В Калининграде открыли парк снесенных в Европе военных памятников

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен - РИА Новости Крым. Парк "Спасенная Европа", в котором размещены миниатюрные копии снесенных за последние годы в европейских странах памятников советским воинам-освободителям, открылся в Калининграде, пишет РИА Новости.Парк "Спасенная Европа" – уникальный проект Национального центра исторической памяти, предусматривающий воссоздание копий памятников советским воинам и полководцам – освободителям Европы. Он расположился на территории парка Победы в Калининграде.В основе архитектуры лежит карта освобожденной Восточной Европы, где размещены макеты семи памятников, которые были снесены с наибольшим резонансом и варварством. Это памятник маршалу Советского Союза Коневу в Праге (снесен в апреле 2020 года), памятник советско-польскому братству по оружию в Варшаве (снесен в ноябре 2011 году), памятник генералу Ватутину в Киеве (снесен в 2023 году), монумент воинам Советской Армии - освободителям в Риге (снесен в 2022 году), памятник советским воинам-освободителям в Клайпеде (снесен в 2022 году), монумент воинам-освободителям в Тарту (снесен в 2022 году), памятник Советской Армии в Софии (снесен в 2023 году).Участие в церемонии открытия приняли руководитель Центра исторической памяти при президенте РФ Елена Малышева, губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных. А также дочь маршала Конева Наталья Конева, его внучка Дарья Бажанова и внук генерала Ватутина Александр Ватутин.По ее словам, Калининград выбран не случайно поскольку эта земля тоже полита кровью мирных жителей, которые стали жертвами геноцида. Со стороны нацистов и их пособников. Все последние годы масштаб сноса памятников, поставленных в послевоенный период в знак благодарности Красной Армии за освобождение стран Восточной Европы, резко увеличился, активизировалась работа по фальсификации исторической правды. Целый ряд монументальных свидетельств навсегда утрачены, поэтому парк будет пополняться.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

