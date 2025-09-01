https://crimea.ria.ru/20250901/rossiyskie-boytsy-razbili-ustanovku-patriot-vsu-i-razgromili-tsekha-s-bpla-1149121430.html

Российские бойцы разбили установку Patriot ВСУ и разгромили цеха с БПЛА

Вооруженные силы России уничтожили пусковые установки зенитного ракетного комплекса Patriot производства США и реактивной системы залпового огня HIMARS,... РИА Новости Крым, 01.09.2025

2025-09-01T13:39

россия

новости сво

министерство обороны рф

потери всу

беспилотник (бпла, дрон)

patriot (зенитный ракетный комплекс)

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России уничтожили пусковые установки зенитного ракетного комплекса Patriot производства США и реактивной системы залпового огня HIMARS, сообщили в Минобороны РФ. Кроме того, оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение пунктам управления и цехам производства беспилотников, складам боеприпасов. Также нанесены удары по пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований в 150 районах. Ранее начальник Генерального штаба ВС РФ – командующий Объединенной группировкой войск в зоне проведения СВО генерал армии Валерий Герасимов сообщил, что за весенне-летний период удары были нанесены по 76-ти важным объектам ВСУ (по военным объектам и объектам военно-промышленного комплекса Украины), приоритет отдается поражению предприятий по производству ракетных комплексов и беспилотников большой дальности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВС России нанесли массированные удары по 76 важным объектам ВСУТехника НАТО горит – армия России продвигается на фронтах СВОМассированный удар по Украине в ночь на субботу – подробности от МО РФ️

россия

