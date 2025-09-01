Рейтинг@Mail.ru
В новых регионах России с 2022 года построили и обновили 875 школ
В новых регионах России с 2022 года построили и обновили 875 школ
В новых регионах России с 2022 года построили и обновили 875 школ - РИА Новости Крым, 01.09.2025
В новых регионах России с 2022 года построили и обновили 875 школ
В воссоединенных регионах России с 2022 года построено и восстановлено больше 850 школ. Кроме того, по стране к 1 сентября привели в порядок около 800... РИА Новости Крым, 01.09.2025
2025-09-01T10:30
2025-09-01T10:30
россия
новые регионы россии
марат хуснуллин
школа
образование в россии
дети
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости Крым. В воссоединенных регионах России с 2022 года построено и восстановлено больше 850 школ. Кроме того, по стране к 1 сентября привели в порядок около 800 километров дорог, ведущих к учебным учреждениям. Об этом сообщил зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин.Он добавил, что сейчас это современные здания и классы, которые отвечают всем требованиям комфорта и безопасности, чтобы дети могли учиться, заниматься творчеством и отдыхать.Также по его информации, к 1 сентября привели в порядок более 800 километров дорог, ведущих к школам и детсадам.
россия
новые регионы россии
россия, новые регионы россии, марат хуснуллин, школа, образование в россии, дети
В новых регионах России с 2022 года построили и обновили 875 школ

В новых регионах России за три года построили и обновили 875 школ - Хуснуллин

10:30 01.09.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПоследний звонок в школе в Чаплынке Херсонской области
Последний звонок в школе в Чаплынке Херсонской области - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости Крым. В воссоединенных регионах России с 2022 года построено и восстановлено больше 850 школ. Кроме того, по стране к 1 сентября привели в порядок около 800 километров дорог, ведущих к учебным учреждениям. Об этом сообщил зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин.
"В воссоединенных регионах с 2022 года восстановлено и построено порядка 875 школ, в большинстве из них капремонт не проводился с 60-х годов", – сказано в сообщении.
Он добавил, что сейчас это современные здания и классы, которые отвечают всем требованиям комфорта и безопасности, чтобы дети могли учиться, заниматься творчеством и отдыхать.
"Только сегодня свои двери открыли 43 новые школы и три детских сада. Кроме того, после капремонта открываются еще 670 школ и 41 детский сад. Это очень хороший результат", – подчеркнул Хуснуллин.
Также по его информации, к 1 сентября привели в порядок более 800 километров дорог, ведущих к школам и детсадам.
РоссияНовые регионы РоссииМарат ХуснуллинШколаОбразование в Россиидети
 
