В новых регионах России с 2022 года построили и обновили 875 школ
2025-09-01T10:30
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости Крым. В воссоединенных регионах России с 2022 года построено и восстановлено больше 850 школ. Кроме того, по стране к 1 сентября привели в порядок около 800 километров дорог, ведущих к учебным учреждениям. Об этом сообщил зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин.Он добавил, что сейчас это современные здания и классы, которые отвечают всем требованиям комфорта и безопасности, чтобы дети могли учиться, заниматься творчеством и отдыхать.Также по его информации, к 1 сентября привели в порядок более 800 километров дорог, ведущих к школам и детсадам.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Какие школы в Симферополе перейдут на обучение в две сменыОнищенко назвал преимущества школьной формы по ГОСТуВ детских садах будут проводить "Разговоры о важном"
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости Крым. В воссоединенных регионах России с 2022 года построено и восстановлено больше 850 школ. Кроме того, по стране к 1 сентября привели в порядок около 800 километров дорог, ведущих к учебным учреждениям. Об этом сообщил зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин.
"В воссоединенных регионах с 2022 года восстановлено и построено порядка 875 школ, в большинстве из них капремонт не проводился с 60-х годов", – сказано в сообщении.
Он добавил, что сейчас это современные здания и классы, которые отвечают всем требованиям комфорта и безопасности, чтобы дети могли учиться, заниматься творчеством и отдыхать.
"Только сегодня свои двери открыли 43 новые школы и три детских сада. Кроме того, после капремонта открываются еще 670 школ и 41 детский сад. Это очень хороший результат", – подчеркнул Хуснуллин.
Также по его информации, к 1 сентября привели в порядок более 800 километров дорог, ведущих к школам и детсадам.
