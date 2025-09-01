Рейтинг@Mail.ru
Школьница умерла после линейки в Ульяновской области - РИА Новости Крым, 01.09.2025
Школьница умерла после линейки в Ульяновской области
Школьница умерла после линейки в Ульяновской области - РИА Новости Крым, 01.09.2025
Школьница умерла после линейки в Ульяновской области
В Ульяновской области во время проведения торжественной линейки школьнице стало плохо, спасти девочку не удалось. Об этом сообщили в Следственном комитете... РИА Новости Крым, 01.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости Крым. В Ульяновской области во время проведения торжественной линейки школьнице стало плохо, спасти девочку не удалось. Об этом сообщили в Следственном комитете России по региону. По информации ведомства, трагедия произошла в Октябрьском сельском лицее.Следователи-криминалисты незамедлительно выехали на место происшествия, организована доследственная проверка. В ходе проверочных мероприятий будет установлена причина смерти, а также иные обстоятельства, значимые для юридической оценки произошедшего.Ранее в понедельник стало известно, что в одном из гостиничных комплексов Анапы посетители почувствовали ухудшение самочувствия после купания в бассейне, шестеро детей были госпитализированы с признаками отравления.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Нижегородской области пять человек погибли от суррогатного алкоголяВ горах Кабардино-Балкарии российских альпинистов завалило камнямиИномарка влетела в "КамАЗ" на Кубани – погиб подросток
Школьница умерла после линейки в Ульяновской области

Следователи проводят проверку по факту смерти школьницы на линейке в Ульяновской области

14:29 01.09.2025 (обновлено: 14:54 01.09.2025)
 
© РИА Новости . Светлана Шевченко / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи
© РИА Новости . Светлана Шевченко
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости Крым. В Ульяновской области во время проведения торжественной линейки школьнице стало плохо, спасти девочку не удалось. Об этом сообщили в Следственном комитете России по региону. По информации ведомства, трагедия произошла в Октябрьском сельском лицее.
"Одной из учениц 2012 года рождения стало плохо, после чего она была госпитализирована в медицинское учреждение, где ей была оказана медицинская помощь, но несмотря на это девочка умерла", – сказано в сообщении.
Следователи-криминалисты незамедлительно выехали на место происшествия, организована доследственная проверка. В ходе проверочных мероприятий будет установлена причина смерти, а также иные обстоятельства, значимые для юридической оценки произошедшего.
Ранее в понедельник стало известно, что в одном из гостиничных комплексов Анапы посетители почувствовали ухудшение самочувствия после купания в бассейне, шестеро детей были госпитализированы с признаками отравления.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Нижегородской области пять человек погибли от суррогатного алкоголя
В горах Кабардино-Балкарии российских альпинистов завалило камнями
Иномарка влетела в "КамАЗ" на Кубани – погиб подросток
 
