Убийство матери и брата – фигурант отправился под стражу - РИА Новости Крым, 01.09.2025
Убийство матери и брата – фигурант отправился под стражу
Убийство матери и брата – фигурант отправился под стражу - РИА Новости Крым, 01.09.2025
Убийство матери и брата – фигурант отправился под стражу
Задержанный по делу об убийстве родной матери и брата крымчанин заключен под стражу. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма. Ленинского района... РИА Новости Крым, 01.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости Крым. Задержанный по делу об убийстве родной матери и брата крымчанин заключен под стражу. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма. Ленинского района контролирует ход расследования уголовного дела, возбужденного по факту убийства двух человек.В селе Войково Ленинского района Крыма 27-летний мужчина обвиняется в том, что зарезал свою мать и 23-летнего брата. Оба скончались на месте от полученных ранений, сообщали ранее в главке СК России по Крыму и Севастополю. По версии следствия, трагедия произошла ранним утром 29 августа в ходе семейного конфликта. Обвиняемый был оперативно задержан.Ранее 47-летнего жителя Севастополя осудили за убийство собственной матери. Как сообщала прокуратура, в феврале мужчина в состоянии алкогольного опьянения пришел в гости к матери, где во время ужина между ними вспыхнул конфликт, завершившийся трагедией.
крым, новости крыма, происшествия, прокуратура республики крым, убийство
Убийство матери и брата – фигурант отправился под стражу

Прокуратура: обвиняемый в убийстве матери и брата крымчанин взят под стражу

18:35 01.09.2025
 
© Dmitry MakeevУголовный кодекс Российской Федерации
Уголовный кодекс Российской Федерации
© Dmitry Makeev
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости Крым. Задержанный по делу об убийстве родной матери и брата крымчанин заключен под стражу. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма. Ленинского района контролирует ход расследования уголовного дела, возбужденного по факту убийства двух человек.
В селе Войково Ленинского района Крыма 27-летний мужчина обвиняется в том, что зарезал свою мать и 23-летнего брата. Оба скончались на месте от полученных ранений, сообщали ранее в главке СК России по Крыму и Севастополю. По версии следствия, трагедия произошла ранним утром 29 августа в ходе семейного конфликта. Обвиняемый был оперативно задержан.
"Прокурор поддержал ходатайство следователя об избрании 27-летнему жителю района меры пресечения в виде заключения под стражу",
Ранее 47-летнего жителя Севастополя осудили за убийство собственной матери. Как сообщала прокуратура, в феврале мужчина в состоянии алкогольного опьянения пришел в гости к матери, где во время ужина между ними вспыхнул конфликт, завершившийся трагедией.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Крымчанин получил 5 лет за покушение на убийство знакомого в пьяной ссоре
В Крыму мужчина забил до смерти собственную мать
В Севастополе украинка угрожала убийством матери сожителя – приговор суда
 
КрымНовости КрымаПроисшествияПрокуратура Республики КрымУбийство
 
