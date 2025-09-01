Рейтинг@Mail.ru
В тройном ДТП с грузовиком в Крыму пострадал ребенок - РИА Новости Крым, 01.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму - РИА Новости, 1920
Ситуация на дорогах Крыма
https://crimea.ria.ru/20250901/v-troynom-dtp-s-gruzovikom-v-krymu-postradal-rebenok-1149131826.html
В тройном ДТП с грузовиком в Крыму пострадал ребенок
В тройном ДТП с грузовиком в Крыму пострадал ребенок - РИА Новости Крым, 01.09.2025
В тройном ДТП с грузовиком в Крыму пострадал ребенок
В Крыму в тройном ДТП с участием грузовика, "Газели" и легковушки пострадал ребенок. Об этом сообщили в республиканской Госавтоинспекции. РИА Новости Крым, 01.09.2025
2025-09-01T17:26
2025-09-01T17:26
ситуация на дорогах крыма
дтп
ситуация на дорогах крыма и хроника дтп
происшествия
красноперекопский район
гаи
крым
новости крыма
прокуратура республики крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/01/1149131700_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_a28be59ec8930c8c58761a1168910813.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости Крым. В Крыму в тройном ДТП с участием грузовика, "Газели" и легковушки пострадал ребенок. Об этом сообщили в республиканской Госавтоинспекции.По предварительной информации правоохранителей, авария произошла 1 сентября около 10:50 на автодороге "Симферополь-Красноперекопск-граница с Херсонской областью".После чего произошло откидывание легкового автомобиля Volkswagen Caddy на стоящий автомобиль "ГАЗ 3302", уточнили в Госавтоинспекции."В результате ДТП пострадал ребенок 2013 года рождения, находящийся в автомобиле Volkswagen Caddy. Его с травмами доставили в учреждение здравоохранения", – добавили в республиканской прокуратуре.Ход и результаты проверки взяты под контроль в надзорном ведомстве.Также в понедельник стало известно, что житель Ялты предстанет перед судом за совершение ДТП со смертельным исходом. Авария произошла в сентябре 2024 года. Мужчина, управляя автомобилем Toyota, выезжая со второстепенной дороги на трассу "Ялта – Севастополь", не пропустил мотоциклиста.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Три подростка попали в больницу после ДТП с автобусом на КубаниЧетырехлетний ребенок пострадал в столкновении двух авто в СевастополеНа Кубани в массовом ДТП с тремя фурами один человек погиб и двое ранены
красноперекопский район
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/01/1149131700_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_851754a7a0a18e587615592763746f9d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дтп, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, происшествия, красноперекопский район, гаи, крым, новости крыма, прокуратура республики крым
В тройном ДТП с грузовиком в Крыму пострадал ребенок

В Крыму легковушка столкнулась с грузовиком – пострадал несовершеннолетний

17:26 01.09.2025
 
© ГАИ КрымаДТП с грузовиком в Красноперекопском районе Крыма
ДТП с грузовиком в Красноперекопском районе Крыма
© ГАИ Крыма
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости Крым. В Крыму в тройном ДТП с участием грузовика, "Газели" и легковушки пострадал ребенок. Об этом сообщили в республиканской Госавтоинспекции.
По предварительной информации правоохранителей, авария произошла 1 сентября около 10:50 на автодороге "Симферополь-Красноперекопск-граница с Херсонской областью".

"Водитель 1991 года рождения, управляя автомобилем Volkswagen Caddy при проезде нерегулируемого перекрестка не предоставил преимущество в движении грузовому транспортному средству Volvo FH12 под управлением водителя 1975 года рождения и совершил столкновение", - говорится в сообщении.

После чего произошло откидывание легкового автомобиля Volkswagen Caddy на стоящий автомобиль "ГАЗ 3302", уточнили в Госавтоинспекции.
"В результате ДТП пострадал ребенок 2013 года рождения, находящийся в автомобиле Volkswagen Caddy. Его с травмами доставили в учреждение здравоохранения", – добавили в республиканской прокуратуре.
Ход и результаты проверки взяты под контроль в надзорном ведомстве.
Также в понедельник стало известно, что житель Ялты предстанет перед судом за совершение ДТП со смертельным исходом. Авария произошла в сентябре 2024 года. Мужчина, управляя автомобилем Toyota, выезжая со второстепенной дороги на трассу "Ялта – Севастополь", не пропустил мотоциклиста.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Три подростка попали в больницу после ДТП с автобусом на Кубани
Четырехлетний ребенок пострадал в столкновении двух авто в Севастополе
На Кубани в массовом ДТП с тремя фурами один человек погиб и двое ранены
 
Ситуация на дорогах КрымаДТПСитуация на дорогах Крыма и хроника ДТППроисшествияКрасноперекопский районГАИКрымНовости КрымаПрокуратура Республики Крым
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:45Школа формирует знания для качественной жизни - сенатор
20:33В Керчи поймали закладчика с четырьмя килограммами "синтетики"
20:02Крымский мост сейчас: обстановка на 20.00
19:50В Калининграде открыли парк снесенных в Европе военных памятников
19:03Как проходит классификация отелей в Крыму
18:46ОРВИ в Крыму и Севастополе – данные Роспотребнадзора за неделю
18:35Убийство матери и брата – фигурант отправился под стражу
17:48Четырехдневный фестиваль детского и семейного кино стартовал в Евпатории
17:26В тройном ДТП с грузовиком в Крыму пострадал ребенок
17:06"Русские воины": вооружения воинов Московского царства XV века
16:40Масштабный рейд МВД в Бахчисарае – что обнаружили правоохранители
16:23След убийства Парубия ведет к Зеленскому- громкое заявление депутата ВРУ
16:16Опрос: половина россиян начинает новоселье с кошки
15:46Житель Ленинского района Крыма убил мать и брата во время ссоры
15:13Аксенов поручил обесточить незаконно используемый объект в Феодосии
14:54Новости СВО: армия России громит формирования ВСУ по всей линии фронта
14:40Боль России: в Беслане началась вахта памяти жертв теракта в школе №1
14:29Школьница умерла после линейки в Ульяновской области
14:20Мощное землетрясение в Афганистане: есть ли угроза для Крыма
14:15Крымский мост: время ожидания проезда увеличивается
Лента новостейМолния