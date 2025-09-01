https://crimea.ria.ru/20250901/ubiystvo-materi-i-brata--figurant-otpravilsya-pod-strazhu-1149132804.html
Убийство матери и брата – фигурант отправился под стражу
крым
новости крыма
происшествия
прокуратура республики крым
убийство
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости Крым. Задержанный по делу об убийстве родной матери и брата крымчанин заключен под стражу. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма. Ленинского района контролирует ход расследования уголовного дела, возбужденного по факту убийства двух человек.В селе Войково Ленинского района Крыма 27-летний мужчина обвиняется в том, что зарезал свою мать и 23-летнего брата. Оба скончались на месте от полученных ранений, сообщали ранее в главке СК России по Крыму и Севастополю. По версии следствия, трагедия произошла ранним утром 29 августа в ходе семейного конфликта. Обвиняемый был оперативно задержан.Ранее 47-летнего жителя Севастополя осудили за убийство собственной матери. Как сообщала прокуратура, в феврале мужчина в состоянии алкогольного опьянения пришел в гости к матери, где во время ужина между ними вспыхнул конфликт, завершившийся трагедией.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанин получил 5 лет за покушение на убийство знакомого в пьяной ссореВ Крыму мужчина забил до смерти собственную матьВ Севастополе украинка угрожала убийством матери сожителя – приговор суда
