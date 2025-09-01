https://crimea.ria.ru/20250901/v-krymu-s-1-sentyabrya-okhotniki-obyazany-sdavat-ekzamen-1149051666.html

В Крыму с 1 сентября охотники обязаны сдавать экзамен

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости Крым. В Крыму с 1 сентября для получения охотничьего билета нужно будет сдать обязательный экзамен и подтвердить необходимые знания. Нововведения связаны со вступлением в силу поправок в Закон "Об охоте". Изменения коснутся тех, кто получает билет впервые или после аннулирования. О том, как теперь будет проходит процедура получения и чем были вызваны поправки в законодательстве в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал врио президента Ассоциации "Росохотрыболовсоюз" Андрей Сицко.Чем вызваны поправки?"Почему это потребовалось? Просто с выходом закона об охоте процедура получения охотбилета превратилась, по сути, в формальность. Охотник должен был просто ознакомиться под роспись с требованиями охотминимума и получал охотбилет. То есть, по сути, заявительный порядок", – пояснил Андрей Сицко.По словам эксперта, это привело в ряды охотников людей, которые слабо представляют, что такое охота, и плохо знают требования закона и нормы безопасности.Какие знания будут проверять?Закон четко прописывает, что включает себя охотминимум, пояснил эксперт. Это знания требований безопасности при осуществлении охоты, правил охоты, основ биологии диких животных. Кроме того, Сицко напомнил, что процедура охотминимума включает в себя две составляющих. Это теоретическая и практическая части."Это навыки обращения с орудиями охоты, но не с охотничьим оружием. Навыки ориентирования на местности и навыки обращения с добычей, с добытыми охотничьими животными", – уточнил Андрей Сицко.Как будут проходить экзамены?Для обучения на охотминимум охотник должен либо обратиться в саморегулируемую организацию, которая имеет право обучения, либо сделать это самостоятельно. Тестировать будущих охотников будут уполномоченные органы регионов, то есть те органы власти на местах, которые занимаются регулированием охоты, рассказал эксперт."Где-то это минприроды, где-то это Управление лесного хозяйства, они по-разному называются. Но это те органы исполнительной власти, которые занимаются исполнением переданных полномочий. Все это бесплатно, точно так же, как и выдача охотничьего билета", – рассказал врио президента Ассоциации "Росохотрыболовсоюз".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Ай-Петри у зоофотографов отобрали обезьян и рептилийВ Крыму закрыт сезон охоты - нарушителей ждут штрафыОхота в Крыму: как все устроено и что скоро изменится

