ШОС стала крупнейшей в мире региональной организацией – Си Цзиньпин

2025-09-01
2025-09-01T07:46
2025-09-01T07:46
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости Крым.
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости Крым. Общий экономический объем стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) достиг почти 30 триллионов долларов, объединение на сегодняшний день является крупнейшей региональной организацией в мире. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на 25-м заседании Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества.
"Шанхайская организация сотрудничества превратилась в крупнейшую в мире региональную организацию, объединяющую 26 стран, осуществляющую сотрудничество более чем в 50 областях и имеющую общий экономический объем почти в 30 триллионов долларов", – сказал он.
Китайский лидер подчеркнул, что международное влияние и привлекательность ШОС постоянно растут.
Страны ШОС, по его словам, должны отстаивать справедливость и беспристрастность, продвигать правильный взгляд на историю Второй мировой войны, противостоять менталитету холодной войны, блоковой конфронтации и травле, защищать систему международных отношений с центральной ролью ООН.
Си Цзиньпин добавил, что участники ШОС должны становиться ближе и углублять взаимопонимание посредством гуманитарных обменов, всемерно поддерживать друг друга в экономическом сотрудничестве.
