Школа формирует знания для качественной жизни - сенатор - РИА Новости Крым, 01.09.2025
Школа формирует знания для качественной жизни - сенатор
Школа формирует знания для качественной жизни - сенатор - РИА Новости Крым, 01.09.2025
Школа формирует знания для качественной жизни - сенатор
Школьные знания – это основа для полноценной и осознанной жизни, заявила сенатор, первый зампредседателя комитета Совфеда по конституционному законодательству и РИА Новости Крым, 01.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости Крым. Школьные знания – это основа для полноценной и осознанной жизни, заявила сенатор, первый зампредседателя комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Любовь Глебова на встрече со студентами СевГУ.По ее словам, знания представляют собой не просто набор фактов, а "компетентность жить" – умение ориентироваться в повседневной реальности, строить отношения, развиваться в профессии и семье.Разнообразие дисциплин формирует у детей целостное понимание мира и помогает им подготовиться к взрослой жизни, подчеркнула она. И добавила, что современное образование выходит за рамки традиционного школьного обучения и становится частью большой "жизненной школы".
крым, новости крыма, севастополь, новости севастополя, школа, образование в крыму и севастополе
Школа формирует знания для качественной жизни - сенатор

Школа формирует знания для полноценной жизни в обществе – сенатор Глебова

20:45 01.09.2025
 
© Минпросвещения РФШкольный класс
Школьный класс
© Минпросвещения РФ
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости Крым. Школьные знания – это основа для полноценной и осознанной жизни, заявила сенатор, первый зампредседателя комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Любовь Глебова на встрече со студентами СевГУ.
По ее словам, знания представляют собой не просто набор фактов, а "компетентность жить" – умение ориентироваться в повседневной реальности, строить отношения, развиваться в профессии и семье.
"Зачем нам так много в школе преподают? Ладно читать и писать, а вот география, ботаника, еще что-нибудь. Потому что это знания, то есть очень комплексная система. Все то, чему вас учат в школе - это как раз набор того, что необходимо, чтобы знать жизнь", – отметила сенатор.
Разнообразие дисциплин формирует у детей целостное понимание мира и помогает им подготовиться к взрослой жизни, подчеркнула она. И добавила, что современное образование выходит за рамки традиционного школьного обучения и становится частью большой "жизненной школы".
Читайте также на РИА Новости Крым:

День знаний в Крыму: как стартовал новый учебный год
Синяя форма и новые предметы: главные новшества в школах Крыма
В детских садах будут проводить "Разговоры о важном"
 
КрымНовости КрымаСевастопольНовости СевастополяШколаОбразование в Крыму и Севастополе
 
