ШОС стала крупнейшей в мире региональной организацией – Си Цзиньпин

Общий экономический объем стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) достиг почти 30 триллионов долларов, объединение на сегодняшний день является... РИА Новости Крым, 01.09.2025

2025-09-01T07:46

си цзиньпин (председатель кнр)

саммит шос-2025 в китае

китай

политика

сотрудничество

шос

в мире

новости

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости Крым. Общий экономический объем стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) достиг почти 30 триллионов долларов, объединение на сегодняшний день является крупнейшей региональной организацией в мире. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на 25-м заседании Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества.Китайский лидер подчеркнул, что международное влияние и привлекательность ШОС постоянно растут.Страны ШОС, по его словам, должны отстаивать справедливость и беспристрастность, продвигать правильный взгляд на историю Второй мировой войны, противостоять менталитету холодной войны, блоковой конфронтации и травле, защищать систему международных отношений с центральной ролью ООН.Си Цзиньпин добавил, что участники ШОС должны становиться ближе и углублять взаимопонимание посредством гуманитарных обменов, всемерно поддерживать друг друга в экономическом сотрудничестве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

