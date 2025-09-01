https://crimea.ria.ru/20250901/putin-otmetil-rol-turtsii-v-uregulirovanii-konflikta-na-ukraine-1149115466.html

Путин отметил роль Турции в урегулировании конфликта на Украине

Путин отметил роль Турции в урегулировании конфликта на Украине - РИА Новости Крым, 01.09.2025

Путин отметил роль Турции в урегулировании конфликта на Украине

Турция продолжит играть особую роль в урегулировании конфликта на Украине, уверен президент России Владимир Путин. Соответствующее заявление российский лидер... РИА Новости Крым, 01.09.2025

2025-09-01T11:11

2025-09-01T11:11

2025-09-01T11:14

владимир путин (политик)

реджеп тайип эрдоган

россия

турция

политика

в мире

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/01/1149115313_0:0:3200:1800_1920x0_80_0_0_38093d2718463771db124bc887260655.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости Крым. Турция продолжит играть особую роль в урегулировании конфликта на Украине, уверен президент России Владимир Путин. Соответствующее заявление российский лидер сделал на встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом на полях на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Тяньцзине.Путин отметил, что Москва признательна турецким друзьям за весомый вклад в политико-дипломатические усилия по урегулированию украинского кризиса.Путин также отметил, что в центре внимания остаются также представляющие общий интерес темы, такие как Ближний Восток, Северная Африка, Закавказье."Российско-турецкое взаимодействие по всем этим направлениям хорошо отлажено, носит конкретный, полезный и, я бы сказал, доверительный характер", - подчеркнул он.На сегодняшний день в Стамбуле состоялись три раунда российско-украинских переговоров по урегулированию. Третья встреча состоялась 23 июля 2025 года. По ее итогам председатель российской делегации Владимир Мединский заявил, что все гуманитарные договоренности второго раунда переговоров выполнены.Стороны договорились продолжить бессрочные санитарные обмены тяжелоранеными и больными. Россия сообщила о готовности передать Киеву еще три тысячи тел погибших военных ВСУ, а также предложила обменяться пленными в количестве не менее 1200 с каждой стороны.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в конце августа заявлял, что точных сроков проведения следующего раунда переговоров России и Украины пока нет, но работа в этом направлении продолжается.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин: достигнутые на Аляске понимания открывают дорогу к миру на УкраинеКак саммит повлияет на развитие событий на Украине – экспертВ МИД России рассказали о гарантиях безопасности для Киева

россия

турция

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), реджеп тайип эрдоган, россия, турция, политика, в мире, украина