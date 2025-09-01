https://crimea.ria.ru/20250901/shkola-formiruet-znaniya-dlya-kachestvennoy-zhizni---senator-1149131122.html

Школа формирует знания для качественной жизни - сенатор

Школа формирует знания для качественной жизни - сенатор

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости Крым. Школьные знания – это основа для полноценной и осознанной жизни, заявила сенатор, первый зампредседателя комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Любовь Глебова на встрече со студентами СевГУ.По ее словам, знания представляют собой не просто набор фактов, а "компетентность жить" – умение ориентироваться в повседневной реальности, строить отношения, развиваться в профессии и семье.Разнообразие дисциплин формирует у детей целостное понимание мира и помогает им подготовиться к взрослой жизни, подчеркнула она. И добавила, что современное образование выходит за рамки традиционного школьного обучения и становится частью большой "жизненной школы".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:День знаний в Крыму: как стартовал новый учебный годСиняя форма и новые предметы: главные новшества в школах КрымаВ детских садах будут проводить "Разговоры о важном"

