В тройном ДТП с грузовиком в Крыму пострадал ребенок

2025-09-01T17:26

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/01/1149131700_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_a28be59ec8930c8c58761a1168910813.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости Крым. В Крыму в тройном ДТП с участием грузовика, "Газели" и легковушки пострадал ребенок. Об этом сообщили в республиканской Госавтоинспекции.По предварительной информации правоохранителей, авария произошла 1 сентября около 10:50 на автодороге "Симферополь-Красноперекопск-граница с Херсонской областью".После чего произошло откидывание легкового автомобиля Volkswagen Caddy на стоящий автомобиль "ГАЗ 3302", уточнили в Госавтоинспекции."В результате ДТП пострадал ребенок 2013 года рождения, находящийся в автомобиле Volkswagen Caddy. Его с травмами доставили в учреждение здравоохранения", – добавили в республиканской прокуратуре.Ход и результаты проверки взяты под контроль в надзорном ведомстве.Также в понедельник стало известно, что житель Ялты предстанет перед судом за совершение ДТП со смертельным исходом. Авария произошла в сентябре 2024 года. Мужчина, управляя автомобилем Toyota, выезжая со второстепенной дороги на трассу "Ялта – Севастополь", не пропустил мотоциклиста.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Три подростка попали в больницу после ДТП с автобусом на КубаниЧетырехлетний ребенок пострадал в столкновении двух авто в СевастополеНа Кубани в массовом ДТП с тремя фурами один человек погиб и двое ранены

2025

