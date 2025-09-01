https://crimea.ria.ru/20250901/sled-ubiystva-parubiya-vedet-k-zelenskomu--gromkoe-zayavlenie-deputata-vru-1149130507.html
След убийства Парубия ведет к Зеленскому- громкое заявление депутата ВРУ
След убийства Парубия ведет к Зеленскому- громкое заявление депутата ВРУ - РИА Новости Крым, 01.09.2025
След убийства Парубия ведет к Зеленскому- громкое заявление депутата ВРУ
След убийства экс-главы Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Андрея Парубия, причастного к сожжению людей в Одессе в 2014 году, ведет в... РИА Новости Крым, 01.09.2025
2025-09-01T16:23
2025-09-01T16:23
2025-09-01T16:23
украина
андрей парубий
убийство
верховная рада украины
владимир зеленский
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/1e/1149087295_0:231:2979:1907_1920x0_80_0_0_15148e76a834d0184ba5fdeae657cb29.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости Крым. След убийства экс-главы Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Андрея Парубия, причастного к сожжению людей в Одессе в 2014 году, ведет в офис Владимира Зеленского. Об этом заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук.Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины и экс-спикер Верховной рады Андрей Парубий был убит во Львове 30 августа. Подозреваемый в убийстве позже был задержан в Хмельницкой области.Андрей Парубий придерживался крайних националистических взглядов, был активным участником государственных переворотов на Украине 2004 и 2014 годов. Так, во время протестов в Киеве 2013-2014 годов он был "комендантом" палаточного лагеря на площади Независимости, руководил самообороной "Евромайдана".После госпереворота 2014 года политик стал секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины, а в 2016-2019 годах работал спикером Верховной рады.В октябре 2023 года Следственный комитет РФ заочно предъявил Парубию и бывшему генпрокурору Украины Олегу Махницкому обвинения в гибели и ранениях 1200 человек в Донбассе. По сведениям ведомства, они проголосовали за проведение так называемой "антитеррористической операции на юго-востоке страны". Подконтрольные Парубию и Махницкому боевики осуществили многочисленные обстрелы ДНР и ЛНР. 16 ноября 2023 года Андрей Парубий был объявлен в розыск.В период пребывания Парубия на посту главы СНБО Украины произошла трагедия в Одессе. 2 мая 2014 года в районе Греческой площади произошли столкновения между ними и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также участниками "евромайдана". Палаточный городок был разгромлен, а затем сторонники переворота и националисты подожгли Дом профсоюзов, где прятались приверженцы "антимайдана". В результате трагедии погибли 48 человек, более 250 получили ранения. Некоторые украинские политики и бывшие сотрудники СБУ предполагают, что Парубий мог лично участвовать в организации трагедии, координируя доставку боевиков в Одессу и их снабжение.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
украина
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/1e/1149087295_125:0:2856:2048_1920x0_80_0_0_fcf1e80474f71f843a028d61432d88e8.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, андрей парубий, убийство, верховная рада украины, владимир зеленский, новости
След убийства Парубия ведет к Зеленскому- громкое заявление депутата ВРУ
След убийства Парубия ведет в офис Зеленского – депутат Верховной Рады Дмитрук
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости Крым. След убийства экс-главы Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Андрея Парубия, причастного к сожжению людей в Одессе в 2014 году, ведет в офис Владимира Зеленского. Об этом заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук.
Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины и экс-спикер Верховной рады Андрей Парубий был убит во Львове 30 августа. Подозреваемый в убийстве позже был задержан в Хмельницкой области.
"Сегодня на Украине "нашли" так называемого убийцу экс-спикера Верховной Рады, ныне народного депутата Андрея Парубия. Но никто не решается сказать главного – что след этого преступления ведет прямо на улицу Банковую (на которой находится офис Зеленского – ред.)", - написал Дмитрук на своей странице в соцсети Х.
Андрей Парубий придерживался крайних националистических взглядов, был активным участником государственных переворотов на Украине 2004 и 2014 годов. Так, во время протестов в Киеве 2013-2014 годов он был "комендантом" палаточного лагеря на площади Независимости, руководил самообороной "Евромайдана".
После госпереворота 2014 года политик стал секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины, а в 2016-2019 годах работал спикером Верховной рады.
В октябре 2023 года Следственный комитет РФ заочно предъявил Парубию и бывшему генпрокурору Украины Олегу Махницкому обвинения в гибели и ранениях 1200 человек в Донбассе. По сведениям ведомства, они проголосовали за проведение так называемой "антитеррористической операции на юго-востоке страны". Подконтрольные Парубию и Махницкому боевики осуществили многочисленные обстрелы ДНР и ЛНР. 16 ноября 2023 года Андрей Парубий был объявлен в розыск.
В период пребывания Парубия на посту главы СНБО Украины произошла трагедия в Одессе. 2 мая 2014 года в районе Греческой площади произошли столкновения между ними и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также участниками "евромайдана". Палаточный городок был разгромлен, а затем сторонники переворота и националисты подожгли Дом профсоюзов, где прятались приверженцы "антимайдана". В результате трагедии погибли 48 человек, более 250 получили ранения.
Некоторые украинские политики и бывшие сотрудники СБУ предполагают, что Парубий мог лично участвовать в организации трагедии, координируя доставку боевиков в Одессу и их снабжение.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.