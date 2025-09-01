Рейтинг@Mail.ru
ОРВИ в Крыму и Севастополе – данные Роспотребнадзора за неделю - РИА Новости Крым, 01.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250901/orvi-v-krymu-i-sevastopole--dannye-rospotrebnadzora-za-nedelyu-1149132034.html
ОРВИ в Крыму и Севастополе – данные Роспотребнадзора за неделю
ОРВИ в Крыму и Севастополе – данные Роспотребнадзора за неделю - РИА Новости Крым, 01.09.2025
ОРВИ в Крыму и Севастополе – данные Роспотребнадзора за неделю
В Крыму уровень заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями соответствует показателям прошлой недели, в Севастополе отмечен спад заболеваемости... РИА Новости Крым, 01.09.2025
2025-09-01T18:46
2025-09-01T18:46
орви
крым
здоровье
здравоохранение в крыму и севастополе
новости крыма
роспотребнадзор
новости севастополя
севастополь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111801/00/1118010024_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_b51ed9297f8e868d8fdd67bae01f8f68.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости Крым. В Крыму уровень заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями соответствует показателям прошлой недели, в Севастополе отмечен спад заболеваемости. Об этом информирует в понедельник пресс-служба Межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю.В Севастополе за прошедшую неделю заболело 1476 человек и это ниже уровня эпидемпорога на 19,9%.По данным лабораторного вирусологического мониторинга, в большинстве случаев на полуострове фиксируют заболеваемость вирусами не гриппозной этиологии. Коронавирусом за неделю в Крыму заболели 92, Севастополе – 63 человека.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России разработали тест на 25 инфекцийПрививка от гриппа: кому и когда нужно делать в первую очередьКогда насморк – симптом аллергии: ответ врача
крым
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111801/00/1118010024_189:0:2920:2048_1920x0_80_0_0_152f13c5ca6fc44f225a47d399011553.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
орви, крым, здоровье, здравоохранение в крыму и севастополе, новости крыма, роспотребнадзор, новости севастополя, севастополь
ОРВИ в Крыму и Севастополе – данные Роспотребнадзора за неделю

В Крыму за неделю ОРВИ заболели более 5 тысяч человек

18:46 01.09.2025
 
© РИА Новости . Алексей Куденко / Перейти в фотобанкЛечение и профилактика гриппа и ОРВИ у детей
Лечение и профилактика гриппа и ОРВИ у детей - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
© РИА Новости . Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости Крым. В Крыму уровень заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями соответствует показателям прошлой недели, в Севастополе отмечен спад заболеваемости. Об этом информирует в понедельник пресс-служба Межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю.
"На последней отчетной неделе в Республике Крым заболело острыми респираторными вирусными инфекциями 5079 человек. Заболеваемость на уровне предыдущей недели и ниже уровня эпидемического порога на 31%", – сказано в сообщении.
В Севастополе за прошедшую неделю заболело 1476 человек и это ниже уровня эпидемпорога на 19,9%.
По данным лабораторного вирусологического мониторинга, в большинстве случаев на полуострове фиксируют заболеваемость вирусами не гриппозной этиологии. Коронавирусом за неделю в Крыму заболели 92, Севастополе – 63 человека.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В России разработали тест на 25 инфекций
Прививка от гриппа: кому и когда нужно делать в первую очередь
Когда насморк – симптом аллергии: ответ врача
 
ОРВИКрымЗдоровьеЗдравоохранение в Крыму и СевастополеНовости КрымаРоспотребнадзорНовости СевастополяСевастополь
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:45Школа формирует знания для качественной жизни - сенатор
20:33В Керчи поймали закладчика с четырьмя килограммами "синтетики"
20:02Крымский мост сейчас: обстановка на 20.00
19:50В Калининграде открыли парк снесенных в Европе военных памятников
19:03Как проходит классификация отелей в Крыму
18:46ОРВИ в Крыму и Севастополе – данные Роспотребнадзора за неделю
18:35Убийство матери и брата – фигурант отправился под стражу
17:48Четырехдневный фестиваль детского и семейного кино стартовал в Евпатории
17:26В тройном ДТП с грузовиком в Крыму пострадал ребенок
17:06"Русские воины": вооружения воинов Московского царства XV века
16:40Масштабный рейд МВД в Бахчисарае – что обнаружили правоохранители
16:23След убийства Парубия ведет к Зеленскому- громкое заявление депутата ВРУ
16:16Опрос: половина россиян начинает новоселье с кошки
15:46Житель Ленинского района Крыма убил мать и брата во время ссоры
15:13Аксенов поручил обесточить незаконно используемый объект в Феодосии
14:54Новости СВО: армия России громит формирования ВСУ по всей линии фронта
14:40Боль России: в Беслане началась вахта памяти жертв теракта в школе №1
14:29Школьница умерла после линейки в Ульяновской области
14:20Мощное землетрясение в Афганистане: есть ли угроза для Крыма
14:15Крымский мост: время ожидания проезда увеличивается
Лента новостейМолния