В тройном ДТП с грузовиком в Крыму пострадал ребенок
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости Крым. В Крыму в тройном ДТП с участием грузовика, "Газели" и легковушки пострадал ребенок. Об этом сообщили в республиканской Госавтоинспекции.По предварительной информации правоохранителей, авария произошла 1 сентября около 10:50 на автодороге "Симферополь-Красноперекопск-граница с Херсонской областью".После чего произошло откидывание легкового автомобиля Volkswagen Caddy на стоящий автомобиль "ГАЗ 3302", уточнили в Госавтоинспекции."В результате ДТП пострадал ребенок 2013 года рождения, находящийся в автомобиле Volkswagen Caddy. Его с травмами доставили в учреждение здравоохранения", – добавили в республиканской прокуратуре.Ход и результаты проверки взяты под контроль в надзорном ведомстве.Также в понедельник стало известно, что житель Ялты предстанет перед судом за совершение ДТП со смертельным исходом. Авария произошла в сентябре 2024 года. Мужчина, управляя автомобилем Toyota, выезжая со второстепенной дороги на трассу "Ялта – Севастополь", не пропустил мотоциклиста.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Три подростка попали в больницу после ДТП с автобусом на КубаниЧетырехлетний ребенок пострадал в столкновении двух авто в СевастополеНа Кубани в массовом ДТП с тремя фурами один человек погиб и двое ранены
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости Крым. В Крыму в тройном ДТП с участием грузовика, "Газели" и легковушки пострадал ребенок. Об этом сообщили в республиканской Госавтоинспекции.
По предварительной информации правоохранителей, авария произошла 1 сентября около 10:50 на автодороге "Симферополь-Красноперекопск-граница с Херсонской областью".
"Водитель 1991 года рождения, управляя автомобилем Volkswagen Caddy при проезде нерегулируемого перекрестка не предоставил преимущество в движении грузовому транспортному средству Volvo FH12 под управлением водителя 1975 года рождения и совершил столкновение", - говорится в сообщении.
После чего произошло откидывание легкового автомобиля Volkswagen Caddy на стоящий автомобиль "ГАЗ 3302", уточнили в Госавтоинспекции.
"В результате ДТП пострадал ребенок 2013 года рождения, находящийся в автомобиле Volkswagen Caddy. Его с травмами доставили в учреждение здравоохранения", – добавили в республиканской прокуратуре.
Ход и результаты проверки взяты под контроль в надзорном ведомстве.
Также в понедельник стало известно, что житель Ялты предстанет перед судом за совершение ДТП со смертельным исходом. Авария произошла в сентябре 2024 года. Мужчина, управляя автомобилем Toyota, выезжая со второстепенной дороги на трассу "Ялта – Севастополь", не пропустил мотоциклиста.
