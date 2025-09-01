Рейтинг@Mail.ru
"Русские воины": вооружения воинов Московского царства XV века
"Русские воины": вооружения воинов Московского царства XV века
"Русские воины": вооружения воинов Московского царства XV века - РИА Новости Крым, 01.09.2025
"Русские воины": вооружения воинов Московского царства XV века
Сайт РИА Новости Крым продолжает новый спецпроект "Русские воины", приуроченный к Году защитника Отечества. Мы расскажем и покажем особенности амуниции... РИА Новости Крым, 01.09.2025
2025-09-01T17:06
2025-09-01T17:06
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости Крым. Сайт РИА Новости Крым продолжает новый спецпроект "Русские воины", приуроченный к Году защитника Отечества. Мы расскажем и покажем особенности амуниции защитников Руси разных эпох – доспехи и оружие воинов разных исторических периодов, а также их основные характеристики.Второй выпуск спецпроекта – об основных элементах доспехов и вооружения воинов Московского царства XV века.Все огнестрельное оружие с длинными и средними стволами в средневековой Руси называли пищалями. Термин распространялся, в основном, на ручное оружие, но иногда так называли и стационарные пушки. Пищали использовали для стрельбы по укреплениям и живым силам противника. Самым известным на Руси производителем пищалей в те времена был Московский оружейный двор.Если у воина была пищаль – значит, должна была быть и берендейка – перевязь, где хранили патроны и заряды.Еще один предмет, необходимый русскому воину XV века – пороховница – емкость для хранения пороха. Все потому что первые образцы огнестрельного оружия использовали дымный порох и были дульнозарядные. К ним требовался охотничий "припас", состоящий из мерки для пороха, двух-трех холщовых мешочков для пуль, дроби, пыжей и той самой пороховницы.Бердыш – длиннодревковый боевой топор, иногда с гвоздевым обухом и с копьем, с очень широким лунообразным лезвием. По сказаниям иностранцев, вооруженные саблями и бердышами военнослужащие русского войска, или "бердышники", считались лучшей пехотой. Вес оружия - до 1,5 кг.Основное наступательное оружие дворянской конницы – сабля (наравне с луком и топором). Заимствованная вместе с самим своим названием из хазаро-мадьярского комплекса вооружения, на Руси начинает применяться еще с Х века. Слово происходит от венгерского szabni, то есть резать. Согласно классической характеристике, это рубящее или рубяще-колющее длинноклинковое холодное оружие, у которого изогнутый клинок, с одним заточенным по выпуклой стороне лезвием.Кроме того, сайт РИА Новости Крым продолжает спецпроект "Защитники земли русской" , посвященный знаменательным и героическим страницам военной истории нашей страны. Проект также приурочен к Году защитника Отечества.
"Русские воины": вооружения воинов Московского царства XV века

Вооружения воинов Московского царства XV века - инфографика РИА Новости Крым

17:06 01.09.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости Крым. Сайт РИА Новости Крым продолжает новый спецпроект "Русские воины", приуроченный к Году защитника Отечества. Мы расскажем и покажем особенности амуниции защитников Руси разных эпох – доспехи и оружие воинов разных исторических периодов, а также их основные характеристики.
Второй выпуск спецпроекта – об основных элементах доспехов и вооружения воинов Московского царства XV века.
Все огнестрельное оружие с длинными и средними стволами в средневековой Руси называли пищалями. Термин распространялся, в основном, на ручное оружие, но иногда так называли и стационарные пушки. Пищали использовали для стрельбы по укреплениям и живым силам противника. Самым известным на Руси производителем пищалей в те времена был Московский оружейный двор.
Если у воина была пищаль – значит, должна была быть и берендейка – перевязь, где хранили патроны и заряды.
Еще один предмет, необходимый русскому воину XV века – пороховница – емкость для хранения пороха. Все потому что первые образцы огнестрельного оружия использовали дымный порох и были дульнозарядные. К ним требовался охотничий "припас", состоящий из мерки для пороха, двух-трех холщовых мешочков для пуль, дроби, пыжей и той самой пороховницы.
Бердыш – длиннодревковый боевой топор, иногда с гвоздевым обухом и с копьем, с очень широким лунообразным лезвием. По сказаниям иностранцев, вооруженные саблями и бердышами военнослужащие русского войска, или "бердышники", считались лучшей пехотой. Вес оружия - до 1,5 кг.
Основное наступательное оружие дворянской конницы – сабля (наравне с луком и топором). Заимствованная вместе с самим своим названием из хазаро-мадьярского комплекса вооружения, на Руси начинает применяться еще с Х века. Слово происходит от венгерского szabni, то есть резать. Согласно классической характеристике, это рубящее или рубяще-колющее длинноклинковое холодное оружие, у которого изогнутый клинок, с одним заточенным по выпуклой стороне лезвием.
Кроме того, сайт РИА Новости Крым продолжает спецпроект "Защитники земли русской" , посвященный знаменательным и героическим страницам военной истории нашей страны. Проект также приурочен к Году защитника Отечества.
Лента новостейМолния