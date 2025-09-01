https://crimea.ria.ru/20250901/orvi-v-krymu-i-sevastopole--dannye-rospotrebnadzora-za-nedelyu-1149132034.html

ОРВИ в Крыму и Севастополе – данные Роспотребнадзора за неделю

ОРВИ в Крыму и Севастополе – данные Роспотребнадзора за неделю

2025-09-01T18:46

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости Крым. В Крыму уровень заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями соответствует показателям прошлой недели, в Севастополе отмечен спад заболеваемости. Об этом информирует в понедельник пресс-служба Межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю.В Севастополе за прошедшую неделю заболело 1476 человек и это ниже уровня эпидемпорога на 19,9%.По данным лабораторного вирусологического мониторинга, в большинстве случаев на полуострове фиксируют заболеваемость вирусами не гриппозной этиологии. Коронавирусом за неделю в Крыму заболели 92, Севастополе – 63 человека.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России разработали тест на 25 инфекцийПрививка от гриппа: кому и когда нужно делать в первую очередьКогда насморк – симптом аллергии: ответ врача

