с иномаркой
Житель Ялты предстанет перед судом за совершение ДТП со смертельным исходом, сообщает прокуратура Крыма. РИА Новости Крым, 01.09.2025
2025-09-01T13:52
2025-09-01T13:52
2025-09-01T13:55
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости Крым. Житель Ялты предстанет перед судом за совершение ДТП со смертельным исходом, сообщает прокуратура Крыма.По данным следствия, авария произошла в сентябре 2024 года. Мужчина, управляя автомобилем Toyota, выезжая со второстепенной дороги на трассу "Ялта – Севастополь", не пропустил мотоциклиста.Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.Ранее сообщалось, что три подростка попали в больницу с различными травмами после столкновения легковушки, в которой они ехали, с автобусом на Кубани.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Три подростка попали в больницу после ДТП с автобусом на КубаниЧетырехлетний ребенок пострадал в столкновении двух авто в СевастополеНа Кубани в массовом ДТП с тремя фурами один человек погиб и двое ранены
В Ялте мотоциклист погиб при столкновении с иномаркой – водитель Toyota пойдет под суд
13:52 01.09.2025 (обновлено: 13:55 01.09.2025)