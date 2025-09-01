https://crimea.ria.ru/20250901/v-novykh-regionakh-rossii-s-2022-goda-postroili-i-obnovili-875-shkol-1149114580.html

В новых регионах России с 2022 года построили и обновили 875 школ

В новых регионах России с 2022 года построили и обновили 875 школ - РИА Новости Крым, 01.09.2025

В новых регионах России с 2022 года построили и обновили 875 школ

В воссоединенных регионах России с 2022 года построено и восстановлено больше 850 школ. Кроме того, по стране к 1 сентября привели в порядок около 800... РИА Новости Крым, 01.09.2025

2025-09-01T10:30

2025-09-01T10:30

2025-09-01T10:30

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости Крым. В воссоединенных регионах России с 2022 года построено и восстановлено больше 850 школ. Кроме того, по стране к 1 сентября привели в порядок около 800 километров дорог, ведущих к учебным учреждениям. Об этом сообщил зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин.Он добавил, что сейчас это современные здания и классы, которые отвечают всем требованиям комфорта и безопасности, чтобы дети могли учиться, заниматься творчеством и отдыхать.Также по его информации, к 1 сентября привели в порядок более 800 километров дорог, ведущих к школам и детсадам.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Какие школы в Симферополе перейдут на обучение в две сменыОнищенко назвал преимущества школьной формы по ГОСТуВ детских садах будут проводить "Разговоры о важном"

