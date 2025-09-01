https://crimea.ria.ru/20250901/shkolnitsa-umerla-posle-lineyki-v-ulyanovskoy-oblasti-1149127788.html

Школьница умерла после линейки в Ульяновской области

Школьница умерла после линейки в Ульяновской области - РИА Новости Крым, 01.09.2025

Школьница умерла после линейки в Ульяновской области

В Ульяновской области во время проведения торжественной линейки школьнице стало плохо, спасти девочку не удалось. Об этом сообщили в Следственном комитете...

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости Крым. В Ульяновской области во время проведения торжественной линейки школьнице стало плохо, спасти девочку не удалось. Об этом сообщили в Следственном комитете России по региону. По информации ведомства, трагедия произошла в Октябрьском сельском лицее.Следователи-криминалисты незамедлительно выехали на место происшествия, организована доследственная проверка. В ходе проверочных мероприятий будет установлена причина смерти, а также иные обстоятельства, значимые для юридической оценки произошедшего.Ранее в понедельник стало известно, что в одном из гостиничных комплексов Анапы посетители почувствовали ухудшение самочувствия после купания в бассейне, шестеро детей были госпитализированы с признаками отравления.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Нижегородской области пять человек погибли от суррогатного алкоголяВ горах Кабардино-Балкарии российских альпинистов завалило камнямиИномарка влетела в "КамАЗ" на Кубани – погиб подросток

