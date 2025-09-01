Рейтинг@Mail.ru
ШОС стала крупнейшей в мире региональной организацией – Си Цзиньпин - РИА Новости Крым, 01.09.2025
ШОС стала крупнейшей в мире региональной организацией – Си Цзиньпин
ШОС стала крупнейшей в мире региональной организацией – Си Цзиньпин - РИА Новости Крым, 01.09.2025
ШОС стала крупнейшей в мире региональной организацией – Си Цзиньпин
Общий экономический объем стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) достиг почти 30 триллионов долларов, объединение на сегодняшний день является... РИА Новости Крым, 01.09.2025
2025-09-01T07:46
2025-09-01T07:46
си цзиньпин (председатель кнр)
саммит шос-2025 в китае
китай
политика
сотрудничество
шос
в мире
новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости Крым. Общий экономический объем стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) достиг почти 30 триллионов долларов, объединение на сегодняшний день является крупнейшей региональной организацией в мире. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на 25-м заседании Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества.Китайский лидер подчеркнул, что международное влияние и привлекательность ШОС постоянно растут.Страны ШОС, по его словам, должны отстаивать справедливость и беспристрастность, продвигать правильный взгляд на историю Второй мировой войны, противостоять менталитету холодной войны, блоковой конфронтации и травле, защищать систему международных отношений с центральной ролью ООН.Си Цзиньпин добавил, что участники ШОС должны становиться ближе и углублять взаимопонимание посредством гуманитарных обменов, всемерно поддерживать друг друга в экономическом сотрудничестве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
си цзиньпин (председатель кнр), саммит шос-2025 в китае, китай, политика, сотрудничество, шос, в мире, новости
ШОС стала крупнейшей в мире региональной организацией – Си Цзиньпин

Экономический объем стран ШОС приблизился к 30 трлн долларов – Си Цзиньпин

07:46 01.09.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости Крым. Общий экономический объем стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) достиг почти 30 триллионов долларов, объединение на сегодняшний день является крупнейшей региональной организацией в мире. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на 25-м заседании Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества.

"Шанхайская организация сотрудничества превратилась в крупнейшую в мире региональную организацию, объединяющую 26 стран, осуществляющую сотрудничество более чем в 50 областях и имеющую общий экономический объем почти в 30 триллионов долларов", – сказал он.

Китайский лидер подчеркнул, что международное влияние и привлекательность ШОС постоянно растут.
Страны ШОС, по его словам, должны отстаивать справедливость и беспристрастность, продвигать правильный взгляд на историю Второй мировой войны, противостоять менталитету холодной войны, блоковой конфронтации и травле, защищать систему международных отношений с центральной ролью ООН.
Си Цзиньпин добавил, что участники ШОС должны становиться ближе и углублять взаимопонимание посредством гуманитарных обменов, всемерно поддерживать друг друга в экономическом сотрудничестве.
Лента новостейМолния